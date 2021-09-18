«Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси

Женщина упрекнула таксиста в бедности и кичилась автомобилями "Порше" и "Крузаком". Которых, как оказалось, у нее и в помине не было.
В субботу утром таксист из Красноярка удостоился великой чести везти весьма "успешных дам", которые в поездке решили самоутвердиться за его счет. Нетрезвых женщин он подобрал у местного клуба "Максимилианс". В дороге одна из них решила поругаться с водителем. Просто потому, что он
никто таксист, и к тому же весьма нервный - посмел несколько раз переспросить, где ему остановиться.
Женщина принялась оскорблять водителя, намекая на его материальную и умственную неполноценность. Объясняя это тем, что нормальные люди не ездят на подобных автомобилях-"шушлайках". Таксиста это ничуть не задело и он ответил, что зато машина принадлежит ему и куплена не в кредит. После реплики таксиста клиентка решила померяться с мужчиной успешностью и поведала, что у нее в собственности есть целый "Порше", "Крузак" и квартира. И все это, по ее словам, тоже куплено не в кредит. Очевидно, пассажирка ожидала, что водитель восхититься ее достижениями, но вместо этого он посмел съязвить. Царицу на экономе такая наглость вывела из себя и на водителя полился поток отборного мата.
К счастью, все обошлось без рукоприкладства. Разошедшуюся даму вытащила из салона ее подруга
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Неизвестно, стал ли таксист писать заявление в полицию. Но судя по всему, женщина уже пожалела о своем поведении. Один из жителей Красноярска узнал в буйной пассажирке знакомую по имени Марина. По его словам, женщина живет не в самом лучшем районе города (улица Крайняя) и никакого Porsche, Land Cruiser у нее никогда не было. Похмелье будет тяжелым...
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Парень молодец.