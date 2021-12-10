Поедание насекомых в Японии

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Их с самых давних времен ели в самых разных странах. В Древней Греции и Древнем Риме употребляли в пищу саранчу и цикад, в Китае поедали соленые яйца термитов. И эта еда до сих пор популярна.
Вот, к примеру, в Инадани (Ниигата) еще с древних времен есть обычай употреблять в пищу ок и их личинки в качестве источника белка. В иных местах, где нет рядом моря, как, например, префектура Gunma (Канто, о. Хонсю) во время войны и нехватки продовольствия местные жители поедали саранчу.
Личинки ос до сих пор едят в горных районах Японии, добавляя их в блюда.
В префектуре Нагано есть традиционный метод обнаружения в лесах гнезд земляных ос при помощи флажков и тонкой нити.
Личинки ос до сих пор едят в горных районах Японии, добавляя их в блюда.
В префектуре Нагано есть традиционный метод обнаружения в лесах гнезд земляных ос при помощи флажков и тонкой нити.
Современные японцы не едят насекомых каждый день, некоторые их вообще никогда не ели и не собираются. Но в регионах Нагано, Гифу, Гунма и Миядзаки поедание ос является местной культурой питания и в магазинах такие вот специфические "вкусности" всегда можно найти в продаже.
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На Окинаве есть обычая есть цикад, слегка обжаривая их. Но чаще всего у современных японцев уже выработалось отвращение к такого рода блюдам и они считают их символами пережитков и бедности.
ОДнако также это еще подается под соусом особой культуры питания и можно встретить насекомых в меню известных ресторанов, воссоздающих старинные японские блюда.
ОДнако также это еще подается под соусом особой культуры питания и можно встретить насекомых в меню известных ресторанов, воссоздающих старинные японские блюда.
Считается, что белок, содержащийся в насекомых аналогичен мясному белку, в них много много минералов и витаминов, которые необходимы человеку. Вкус, говорят, очень даже разнообразный. Осы вот, к примеру, напоминают крабов или креветок.
Тем, кто первый раз пробует насекомых, рекомендуют начинать с ос и саранчи. Жареная с солью саранча бывает очень даже вкусной и хрустящей и очень даже хорошо сочетается. пивом.
Тем, кто первый раз пробует насекомых, рекомендуют начинать с ос и саранчи. Жареная с солью саранча бывает очень даже вкусной и хрустящей и очень даже хорошо сочетается. пивом.
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хоть бы очепятки выверил блин, глаза стекают а трусы
Большую часть объема занимает брюхо ( т.е. говно и полу-переваренная пища насекомого ),второй объем - хитиновый панцирь , щетинки-усики-коготки. Мышечной ткани там очень мало, правило куба/квадрата позволяет им двигаться за счет очень скромной доли мышц.
Самое вкусное личинки шелкопряда!
Голимый белок. На вкус жареные семки.