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Слабоумие и отвага: ростовский каскадер показал, как сломал позвоночник

Слабоумие и отвага: ростовский каскадер показал, как сломал позвоночник (3 фото + 2 видео)

Автор:
23 сентября 2021 12:40
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   видео   прыжок   травмы   трамплин   экстремал   
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Красивый полет, но последний. Впрочем, экстремал не унывает и обещает скоро встать на ноги.

Видеоблогер-экстремал из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев, выполняя очередной бессмысленный эффектный и опасный трюк, получил перелом позвоночника. Запись "смертельного номера" он опубликовал в своем Instagram.


Экстремал решил перепрыгнуть неширокую реку на стареньком BMW, и это ему удалось. Правда, приземление оказалось значительно жестче, чем он ожидал.

«Трюк стоил мне перелома позвоночника, я в больнице. Не хотел вас подвести и нажал на полный газ, BMW это сделала. В сумме – полет 40 метров. Друзья, теперь у меня борьба за полноценную жизнь, немного возьму перерыв. Я справлюсь, спасибо за поддержку!» - написал Чеботарев.

В больнице у Чеботарева диагностировали перелом в девятом позвонке. Экстремала ждет операция и продолжительный курс восстановительного лечения. Парень будет учиться ходить заново.

Подписчики поддержали Чеботарева и предложили материальную помощь, но гордый видеоблогер отказался, пообещав самостоятельно справиться с денежными вопросами.


Евгений Чеботарев знаменит своими трюками на грани самоубийства премии Дарвина. И до последнего момента ему очень везло - он отделывался синяками и ссадинами.


Но вечно везти не может, и судя по этой нарезке из трюков, каскадер-самоучка уже как минимум несколько раз мог получить тяжелейшие травмы:

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Метки: BMW   видео   прыжок   травмы   трамплин   экстремал   
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28k
Антон 21 минуту назад
Ага, встанет он... Тут травмы связок позвоночника лечишь по полгода, а он сломанный хребет выправить собирается.
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5k
schmubu 5 минут назад
хороший мальчик, да. ну, правда, умом не "обезображен", но чего уж... хомячки неистово плюсуют, глупые мальчики ломают себе позвоночники ради хомячков и плюсиков.
"хлеба и зрелищ" - и в этом за 2 тысячи лет ничего не изменилось.
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9k
☾ Атеист ☽ 14 минут назад
чувак знал на что идет, так что для него это не сюрприз. Флаг ему в руки. Лучше бы в мчс устроился или еще куда, где большой риск, но хотя бы не в пустую.
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87
ЛИЦЕМЕ́Р 17 минут назад
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1k
Moon24 19 минут назад
И за чей счет лечение ? Его тупость - его проблемы
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