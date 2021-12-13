Когда котлеты не отделить от мух: российский бизнес предложил делать мясо из белков насекомых

В России есть все условия для развития этой технологии и экономического прорыва, считает вице-президент РСПП, председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке союза Игорь Вдовин. Об этом пишет "Интерфакс".

Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) выразил мнение, что в России скоро появится выпечка и клеточное мясо из насекомых. Некоторыми компаниями, добавил Зюзин, запланировано производство макарон и муки из белка личинок мухи «Черная львинка».

Ранее Андрей Зюзин даже поделился деталями процесса переработки насекомых в эфире программы "Сигналы точного времени" на "Радио России": "Для того, чтобы избавиться от неприятных запахов, существует специальный технологический процесс. То есть ничего не добавляется, а, наоборот, из него убирают все лишнее. В результате получается обычная масса, порошок, без вкуса, цвета запаха и всего остального, который просто добавляется в еду как белковая добавка».