«Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси

В субботу утром таксист из Красноярка удостоился великой чести везти весьма "успешных дам", которые в поездке решили самоутвердиться за его счет. Нетрезвых женщин он подобрал у местного клуба "Максимилианс". В дороге одна из них решила поругаться с водителем. Просто потому, что он никто таксист, и к тому же весьма нервный - посмел несколько раз переспросить, где ему остановиться.





Женщина принялась оскорблять водителя, намекая на его материальную и умственную неполноценность. Объясняя это тем, что нормальные люди не ездят на подобных автомобилях-"шушлайках". Таксиста это ничуть не задело и он ответил, что зато машина принадлежит ему и куплена не в кредит. После реплики таксиста клиентка решила померяться с мужчиной успешностью и поведала, что у нее в собственности есть целый "Порше", "Крузак" и квартира. И все это, по ее словам, тоже куплено не в кредит. Очевидно, пассажирка ожидала, что водитель восхититься ее достижениями, но вместо этого он посмел съязвить. Царицу на экономе такая наглость вывела из себя и на водителя полился поток отборного мата.