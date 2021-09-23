Слабоумие и отвага: ростовский каскадер показал, как сломал позвоночник

«Трюк стоил мне перелома позвоночника, я в больнице. Не хотел вас подвести и нажал на полный газ, BMW это сделала. В сумме – полет 40 метров. Друзья, теперь у меня борьба за полноценную жизнь, немного возьму перерыв. Я справлюсь, спасибо за поддержку!» - написал Чеботарев.