На фестиваль обезьян пришли больше тысячи хвостатых участников

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В городке Лопбури в центральном Таиланде с конца 1980-х годов проводится ежегодный фестиваль кормления обезьян. В рамках фестиваля город накрывает столы для хвостатых героев дня, выгружая на них до двух тонн фруктов и овощей. По словам организаторов, особенно обезьянам нравятся дурианы.
Их манеры за столом оставляют желать лучшего, но почетные гости на специальном банкете в таиландском городке Лопбури просто не умеют вести себя иначе. Лопбури проводит ежегодный праздник фруктов для своей популяции макак с конца 1980-х годов: он является религиозной традицией, и в то же время - событием, привлекающим туристов. В этом году на Фестивале кормления обезьян около 1000 голодных макак прыгали по столам, заваленным фруктами, возле 800-летнего городского храма Пра Пранг Сам Йод.
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Организатор Йонгют Китватананусонт рассказал, что обезьяны особенно любят дуриан, фрукт с сильным неприятным запахом и нежным вкусом, популярный в Юго-Восточной Азии.
В Таиланде обезьяны считаются священными животными. Животные появляются в древней сказке о Раме, который не смог бы спасти свою жену Ситу из лап повелителя демонов без помощи короля обезьян Ханумана и его армии.
По подсчетам организаторов, на Фестивале кормления обезьян макаки съедают до двух тонн еды.
Более 1000 голодных обезьян собрались на фестивале 2021 года в тайском городе Лопбури, в 150 километрах к северу от Бангкока.
Явившиеся на фестиваль макаки с удовольствием утоляют жажду из бутылок, которые для них наполняют минеральной водой и соками.
Из-за эпидемиологических ограничений в связи с эпидемией коронавируса на фестивале 2020 года отсутствовала привычная толпа зрителей, но в этом году люди вернулись в Лопбури: более 100 человек пришли посмотреть на хвостатых фанатиков фруктов.
Макаки в Лопбури не боятся людей. Во время фестиваля они карабкались на зрителей, пугая их своей активностью.
Группа взрослых обезьян и их детенышей ждут своей очереди, чтобы поесть фруктов и овощей, предлагаемых на фестивале.
Жители Лопбури проводят фестиваль, на котором кормят местную популяцию макак, с конца 1980-х.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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