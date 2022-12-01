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Суд отправил в колонию братьев Магомедовых - строителей «Газпром-Арены» и аэропорта в Калининграде

Суд отправил в колонию братьев Магомедовых - строителей «Газпром-Арены» и аэропорта в Калининграде

Автор:
01 декабря 2022 17:38
Сообщество : Криминал
Метки: Газпром Арена   братья магомедовы   бюджет   колония   кража   сенатор   суд   хищение   
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Их обвиняли в хищении 11 миллиардов рублей.

Зиявудин Магомедов создал группу компаний «Сумма»: занималась строительством, транспортом и сельским хозяйством. Он получил 19 лет «строгача».

Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов приговорён к 18 годам колонии. Он был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Смоленской области с июля 2002 по апрель 2009 года.

Их обвинили в создании преступного сообщества из 15 человек и хищении бюджетных средств. Всего в их уголовном деле фигурирует сумма в 11 миллиардов рублей.

По данным обвинения, эти деньги Магомедовы похитили при при строительстве «Газпром-арены» в Петербурге, реконструкции аэропорта Храброво в Калининграде, создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова, дороги «Чуйский тракт» и на других крупных проектах.

Например, при строительстве стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 года им удалось «отмыть» 752 миллиона рублей.

С 2018 года Магомедовы сидели в СИЗО. Обвинение требовало для Зиявудина Магомедова 24 года колонии строгого режима и 21 год для его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова. Через два года после ареста, имущество предпринимателей на 45 миллиардов рублей было арестовано. А после Хамовнический суд изъял 750 миллионов долларов, принадлежащих им в пользу государства.

Свою вину оба брата не признали.

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Метки: Газпром Арена   братья магомедовы   бюджет   колония   кража   сенатор   суд   хищение   
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20  комментариев
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34
Иван Днепров 2 часа назад
Кхм ... тут или с кем надо не поделились или перешли дорогу кому-то. Такие деньги шума не любят. А вот в советские времена их бы расстреляли, да и не подпустили бы этих обезьян даже близко к кормушке. Но что-то они уж больно улыбчивые сидят, может накинуть пару статеек чтобы е..альники проще стали.
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10k
Star Link Полминуты назад
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9k
Света 2 минуты назад
Что то не выглядят они опечаленными и обобранными.
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345
cfhfwby 3 минуты назад
Интересно, а сколько поимели те, кто контролировал стройки и кто дал добро этим горе-строителям.
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89k
parallax 4 минуты назад
Надеюсь на строгаче им омаров сервировать не будут, как это делают для богатых воров в обычной зоне.
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10k
kaboza 14 минут назад
слили чурок..
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9k
Shtoppi Полчаса назад
<<Их обвинили в создании преступного сообщества из 15 человек и хищении бюджетных средств. Всего в их уголовном деле фигурирует сумма в 11 миллиардов рублей.>>

Чет мне кажется что исходя их того сколько с этой "стройкой века" было е_ли и пр. доработок, то там и сумма гораздо большая должна фигурировать, и количество участников грандиозного хищения и распила тоже далеко не 15 человек.
Просто в силу некоторых обстоятельств только эти "строители" оказались козлами отпущения, и то боюсь что не отсидят и половины от полученных сроков. Выйдут по УДО в тихУю, как это обычно бывает, и снова за работу.
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25k
Сергей Алексеевич Полчаса назад
Приятные новости, но чует моя пятая точка что самых главных по этому делу даже не тронули, хотя знали всех поимённо.
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478
piralexandr Полчаса назад
А почему пахан миллер не с ними на киче?
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2k
vagon1 Полчаса назад
Россия- щедрая душа!
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4k
alex Полчаса назад
мдааа а сколько ещё магомедовых не сидит
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12k
a_komolow 45 минут назад
Не поделились!
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213
Sergius SPb 55 минут назад
Сенатор Магамедов от Смоленской области? И сколько таких сенаторов? А сколько городов и областей? Сенатор это тебе даже не депутат ГД, тут должен быть авторитет, возраст, заслуги и проверка на вшивость.....
А тут такое. Сколько такого в совфеде осталось?
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3k
Трям Час назад
Срок выбран от балды! На зоне должны сидеть столько, за сколько лет продукции своими руками на 11 лярдов сделают!
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1k
Lexx 2 часа назад
Эти лярды, кого надо лярды. На "строгаче" будут жить лучше, чем многие на воле.
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1k
Шурман 2 часа назад
Судя по мордам им пох . А кто их продвинул по тендеру ? или там сразу тему замяли ?
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August

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