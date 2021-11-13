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Перетягивание каната в исполнении орангутана и семейства выдр

Перетягивание каната в исполнении орангутана и семейства выдр (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2021 09:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   выдра   животные   канат   милота   орангутан   фото   
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В милом видео ниже показан момент, когда орангутан посоревновался в перетягивании каната с семейством выдр, которое предприняло попытку стащить у примата одеяло.

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Метки: видео   выдра   животные   канат   милота   орангутан   фото   
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5  комментариев
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Александр Час назад
Из выдрочек помню неплохие делали стельки.
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334
Pterocactus 16 минут назад
-Здорова, тыдра!
-Я не тыдра, я-выдра!
-Ну вот ещё, всякую ...лядь на "Вы" называть!
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