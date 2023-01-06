Смертельное столкновение двух лыжников на Эльбрусе попало на видео

Следком Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку по факту гибели лыжника во время спуска со склона горы Эльбрус. Уточняется, что трагедия произошла 5 января — летевший с горы вне трассы 43-летний мужчина не смог разъехаться с другим лыжником, который, по предварительным данным, выехал с трассы, чтобы отдохнуть.



В результате столкновения экстремал получил тяжелейшую травму (перелом основания черепа), повлёкшую мгновенную смерть. Второй лыжник с травмами был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает.