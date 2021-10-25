Льготный ноябрь: кто может рассчитывать на деньги в локдаун

Скоро нагрянут нерабочие дни и перевод на удаленку. Посмотрим, кто во время этого «звездеца» сможет хотя бы немного снизить убытки. Такие есть, но их немного.
В-первую очередь, предприниматели. Для малого и среднего бизнеса планируется выдавать кредиты под 3% годовых. Остальное будет субсидировать государство — по крайней мере так уверяет первый зампред правительства Андрей Белоусов.
Кредиты до 300 млн. рублей планируют выдавать на 18 месяцев, но получат их не все. А те, кто участвовал в программе ФОТ 2.0 (программа поддержки бизнеса, который пострадал сильнее от коронавирусных ограничений. Здесь подробнее). И те отчаянные, кто открыл бизнес после 01.01.2020, но с условием — если сохранили 90% сотрудников в штате.
Для справки: в программе ФОТ есть перечень пострадавших направлений бизнеса — салоны красоты, музеи, зоопарки... В общем, если вы собственник зоопарка и
не убивали пингвинов , не увольняли сотрудников, то есть неплохие шансы на льготный кредит.
Малый бизнес также может получить выплату на одного сотрудника — 1 МРОТ. Чтобы получить все эти льготы и «боХатства», у бизнеса не должно быть задолженностей по налогам и предприятие не должно находиться на стадии банкротства. Короче, если тонете, тогда… придумывайте что-нибудь сами.
Ну ок, большинство из нас не бизнесмены и нас больше интересует поддержка обычных людей. Тут пока не густо.
Многодетным семьям помогут компенсировать ипотечные платежи, на это выделят 14,5 миллиардов рублей. Посмотрим, сколько денег дойдет до людей в реальности.
Еще можно отметить разве что размер оплаты труда в нерабочие дни. Если будете трудиться в выходные 30, 31 октября и 6, 7 ноября, а также праздничные дни 4 и 5 ноября, то согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ работа во внеурочные часы оплачивается как минимум в двойном размере. Например, если вы обычно получаете 2000 рублей в день, то за работу в праздник вам должны заплатить 4000 рублей.
И напоследок — если у человека «упали доходы из-за распространения коронавирусной инфекции» (Что это значит? Уволили что ли? Или заставили уйти в отпуск за свой счет?), то он может рассчитывать на льготы по оплате ЖКХ и дополнительные выплаты на детей. Не знаю, насколько это поможет, если остались без работы. Ну это ладно — правительству видней.
Источник:
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Хоть бы в одном посте отметились, который не касается России. Вся жизнь обсирать страну? Откуда столько желчи. Зависть и комплексы Ваше все.
Еще раз для особо одаренных: модератора нужно звать, когда есть нарушение правил сайта, а не по собственному желанию.
Врать, оскорблять и обливать грязью Вы считаете нормой, но как Вам на это укажут то сразу делаем обиженную физию. Научитесь отвечать за свои мерзкие слова. Модераторы все помнят и вся история есть. Не стоит строить из себюя паиньку, если изначально везде где можно опростоволосился.
Пожинайте плоды собственного хамства