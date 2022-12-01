Суд отправил в колонию братьев Магомедовых - строителей «Газпром-Арены» и аэропорта в Калининграде

Их обвиняли в хищении 11 миллиардов рублей.
Зиявудин Магомедов создал группу компаний «Сумма»: занималась строительством, транспортом и сельским хозяйством. Он получил 19 лет «строгача».
Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов приговорён к 18 годам колонии. Он был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Смоленской области с июля 2002 по апрель 2009 года.
Их обвинили в создании преступного сообщества из 15 человек и хищении бюджетных средств. Всего в их уголовном деле фигурирует сумма в 11 миллиардов рублей.
По данным обвинения, эти деньги Магомедовы похитили при при строительстве «Газпром-арены» в Петербурге, реконструкции аэропорта Храброво в Калининграде, создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова, дороги «Чуйский тракт» и на других крупных проектах.
Например, при строительстве стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 года им удалось «отмыть» 752 миллиона рублей.
С 2018 года Магомедовы сидели в СИЗО. Обвинение требовало для Зиявудина Магомедова 24 года колонии строгого режима и 21 год для его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова. Через два года после ареста, имущество предпринимателей на 45 миллиардов рублей было арестовано. А после Хамовнический суд изъял 750 миллионов долларов, принадлежащих им в пользу государства.
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Свою вину оба брата не признали.
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Чет мне кажется что исходя их того сколько с этой "стройкой века" было е_ли и пр. доработок, то там и сумма гораздо большая должна фигурировать, и количество участников грандиозного хищения и распила тоже далеко не 15 человек.
Просто в силу некоторых обстоятельств только эти "строители" оказались козлами отпущения, и то боюсь что не отсидят и половины от полученных сроков. Выйдут по УДО в тихУю, как это обычно бывает, и снова за работу.
А тут такое. Сколько такого в совфеде осталось?