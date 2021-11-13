Перетягивание каната в исполнении орангутана и семейства выдр

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В милом видео ниже показан момент, когда орангутан посоревновался в перетягивании каната с семейством выдр, которое предприняло попытку стащить у примата одеяло.
Видео было снято в зоопарке Pairi Daiza (Пайри Дайза) в Брюжлете, Бельгия, где маловероятные товарищи по играм проживают в одном вольере.
На видео показаны три восточные бескоготные выдры, пытающиеся вырвать покрывало у 4-хлетнего орангутана по имени Берани (Berani).
Трио преследует юную обезьяну, которая дразнит грызунов своими тряпками.
Эти два вида подружились, когда сотрудники зоопарка решили пропустить реку с выдрами через территорию орангутанов.
Однако, как показывают эти забавные кадры, несмотря на то, что эти существа любят друг друга, игривые животные не всегда сходятся во взглядах.
Трио преследует юную обезьяну, которая дразнит грызунов своими тряпками.
Эти два вида подружились, когда сотрудники зоопарка решили пропустить реку с выдрами через территорию орангутанов.
Однако, как показывают эти забавные кадры, несмотря на то, что эти существа любят друг друга, игривые животные не всегда сходятся во взглядах.
«Животных, таких умных, как орангутаны, нужно постоянно стимулировать», — рассказала представитель зоопарка Клэр Гилиссен (Claire Gilissen).
«Наши смотрители каждый день готовят для них сюрпризы, кроме того, присутствие на их территории восточных бескоготных выдр также является постоянным источником отвлечения внимания для обоих видов.»
«Наши смотрители каждый день готовят для них сюрпризы, кроме того, присутствие на их территории восточных бескоготных выдр также является постоянным источником отвлечения внимания для обоих видов.»
«Три самки восточных бескоготных выдр — мать и две её дочери — которые живут с семейством орангутанов, всегда такие игривые. И между ними и Берани, одним из двух молодых орангутанов, возникли настоящие дружеские отношения.»
«Почти каждый день они спонтанно подходят к вольеру, чтобы посмотреть, не хочет ли их приятель выйти на улицу, при этом они, не колеблясь, заходят внутрь, если дверь открыта.»
«Затем четверо друзей вместе играют в разные забавные игры.»
«Почти каждый день они спонтанно подходят к вольеру, чтобы посмотреть, не хочет ли их приятель выйти на улицу, при этом они, не колеблясь, заходят внутрь, если дверь открыта.»
«Затем четверо друзей вместе играют в разные забавные игры.»
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