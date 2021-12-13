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Когда котлеты не отделить от мух: российский бизнес предложил делать мясо из белков насекомых

Когда котлеты не отделить от мух: российский бизнес предложил делать мясо из белков насекомых (2 фото)

Автор:
13 декабря 2021 13:35
Сообщество : Еда
Метки: РСПП   альтернативные продукты   бизнес   насекомые   насекомые в пищу   правительство   
770
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Котлеты из жуков, сосиски из саранчи - похоже, это будущее, которое уже стоит на пороге и которому не очень рады все, кроме тех, кто планирует на этом зарабатывать. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ищет поддержку государства в деле налаживания производства продуктов питания из белков насекомых и растений.

В России есть все условия для развития этой технологии и экономического прорыва, считает вице-президент РСПП, председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке союза Игорь Вдовин. Об этом пишет "Интерфакс".

Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) выразил мнение, что в России скоро появится выпечка и клеточное мясо из насекомых. Некоторыми компаниями, добавил Зюзин, запланировано производство макарон и муки из белка личинок мухи «Черная львинка».

Ранее Андрей Зюзин даже поделился деталями процесса переработки насекомых в эфире программы "Сигналы точного времени" на "Радио России": "Для того, чтобы избавиться от неприятных запахов, существует специальный технологический процесс. То есть ничего не добавляется, а, наоборот, из него убирают все лишнее. В результате получается обычная масса, порошок, без вкуса, цвета запаха и всего остального, который просто добавляется в еду как белковая добавка».


И хотя разговоры об этом идут уже давно, на этот раз для кабмина уже даже подготовили план стимулирования производства альтернативных продуктов питания, — пишет NEWS.ru

СМИ уже сообщали, что пищевые добавки из саранчи в скором времени могут появиться на прилавках российских магазинов. В частности, ученые из Санкт-Петербурга планируют заменить новым продуктом традиционные порошковые концентраты из отходов мясного производства. Исследователи также рассчитывают найти применение своей разработки в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях

Сейчас в России нет даже правовой базы, определяющей само понятие альтернативных продуктов, но РСПП видит все условия для развития и большой потенциал в этой отрасли.

Интересно, включат ли в свое меню бургеры из личнинок мухи сами члены Союза промышленников и предпринимателей или они предпочтут более традиционные продукты питания?

Источник:

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Метки: РСПП   альтернативные продукты   бизнес   насекомые   насекомые в пищу   правительство   
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3k
Mowgley Час назад
Уже давно, прежде чем купить колбасу, внимательно смотрю, из чего она сделана.
Теперь придется смотреть вдвойне внимательно
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7k
Ysik 7 минут назад
Немного странная новость. Концентраты из насекомых производят уже довольно давно. И это ценный и очень не дешевый продукт. Но он используется, в основном, для насыщения белками и микроэлементами кормов для животных. Самые дорогие концентраты используют для рыбных кормов. Добавка хороша для быстрого набора массы и укрепления иммунитета, а это соответственно ведет к увеличению прибыли. В человеческую еду добавлять такие концентраты, как минимум не выгодно. Читал репортаж, о небольшом производстве таких концентратов на отходах пивоварни (дробина от варки отлично подходит в качестве корма разным личинкам). Производство таких концентратов, довольно выгодный бизнес, учитывая планомерное развитие животноводства в России. На данный момент большая часть кормов в России насыщается белками при помощи рыбной муки или сои, но по качеству все это даже отдаленно не дотягивает до концентратов из насекомых. А концентраты насекомых мы закупаем из-за границы.
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962
Хансон Абадир 8 минут назад
эвоно чо
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468
Mr White Man 20 минут назад
Ну, а чего ожидать от страны с трубономикой ?
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153
Кристофер Робин 22 минуты назад
Раньше премиальная колбаса делалась из мех. Обвалки и меж. Сосочной субстанции, теперь будут гордо писать : окорок таракана.
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6k
corell 37 минут назад
Это очень гуманно, что производители колбасы хотят сохранить жизнь сое и картофельному крахмалу, и заменить его мухами и пиявсами.
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36k
kalinser 41 минуту назад
"российский бизнес предложил делать мясо из белков насекомых"
и кормить тем "мясом" этих самых бизнесменов и их семьи!
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182
Сезенов Андрей 44 минуты назад
Это звездец, товарисчи!!!!!
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12k
Bill 49 минут назад
Ел я этих кузнечиков в Китае. Под пивас - мировой закусон!
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153
Кристофер Робин Bill 20 минут назад
Если на вкус кузнечики как жареные семечки, выходит что жареные семечки на вкус как кузнечики?
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911
Квантовый_Слесарь_82 53 минуты назад
Где они столько кузнечиков возьмут? Из сои делать будут?
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13k
Сергей Час назад
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Экспорт говядины из России с начала 2021 года вырос в 2,2 раза, свинины - на 19%, конины - в 24 раза. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус", с начала 2021 года из России за рубеж, по данным на 17 октября, отправлено 23,7 тыс. тонн говядины - в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда этот показатель составлял 10,6 тыс. тонн)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, основным покупателем этого вида мяса является Китай, куда поставлено 15,2 тыс. тонн продукции, что почти в 3 раза больше по сравнению с периодом с 1 января по 17 октября 2020 года. В числе главных импортеров российской говядины в 2021 году является также Казахстан, закупивший 1,77 тыс. тонн продукции (рост в 2,2 раза). Первую тройку стран, в которые Россия поставляет наибольшие объемы говядины, замыкает Саудовская Аравия, экспорт в которую с начала года составил 1,51 тыс. тонн, объемы отправок увеличились на 34% за год (с 1 января по 17 октября 2020 года в Саудовскую Аравию поставлено 1,13 тыс. тонн).

Россельхознадзор зафиксировал и рост экспорта свинины. С 1 января по 17 октября этого года поставки указанной продукции за рубеж составили 102,8 тыс. тонн. За год поставки увеличились на 19% (с 1 января по 17 октября 2020 года было поставлено 86,1 тыс. тонн). Главным импортером свинины является Вьетнам, куда отправлено 48,5 тыс. тонн мяса, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года (тогда этот показатель составлял 34,7 тыс. тонн).

А нам мух и червей с тухлого мяса?
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1k
анатолий горленко Час назад
Тараканы сухие, высший сорт! Натуральный продукт. Применяются для панировки крупных насекомых, а также для приготовления котлет и пельменей из мелких грызунов.
Рецепты смотрите на упаковке.
Доступная цена, пикантный вкус, высокая калорийность, без холестерина и нитратов. Не ГМО!!!
Ищите на прилавках магазинов!!!
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18k
Serg2001 Час назад
А что?! В той же Камбодже люди по полгода кузнечиков жрут, когда в Тонлесапе рыбный сезон заканчивается, и ничего! Чем мы хуже?!... )
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18k
nobody® Час назад
В Белгороде с месяц назад запустили производство белковой муки и липидного концентрата из личинок мухи
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2k
americos Час назад
Появятся фермы по разведению мясомолочных пород мух и тараканов.
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−18
Иван Драго Час назад
Так просто, в порядке бреда-у нас огромная территория с низкой температурой, и при этом там находится травяной покров на земле, так может ОЛЕНЕВОДСТВО развивать все таки? Самое полезное мясо, вообще-то..... Но эта моя мысль, безусловно, полный идиотизм, пожрем жуков, чего уж.....
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447
zenon Иван Драго Час назад
Надо, как все, ни в коем случае нельзя отставать от пердовитых стран.
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26k
Батончик с маком Час назад
Походу уже кормят мухами и червяками втихаря. В пельмени или наггенсы добавляют. Теперь просто хотят легализовать
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3k
Ivan 2 часа назад
Ну, животный белок и животный белок. Идея хорошая. Не вижу большой разницы с "механической обвалкой".
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24k
Юрьевич 2 часа назад
"Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ищет поддержку государства в деле налаживания производства продуктов питания из белков насекомых"

А кто жрать это будет? Промышленники и предприниматели?
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51
Vladislav Grigorenko Юрьевич 47 минут назад
Российский союз кровососущих насекомых (РСКН) ищет поддержку государства в деле налаживания поставок продуктов питания из промышленников и предпринимателей. Это поможет государству в деле защиты окружающей среды от вредного воздействия о...евших промышленников и предпринимателей, а также в модной борьбе за экологию.
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5k
Максим 2 часа назад
Россия - самая большая по территории страна. И тут, оп-па, а давайте жрать жуков и тараков? К чему есть нормальное мясо?
Я помню, как в свое время даже мясо оленя привозили. Просто потому, что развивали оленеводство, для тех кто считает, что у нас много холодных регионов.
Премного благодарен, но я против альтернативного мяса. Да и вообще не слишком большой любитель альтернатив.
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