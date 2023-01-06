Смертельное столкновение двух лыжников на Эльбрусе попало на видео

Погибший экстремал нарушил требования и выехал за ограждения трассы.
Следком Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку по факту гибели лыжника во время спуска со склона горы Эльбрус. Уточняется, что трагедия произошла 5 января — летевший с горы вне трассы 43-летний мужчина не смог разъехаться с другим лыжником, который, по предварительным данным, выехал с трассы, чтобы отдохнуть.
В результате столкновения экстремал получил тяжелейшую травму (перелом основания черепа), повлёкшую мгновенную смерть. Второй лыжник с травмами был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает.
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«Согласно материалам проверки, 05 января 2023 года погибший - мужчина 1979 года рождения, нарушив требования к скоростному спуску строго по обозначенным трассам, выехал за ограждения и, набрав значительную скорость, не смог разъехаться с другим лыжником, предположительно, отдыхавшим вне трассы» — сообщили СКР по Кабардино-Балкарии.
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Тот, котороый ехал поперёк трассы, не посмотрев наверх, конечно тот ещё "чудилла", но это мог быть ребёнок, учащийся кататься.
и этот безбашенный лётчик на такой скорости мог сбить кого-угодно...
Виноват всегда верхний. Второй чувак вроде и выехал с "фрирайда" под 90 градусов на трассу, что характеризует его ,как не самого дальновидного. Но верхний должен предусматривать всё. Это как в авто, что виноват тот, кто сзади, держи дистанцию.
Верхний перед столкновением вправо-влево повилял, либо не видел, либо неправильно принял решение как объехать.
А насчёт скорости вы зря, просто дядька ездить умел, на кантах шёл конечно , там то и выше 70-75 кмч разогнаться сложно . Но смотреть надо подальше и пошире, когда так едешь, конечно. Вон второй как оттормаживался, чтобы около них остановиться, вот и ему перед обочечником также надо было.
Но что уж тут говорить, ему земля пухом, родне соболезнования, обочечнику выздоровления. Все мы люди.
Моя любимая там трасса, кстати
Так что может ты и прав.
и ситуация в принципе, и тот факт, что такие трагичные истории происходят в знакомых хороших местах, от которых совсем другие впечатления и воспоминания...
с НГ, удачи
Горнолыжка вообще обалденная штука, и именно там, на Эльбрусе, в частности
Я когда катался, при столкновениях извинялись оба, и не важно кто больше виноват.
Или тот, который по трассе ехал?
А еще я не понимаю - при чем тут владелец или какую роль играет - на помеченной трассе это или нет. Если автомобили сталкиваются не на официальной дороге, то разве ПДД никакой роли не играют? Насчет владельца: это как судить владельца ближайшей дороги за то что кто-то разогнался по бездорожью и врезался в другую машину!
У самого был случай: ехал спокойно вниз по синусоиде на доске, смотрел, естественно, вниз, а сзади меня ребенок сбил на огромной скорости, который ехал прямо - ну точно как этот "герой"... У меня небольшой перелом в плече.
Не уверен, что статья подходит и владелец виноват - фрирайдер вылетел на свой страх и риск, никто не заставлял уходить с подготовленного склона
Но тут тяжело винить только его.
Отрабатывал движение на брусе.
Делал я переворот, разворот и поворот
И ударился я брусьями об рот.