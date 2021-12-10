Поедание насекомых в Японии

Вот, к примеру, в Инадани (Ниигата) еще с древних времен есть обычай употреблять в пищу ок и их личинки в качестве источника белка. В иных местах, где нет рядом моря, как, например, префектура Gunma (Канто, о. Хонсю) во время войны и нехватки продовольствия местные жители поедали саранчу.

Личинки ос до сих пор едят в горных районах Японии, добавляя их в блюда.

В префектуре Нагано есть традиционный метод обнаружения в лесах гнезд земляных ос при помощи флажков и тонкой нити.