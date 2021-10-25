Льготный ноябрь: кто может рассчитывать на деньги в локдаун

В-первую очередь, предприниматели. Для малого и среднего бизнеса планируется выдавать кредиты под 3% годовых. Остальное будет субсидировать государство — по крайней мере так уверяет первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Кредиты до 300 млн. рублей планируют выдавать на 18 месяцев, но получат их не все. А те, кто участвовал в программе ФОТ 2.0 (программа поддержки бизнеса, который пострадал сильнее от коронавирусных ограничений. Здесь подробнее). И те отчаянные, кто открыл бизнес после 01.01.2020, но с условием — если сохранили 90% сотрудников в штате.