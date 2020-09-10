Бдительный сосед помешал сделать из одной московской квартиры шесть

КоАП РФ

Статья 7.21.

Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме



2. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.