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Льготный ноябрь: кто может рассчитывать на деньги в локдаун

Льготный ноябрь: кто может рассчитывать на деньги в локдаун (3 фото)

Автор:
25 октября 2021 14:10
Сообщество : Жить в России
Метки: бизнес   ипотека   компенсация   льгота   правительство   работа   семья   субсидия   
968
3

Скоро нагрянут нерабочие дни и перевод на удаленку. Посмотрим, кто во время этого «звездеца» сможет хотя бы немного снизить убытки. Такие есть, но их немного.

В-первую очередь, предприниматели. Для малого и среднего бизнеса планируется выдавать кредиты под 3% годовых. Остальное будет субсидировать государство — по крайней мере так уверяет первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Кредиты до 300 млн. рублей планируют выдавать на 18 месяцев, но получат их не все. А те, кто участвовал в программе ФОТ 2.0 (программа поддержки бизнеса, который пострадал сильнее от коронавирусных ограничений. Здесь подробнее). И те отчаянные, кто открыл бизнес после 01.01.2020, но с условием — если сохранили 90% сотрудников в штате.

Для справки: в программе ФОТ есть перечень пострадавших направлений бизнеса — салоны красоты, музеи, зоопарки... В общем, если вы собственник зоопарка и не убивали пингвинов , не увольняли сотрудников, то есть неплохие шансы на льготный кредит.

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Малый бизнес также может получить выплату на одного сотрудника — 1 МРОТ. Чтобы получить все эти льготы и «боХатства», у бизнеса не должно быть задолженностей по налогам и предприятие не должно находиться на стадии банкротства. Короче, если тонете, тогда… придумывайте что-нибудь сами.

Ну ок, большинство из нас не бизнесмены и нас больше интересует поддержка обычных людей. Тут пока не густо.

Многодетным семьям помогут компенсировать ипотечные платежи, на это выделят 14,5 миллиардов рублей. Посмотрим, сколько денег дойдет до людей в реальности.
Еще можно отметить разве что размер оплаты труда в нерабочие дни. Если будете трудиться в выходные 30, 31 октября и 6, 7 ноября, а также праздничные дни 4 и 5 ноября, то согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ работа во внеурочные часы оплачивается как минимум в двойном размере. Например, если вы обычно получаете 2000 рублей в день, то за работу в праздник вам должны заплатить 4000 рублей.

И напоследок — если у человека «упали доходы из-за распространения коронавирусной инфекции» (Что это значит? Уволили что ли? Или заставили уйти в отпуск за свой счет?), то он может рассчитывать на льготы по оплате ЖКХ и дополнительные выплаты на детей. Не знаю, насколько это поможет, если остались без работы. Ну это ладно — правительству видней.

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Метки: бизнес   ипотека   компенсация   льгота   правительство   работа   семья   субсидия   
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574
Карл Такойто 2 часа назад
Во всей этой ситуации самое большое издевательство это кредиты по 3%
Государство такое,мы вам запрещаем работать,но мы не будем освобождать вас от каких нибудь налогов или обязательных платежей чтобы как то помочь в этот период, мы дадим вам в долг всего под 3%
Это как казино которое тебя опустило на деньги ,,братан на возьми бабло под небольшой процент,отыграйся за недорого,,
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4k
Shtoppi Час назад
Я так полагаю, что когда "старый" не рабочие дни вводил, то имел в виду бюджетников, а про остальных он похоже не в курсе, судя по тому что народ все-таки работать будет?
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15k
ВОВЧЕГ Час назад
Ничего не знаю, сказали работают все как и работали, кто хочет отдыхать идут в ежегодный оплачиваемый отпуск.
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28k
Антон 2 часа назад
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450
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
))) подзаработаем на откатах.
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