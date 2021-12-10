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Поедание насекомых в Японии

Поедание насекомых в Японии (5 фото)

Автор:
10 декабря 2021 15:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Культура   Япония   еда   интересное   насекомые   экзотика   
852
5
Их с самых давних времен ели в самых разных странах. В Древней Греции и Древнем Риме употребляли в пищу саранчу и цикад, в Китае поедали соленые яйца термитов. И эта еда до сих пор популярна.
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Метки: Культура   Япония   еда   интересное   насекомые   экзотика   
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13  комментариев
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178
Шурман 2 часа назад
Было где то видео как японцев индусов и тд спрашивали про эту еду , там конкретно люди говорили что местные это не кушают а туристам нравится :)
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1k
Andrey 23 минуты назад
автор не читатель, автор писатель
хоть бы очепятки выверил блин, глаза стекают а трусы
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8k
Ivan 23 минуты назад

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375
Бухтей 24 минуты назад
Не понимаю что там жрать
Большую часть объема занимает брюхо ( т.е. говно и полу-переваренная пища насекомого ),второй объем - хитиновый панцирь , щетинки-усики-коготки. Мышечной ткани там очень мало, правило куба/квадрата позволяет им двигаться за счет очень скромной доли мышц.
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72
Pavel Kuzmin Бухтей 7 минут назад
Кузнечиков ел, саранчу всякую...
Самое вкусное личинки шелкопряда!
Голимый белок. На вкус жареные семки.
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1k
Viktor 39 минут назад
Ел жареные лапки саранчи - вкусно , как мясо крабов .
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2k
Leon 52 минуты назад
Тянут в рот всякую дрянь, как дети, ей богу... а мы потом на карантине сидим
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60k
Опиум для народа Час назад
Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед (Матф.3:4)
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24k
Владимир 2 часа назад
Как минимум жареную саранчу я ел. Хрустит, сытно, но на вкус ничего особенного.
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