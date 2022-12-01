Суд отправил в колонию братьев Магомедовых - строителей «Газпром-Арены» и аэропорта в Калининграде

По данным обвинения, эти деньги Магомедовы похитили при при строительстве «Газпром-арены» в Петербурге, реконструкции аэропорта Храброво в Калининграде, создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова, дороги «Чуйский тракт» и на других крупных проектах.

Например, при строительстве стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 года им удалось «отмыть» 752 миллиона рублей.