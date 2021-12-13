Когда котлеты не отделить от мух: российский бизнес предложил делать мясо из белков насекомых

Котлеты из жуков, сосиски из саранчи - похоже, это будущее, которое уже стоит на пороге и которому не очень рады все, кроме тех, кто планирует на этом зарабатывать. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ищет поддержку государства в деле налаживания производства продуктов питания из белков насекомых и растений.
В России есть все условия для развития этой технологии и экономического прорыва, считает вице-президент РСПП, председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке союза Игорь Вдовин. Об этом пишет "Интерфакс".
Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) выразил мнение, что в России скоро появится выпечка и клеточное мясо из насекомых. Некоторыми компаниями, добавил Зюзин, запланировано производство макарон и муки из белка личинок мухи «Черная львинка».
Ранее Андрей Зюзин даже поделился деталями процесса переработки насекомых в эфире программы "Сигналы точного времени" на "Радио России": "Для того, чтобы избавиться от неприятных запахов, существует специальный технологический процесс. То есть ничего не добавляется, а, наоборот, из него убирают все лишнее. В результате получается обычная масса, порошок, без вкуса, цвета запаха и всего остального, который просто добавляется в еду как белковая добавка».
И хотя разговоры об этом идут уже давно, на этот раз для кабмина уже даже подготовили план стимулирования производства альтернативных продуктов питания, — пишет NEWS.ru
СМИ уже сообщали, что пищевые добавки из саранчи в скором времени могут появиться на прилавках российских магазинов. В частности, ученые из Санкт-Петербурга планируют заменить новым продуктом традиционные порошковые концентраты из отходов мясного производства. Исследователи также рассчитывают найти применение своей разработки в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях
Сейчас в России нет даже правовой базы, определяющей само понятие альтернативных продуктов, но РСПП видит все условия для развития и большой потенциал в этой отрасли.
Интересно, включат ли в свое меню бургеры из личнинок мухи сами члены Союза промышленников и предпринимателей или они предпочтут более традиционные продукты питания?
Источник:
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Теперь придется смотреть вдвойне внимательно
и кормить тем "мясом" этих самых бизнесменов и их семьи!
"По данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус", с начала 2021 года из России за рубеж, по данным на 17 октября, отправлено 23,7 тыс. тонн говядины - в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда этот показатель составлял 10,6 тыс. тонн)", - отмечается в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, основным покупателем этого вида мяса является Китай, куда поставлено 15,2 тыс. тонн продукции, что почти в 3 раза больше по сравнению с периодом с 1 января по 17 октября 2020 года. В числе главных импортеров российской говядины в 2021 году является также Казахстан, закупивший 1,77 тыс. тонн продукции (рост в 2,2 раза). Первую тройку стран, в которые Россия поставляет наибольшие объемы говядины, замыкает Саудовская Аравия, экспорт в которую с начала года составил 1,51 тыс. тонн, объемы отправок увеличились на 34% за год (с 1 января по 17 октября 2020 года в Саудовскую Аравию поставлено 1,13 тыс. тонн).
Россельхознадзор зафиксировал и рост экспорта свинины. С 1 января по 17 октября этого года поставки указанной продукции за рубеж составили 102,8 тыс. тонн. За год поставки увеличились на 19% (с 1 января по 17 октября 2020 года было поставлено 86,1 тыс. тонн). Главным импортером свинины является Вьетнам, куда отправлено 48,5 тыс. тонн мяса, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года (тогда этот показатель составлял 34,7 тыс. тонн).
А нам мух и червей с тухлого мяса?
Рецепты смотрите на упаковке.
Доступная цена, пикантный вкус, высокая калорийность, без холестерина и нитратов. Не ГМО!!!
Ищите на прилавках магазинов!!!
А кто жрать это будет? Промышленники и предприниматели?
Я помню, как в свое время даже мясо оленя привозили. Просто потому, что развивали оленеводство, для тех кто считает, что у нас много холодных регионов.
Премного благодарен, но я против альтернативного мяса. Да и вообще не слишком большой любитель альтернатив.
А может выдаю свои взгляды за Ваши.