На фестиваль обезьян пришли больше тысячи хвостатых участников

Их манеры за столом оставляют желать лучшего, но почетные гости на специальном банкете в таиландском городке Лопбури просто не умеют вести себя иначе. Лопбури проводит ежегодный праздник фруктов для своей популяции макак с конца 1980-х годов: он является религиозной традицией, и в то же время - событием, привлекающим туристов. В этом году на Фестивале кормления обезьян около 1000 голодных макак прыгали по столам, заваленным фруктами, возле 800-летнего городского храма Пра Пранг Сам Йод.