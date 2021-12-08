Расхитительница «Альфа-гробницы»: кассирша унесла из банка 22,5 миллиона рублей

Анна Григорьева, кассирша «Альфа-банка» из города Ачинск, Красноярского края. Теперь она стала богаче на 22,5 миллиона рублей.

Дело было так: 3 декабря, в пятницу, Григорьева уходила с работы. С собой она прихватила 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов и 49 тысяч евро. Видимо, решила, что это ее законная «13 зарплата». И спокойно пришла домой.

А дальше стала чудить уже всерьез.

В воскресенье, 5 декабря, она наглоталась таблеток - видимо, хотела покончить с собой. Тогда Григорьеву увезли в больницу и сделали промывания желудка. На следующий день выписали и она спокойно провела его дома «на больничном». Спала, отдыхала, все как обычно.

О пропаже денег в банке узнали только во вторник, 7 декабря. И Анна тут же «исчезла» - вышла из дома и пропала.