Слабоумие и отвага: ростовский каскадер показал, как сломал позвоночник

Красивый полет, но последний. Впрочем, экстремал не унывает и обещает скоро встать на ноги.
Видеоблогер-экстремал из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев, выполняя очередной
бессмысленный эффектный и опасный трюк, получил перелом позвоночника. Запись "смертельного номера" он опубликовал в своем Instagram.
Экстремал решил перепрыгнуть неширокую реку на стареньком BMW, и это ему удалось. Правда, приземление оказалось значительно жестче, чем он ожидал.
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«Трюк стоил мне перелома позвоночника, я в больнице. Не хотел вас подвести и нажал на полный газ, BMW это сделала. В сумме – полет 40 метров. Друзья, теперь у меня борьба за полноценную жизнь, немного возьму перерыв. Я справлюсь, спасибо за поддержку!» - написал Чеботарев.
В больнице у Чеботарева диагностировали перелом в девятом позвонке. Экстремала ждет операция и продолжительный курс восстановительного лечения. Парень будет учиться ходить заново.
Подписчики поддержали Чеботарева и предложили материальную помощь, но гордый видеоблогер отказался, пообещав самостоятельно справиться с денежными вопросами.
Евгений Чеботарев знаменит своими трюками на грани
самоубийства премии Дарвина. И до последнего момента ему очень везло - он отделывался синяками и ссадинами.
Но вечно везти не может, и судя по этой нарезке из трюков, каскадер-самоучка уже как минимум несколько раз мог получить тяжелейшие травмы:
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"хлеба и зрелищ" - и в этом за 2 тысячи лет ничего не изменилось.