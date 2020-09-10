Бдительный сосед помешал сделать из одной московской квартиры шесть

Дело было в районе Люблино: житель по Тихорецкому бульвару "настучал" в Мосжилинспекцию на владельцев соседней квартиры, в которой слишком долгое время делался ремонт.
Наблюдательный сосед выяснил, что в 5-комнатной квартире на первом этаже происходит нечто подозрительное: коммуникации проводят в каждую комнату. Товарищ предположил, что это грозит дополнительной нагрузкой для общедомовых систем.
После жалобы выяснилось, что у просторной квартиры целых шесть собственников, но заглянуть внутрь посторонним не давали.
Сотрудникам Мосжилинспекции удалось попасть в нехорошую квартиру только после соответствующего решения суда.
На месте они обнаружили, что квартира превращена в шесть крошечных, но уютных квартир-студий: по одной в каждой комнате и бывшей кухне.
Соответственно, там теперь шесть санузлов и кухни-ниши с мойками и электроплитами. В общем, самовольная перепланировка.
Инспекторы выписали каждому из собственников протокол об административном правонарушении и предписание: привести помещения в соответствие технической документации на квартиру.
КоАП РФ
Статья 7.21.
Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме
2. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 7.21.
Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме
2. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
И это еще не всё: если предписание жилинспекторов не будет выполнено в указанный срок, помещение может быть продано с торгов по иску Мосжилинспекции. .
В том году, кстати, мы видели образец того, как из двух квартир в центре Нью-Йорка сделали восемнадцать
Дело было в Нижнем Ист-Сайде: бдительные соседи обратили внимание на обилие кондиционеров на нескольких окнах и "настучали" властям. Явившиеся с проверкой инспекторы застали удивительную картину: апартаменты были нашпигованы жильцами, точно сардинками в банке. Из 59-метровой квартиры на 4-м этаже предприимчивый владелец сотворил 9 раздельных каморок! Для этого в помещении не только возвели вертикальные перегородки, но и разделили его на два этажа. В результате местами высота потолка получилась всего 135 см...
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Ну а уж когда замаячила возможность отмутить квартиру на торги.... Придется сейчас бедолагам, что купили "хоромы", побегать. И заплатить придется.