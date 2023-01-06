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Смертельное столкновение двух лыжников на Эльбрусе попало на видео

Смертельное столкновение двух лыжников на Эльбрусе попало на видео

Автор:
06 января 2023 14:48
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   лыжники   скр   столкновение   травмы   эльбрус   
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Погибший экстремал нарушил требования и выехал за ограждения трассы.

Следком Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку по факту гибели лыжника во время спуска со склона горы Эльбрус. Уточняется, что трагедия произошла 5 января — летевший с горы вне трассы 43-летний мужчина не смог разъехаться с другим лыжником, который, по предварительным данным, выехал с трассы, чтобы отдохнуть.

В результате столкновения экстремал получил тяжелейшую травму (перелом основания черепа), повлёкшую мгновенную смерть. Второй лыжник с травмами был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает.

«Согласно материалам проверки, 05 января 2023 года погибший - мужчина 1979 года рождения, нарушив требования к скоростному спуску строго по обозначенным трассам, выехал за ограждения и, набрав значительную скорость, не смог разъехаться с другим лыжником, предположительно, отдыхавшим вне трассы» — сообщили СКР по Кабардино-Балкарии.

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Метки: видео   лыжники   скр   столкновение   травмы   эльбрус   
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45  комментариев
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8k
Serjio 16 часов назад
Один сьехал с трассы, другой вне трассы, что там творится, кто что нарушил?
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2k
Сергей Лаврушкин 7 часов назад
Вот зачем так гонять если не можешь контроллировать свою скорость и траекторию движения ?

Тот, котороый ехал поперёк трассы, не посмотрев наверх, конечно тот ещё "чудилла", но это мог быть ребёнок, учащийся кататься.
и этот безбашенный лётчик на такой скорости мог сбить кого-угодно...
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90
kcu-nn 9 часов назад
Я сам горнолыжник, меньше месяца назад был на Эльбрусе. Вроде это участок Гарабаши-Мир, но могу ошибаться.
Виноват всегда верхний. Второй чувак вроде и выехал с "фрирайда" под 90 градусов на трассу, что характеризует его ,как не самого дальновидного. Но верхний должен предусматривать всё. Это как в авто, что виноват тот, кто сзади, держи дистанцию.
Верхний перед столкновением вправо-влево повилял, либо не видел, либо неправильно принял решение как объехать.
А насчёт скорости вы зря, просто дядька ездить умел, на кантах шёл конечно , там то и выше 70-75 кмч разогнаться сложно . Но смотреть надо подальше и пошире, когда так едешь, конечно. Вон второй как оттормаживался, чтобы около них остановиться, вот и ему перед обочечником также надо было.
Но что уж тут говорить, ему земля пухом, родне соболезнования, обочечнику выздоровления. Все мы люди.
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90
kcu-nn Миха 8 часов назад
Когда я катался ,этот участок ещё закрыт был. Съехал по нему один раз, но там приходилось только под ноги смотреть.
Так что может ты и прав.
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6k
М С 10 часов назад
Что-то текст видео не соответствует.
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1k
Vustinii 12 часов назад
Я так и не понял кто на ком стоял
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17k
Марина 12 часов назад
В горных лыжах всегда виноват тот кто наехал сверху.
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1k
Dimon 12 часов назад
Вот потому я и не хожу на каток и не катаюсь на горных лыжах! Слишком много самоуверенных идиотов, которые ладно бы в столбы влетали или с обрыва сигали, так нет, им с собой надо нормальных людей забрать! Сколько на катках винтовых переломов ног и порезов лиц и конечностей а сколько вот таких столкновений на горных трассах?! Аминь!
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47k
Элек Мек 13 часов назад
Отдохнули...
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21k
BiZ 13 часов назад
требуется разъяснительная бригада, ьля
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88
Иванов BiZ 13 часов назад
Чаще надо по сторонам смотреть
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88
Иванов Lurds 11 часов назад
Есть еще эффект отсутствия мозгов) Это когда ты думаешь что тебя все увидят, который бывает даже у опытных райдеров.
Я когда катался, при столкновениях извинялись оба, и не важно кто больше виноват.
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5k
Losterdin 14 часов назад
таких кретинов там хватает
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10k
Дмитрий 14 часов назад
Погиб тот, который справа спускался?
Или тот, который по трассе ехал?
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881
Дмитрий 14 часов назад
Какой на...р съехал отдохнуть. Один летел по трассе, за ним минимум один ещё правее ехал. Вешки огораживающие ещё правее обоих стоят. Второй со склона поперся поперёк трассы. Первый в него и воткнулся.
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2k
ДК 14 часов назад
Виновен тот, кто сверху - простое и понятное правило, да и его скорость была гораздо больше (больше чем та, на которой он мог бы контролировать свое движение). Я совершенно не понимаю - какие тут могут быть сомнения? Слишком много я видел таких вот лихачей которые уверены что их должны все видеть и все им уступать только потому что они могут ехать быстро!
А еще я не понимаю - при чем тут владелец или какую роль играет - на помеченной трассе это или нет. Если автомобили сталкиваются не на официальной дороге, то разве ПДД никакой роли не играют? Насчет владельца: это как судить владельца ближайшей дороги за то что кто-то разогнался по бездорожью и врезался в другую машину!
У самого был случай: ехал спокойно вниз по синусоиде на доске, смотрел, естественно, вниз, а сзади меня ребенок сбил на огромной скорости, который ехал прямо - ну точно как этот "герой"... У меня небольшой перелом в плече.
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10k
Serg 15 часов назад
вот все диетологи ругают жирдосов, а теперь вспомним физику, что два равных тела по массе при столкновении имеют одинаковые повреждения. получается жирдосы побеждают.
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8k
Борис Карабанов 15 часов назад
Трасса платная? Владелец, управляющий есть? Ну, всё, здравствуй ст.238 УК РФ: "...предоставление услуг не отвечающих требованиям безопасности.". Классическая ситуация - Биба и Боба колбасятся, а привлекут других.
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20k
иванов дмитрий 15 часов назад
обычно виноват тот , кто сверху.
Но тут тяжело винить только его.
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724
Constructor 15 часов назад
На Эльбрусе, на Эльбрусе, на Эльбрусе
Отрабатывал движение на брусе.
Делал я переворот, разворот и поворот
И ударился я брусьями об рот.
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1k
Леший 15 часов назад
все правила написаны кровью......
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24k
Влад 16 часов назад
Обочечник, бл....
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112
twincam 16 часов назад
хренасе он летел, быстрее чем бикер.
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4k
Евгений Д 16 часов назад
судя по тому что их там много- то толи ошибочно написано что вне трассы, толи там все так делают
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