Перетягивание каната в исполнении орангутана и семейства выдр

«Три самки восточных бескоготных выдр — мать и две её дочери — которые живут с семейством орангутанов, всегда такие игривые. И между ними и Берани, одним из двух молодых орангутанов, возникли настоящие дружеские отношения.»

«Почти каждый день они спонтанно подходят к вольеру, чтобы посмотреть, не хочет ли их приятель выйти на улицу, при этом они, не колеблясь, заходят внутрь, если дверь открыта.»

«Затем четверо друзей вместе играют в разные забавные игры.»