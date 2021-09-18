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«Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси

«Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2021 18:38
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   красноярск   пассажирки   скандал   таксист   
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Женщина упрекнула таксиста в бедности и кичилась автомобилями "Порше" и "Крузаком". Которых, как оказалось, у нее и в помине не было.

В субботу утром таксист из Красноярка удостоился великой чести везти весьма "успешных дам", которые в поездке решили самоутвердиться за его счет. Нетрезвых женщин он подобрал у местного клуба "Максимилианс". В дороге одна из них решила поругаться с водителем. Просто потому, что он никто таксист, и к тому же весьма нервный - посмел несколько раз переспросить, где ему остановиться.


Женщина принялась оскорблять водителя, намекая на его материальную и умственную неполноценность. Объясняя это тем, что нормальные люди не ездят на подобных автомобилях-"шушлайках". Таксиста это ничуть не задело и он ответил, что зато машина принадлежит ему и куплена не в кредит. После реплики таксиста клиентка решила померяться с мужчиной успешностью и поведала, что у нее в собственности есть целый "Порше", "Крузак" и квартира. И все это, по ее словам, тоже куплено не в кредит. Очевидно, пассажирка ожидала, что водитель восхититься ее достижениями, но вместо этого он посмел съязвить. Царицу на экономе такая наглость вывела из себя и на водителя полился поток отборного мата.

Неизвестно, стал ли таксист писать заявление в полицию. Но судя по всему, женщина уже пожалела о своем поведении. Один из жителей Красноярска узнал в буйной пассажирке знакомую по имени Марина. По его словам, женщина живет не в самом лучшем районе города (улица Крайняя) и никакого Porsche, Land Cruiser у нее никогда не было. Похмелье будет тяжелым...

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Метки: видео   красноярск   пассажирки   скандал   таксист   
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18  комментариев
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10k
Kostick Час назад
тётя видать в клубешнике фуйца лососнула в сортире, и теперь важная штопестетц)
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262
ОВКР КРТП 12 минут назад
Короче...
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5k
Свирепый Бамбр 18 минут назад
Что такое "шушлайка"?
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7k
кот базилий 23 минуты назад
Шалушайка немытая у нее между ног.
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12k
net 38 минут назад
С бабой всё понятно, алкашка зло делает из человека обезьяну, а вот история вцелом не совсем понятна. Видео с рега таксиста начинается с нужного таксисту момента. С чего начинается срач? Кто был виновником конфликта?
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3k
Tuskub 39 минут назад
)) Один "минус" - это от "Маринки"??))
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1
Шурман 40 минут назад
Парню в 26 такго же терпения на всю жизнь . Ей могу пожелать удачи , напомнила одну а закончила плохо .
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1k
Р Х 45 минут назад
Опухшая от постоянных возлияний охеревшая овца.
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1k
Вадик Бондаренко 50 минут назад
Хорошо хоть не обосралась в салоне
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233
Сигизмунд Лазаревич 56 минут назад
Похоже что порш и кукуруза для неё прям невероятно круто )))
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9k
Majul 57 минут назад
Шушлайка это она. "В 28 у меня уже ребенок был", вот достижение то. Машина, квартира были не у нее, а у того кому она стабильно нижнюю часть тела "пылесосила".
Парень молодец.
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8k
insaider Час назад
Ей явно есть с чем сравнить,и в порше,и в крузаке сосала.
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17k
KOSTELLO Час назад
Пьяная баба пи$де не хозяйка, а уж своему языку и подавно...
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1k
Yus Час назад
У нас в Красноярске появилась, звезда. Где ж теперь это существо прятаться будет?
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4k
Василий Час назад
Помню в 16 веке один извозчик в пригороде Лиссабона на конячке такую же подвозил...
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394
Олег Час назад
Бухая бешеная дура.
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14k
Александр Н. Час назад
Так-то у меня Крузак, Кайен и квартира в центре Москвы, а то, что в экономе езжу, так это для души...
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