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Расхитительница «Альфа-гробницы»: кассирша унесла из банка 22,5 миллиона рублей

Расхитительница «Альфа-гробницы»: кассирша унесла из банка 22,5 миллиона рублей (2 фото)

Автор:
08 декабря 2021 17:43
Сообщество : Криминал
Метки: АльфаБанк   кассирша   кража   
2082
2

Пропажу обнаружили только спустя 4 дня. Понятно, что женщина уже была в бегах.

Анна Григорьева, кассирша «Альфа-банка» из города Ачинск, Красноярского края. Теперь она стала богаче на 22,5 миллиона рублей.

Дело было так: 3 декабря, в пятницу, Григорьева уходила с работы. С собой она прихватила 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов и 49 тысяч евро. Видимо, решила, что это ее законная «13 зарплата». И спокойно пришла домой.

А дальше стала чудить уже всерьез.

В воскресенье, 5 декабря, она наглоталась таблеток - видимо, хотела покончить с собой. Тогда Григорьеву увезли в больницу и сделали промывания желудка. На следующий день выписали и она спокойно провела его дома «на больничном». Спала, отдыхала, все как обычно.

О пропаже денег в банке узнали только во вторник, 7 декабря. И Анна тут же «исчезла» - вышла из дома и пропала.

Теперь она стала самой популярной личностью в своем Ачинске. Григорьеву ищут спецы из службы безопасности банка и силовики. Ее мама обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека, а муж бегает по городу и расклеивает объявления с ее портретом.

Найти беглую кассиршу пока не могут. Как и 22,5 миллиона рублей, они тоже «таинственно» пропали.

Самое интересное здесь - 4 дня, за которые никто не почесался и не обнаружил пропажу денег. За это время другой ворюга уже добрался бы до любой точки земного шара. И не поминайте лихом.

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Метки: АльфаБанк   кассирша   кража   
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26  комментариев
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14k
Иван Фёдорович Час назад
Такие преступления прокатывают если есть есть кукловод, который руководит глупой бабой, а потом ее в лесу закапывает
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19k
иванов дмитрий 52 секунды назад
Никогда такого не было , а тут опять !
Она не первая такая если не ошибаюсь , почти всегда наказывали их по минимуму.
Всегда жалели.
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5k
maclay 6 минут назад
Так это два разных человека, на фото !
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147k
anthrax 23 минуты назад
Если рядом толкового мужика не будет,то или просрёт,или скоро за жопу возьмут.
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14k
koleos72 Полчаса назад
Весной найдут, собаки откопают, тухляк.
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
Если мужик сбреет усы и нарисует на их месте карандашом другие- его, мягко говоря, не поймут...
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8
Дмитрий Мецлер 37 минут назад
Сто процентов её использовали, иначе бы сразу в бега ломанулась
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94
tokik 39 минут назад
Баба налево пошла и проблемы нашла....
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47k
zloykoyot 40 минут назад
То что эта баба - дура можно было бы понять и без фото с уёпищно нарисованными бровями. Ну и куда она теперь денется со своими жалкими 22,5 лямами? Разве что к хохлам свалит оврагами, там это большими деньгами может быть и считается. И то вряд ли. Куда-нибудь в глухую тундру на севера сховаться - дебильная идея. В европах с этими копейками делать нечего. В центральной России, где её искать будут, на всю жизнь этих денег не хватит. Были бы эти миллионы в долларах - ещё можно было подумать воровать или нет. А так - своими ручонками себе срок обеспечила на ровном месте, не более того.
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29k
Fat Lynx 41 минуту назад
Сто пудов на сиськи все спустит
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3k
Ivan 50 минут назад
Я верю, что звучит страшно, 22.000.000.
И на долго 300.000 долларов хватит? Не более 8 лет, если не шиковать, что идиоты не умеют, и не в России, откуда эти деньги еще вывезти надо.
Это-не покупаю недвигу и транспорт, а арендую что-то, не сильно дорогое.
В России найдут, даже если не глубоко прикопают, без вариантов.
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682
Снежный Барс 51 минуту назад
Её последняя мысль, стоя в хранилище перед бабками:
"Лучше ярко вспыхнуть, и вмиг сгореть до тла, Чем тлеть всю жизнь, так и не поняв, что жизнь прошла"
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4k
Roman Doberman 54 минуты назад
Судя по глазам она инопланетянка и искать ее на земле бесполезно
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8
Дмитрий Мецлер Roman Doberman 38 минут назад
Скорее под землёй
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1k
Денис Ануфриев 57 минут назад
такую сразу найдут,по бровям.
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5k
KonstantinLeirov 58 минут назад
Надо искать в клиниках пластической хирургии, имхо
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9
Владимир Васильев Час назад
Что у неё с шарами?
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7k
КОСТЯН Час назад
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9k
Sasa Час назад
Всё любофь... Какой-нибудь альфонс развел ее на деньги и был таков...
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3k
мемфрид Час назад
Какой-то тупой у нее штиблет....
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