Расхитительница «Альфа-гробницы»: кассирша унесла из банка 22,5 миллиона рублей

Пропажу обнаружили только спустя 4 дня. Понятно, что женщина уже была в бегах.
Анна Григорьева, кассирша «Альфа-банка» из города Ачинск, Красноярского края. Теперь она стала богаче на 22,5 миллиона рублей.
Дело было так: 3 декабря, в пятницу, Григорьева уходила с работы. С собой она прихватила 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов и 49 тысяч евро. Видимо, решила, что это ее законная «13 зарплата». И спокойно пришла домой.
А дальше стала чудить уже всерьез.
В воскресенье, 5 декабря, она наглоталась таблеток - видимо, хотела покончить с собой. Тогда Григорьеву увезли в больницу и сделали промывания желудка. На следующий день выписали и она спокойно провела его дома «на больничном». Спала, отдыхала, все как обычно.
О пропаже денег в банке узнали только во вторник, 7 декабря. И Анна тут же «исчезла» - вышла из дома и пропала.
Теперь она стала самой популярной личностью в своем Ачинске. Григорьеву ищут спецы из службы безопасности банка и силовики. Ее мама обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека, а муж бегает по городу и расклеивает объявления с ее портретом.
Найти беглую кассиршу пока не могут. Как и 22,5 миллиона рублей, они тоже «таинственно» пропали.
Самое интересное здесь - 4 дня, за которые никто не почесался и не обнаружил пропажу денег. За это время другой ворюга уже добрался бы до любой точки земного шара. И не поминайте лихом.
Источник:
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Она не первая такая если не ошибаюсь , почти всегда наказывали их по минимуму.
Всегда жалели.
И на долго 300.000 долларов хватит? Не более 8 лет, если не шиковать, что идиоты не умеют, и не в России, откуда эти деньги еще вывезти надо.
Это-не покупаю недвигу и транспорт, а арендую что-то, не сильно дорогое.
В России найдут, даже если не глубоко прикопают, без вариантов.
"Лучше ярко вспыхнуть, и вмиг сгореть до тла, Чем тлеть всю жизнь, так и не поняв, что жизнь прошла"