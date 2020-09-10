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Бдительный сосед помешал сделать из одной московской квартиры шесть

Бдительный сосед помешал сделать из одной московской квартиры шесть (11 фото)

Автор:
10 сентября 2020 22:24
Сообщество : Жить в России
Метки: жилье   квадратные метры   квартира   москва   наказание   перепланировка   переустройство   студия   
2529
11
Дело было в районе Люблино: житель по Тихорецкому бульвару "настучал" в Мосжилинспекцию на владельцев соседней квартиры, в которой слишком долгое время делался ремонт.

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Метки: жилье   квадратные метры   квартира   москва   наказание   перепланировка   переустройство   студия   
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9  комментариев
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129
Sadoviignom 2 часа назад
"Для этого в помещении не только возвели вертикальные перегородки, но и разделили его на два этажа. В результате местами высота потолка получилась всего 135 см..." Воооу, это кто в таких крошечных может помещаться?
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12
Петр Жогов Час назад
Ну видно же, человек поставил китайские насосы, которые жужжали и не давали жизни соседям. Канализационные насосы это 100% только SFA - серия Saniaccess. С ними бы такого не произошло!!! Никто бы не узнал.
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22k
Григорий 2 часа назад
Жадиный продаван. Узаконить это можно на начальном этапе, обошлось бы тысяч в 40-60. А вот когда УЖЕ сделано, то суммы другие и вопросов у чиновников больше.
Ну а уж когда замаячила возможность отмутить квартиру на торги.... Придется сейчас бедолагам, что купили "хоромы", побегать. И заплатить придется.
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
ну не понятно, они стены переносили? так то просто в каждую комнату протянули трубы воды и каналью. не уверен что это "перепланировка", зато все шестеро собственников могут жить в мире и ни кто не обижен. надо собирать бабосики и узоконивать
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14k
Андрей Иванов Дельфин Красивый 2 часа назад
В некоторых панельных домах большинство стен внутри квартиры и даже между некоторыми квартирами - перегородки, а не несущие, их легко снести
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3k
fin4all Дельфин Красивый 2 часа назад
В том-то и дело, что не "просто". Канализация и сантехника могут быть только в "мокрых" помещениях. и никак не в жилых. Согласовать перепланировку в виде передвижения внутренних (не несущих) стен возможно, а перенос канализации и труб нереально.
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5k
Дельфин Красивый fin4all 2 часа назад
наверное. я не вникал, протянуть пластиковые трубы по шести комнатам - дело одного дня. сняли, зарегили, поставили, на первом этаже не страшно, затопят подвал - ни кто и не узнает
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