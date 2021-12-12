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На фестиваль обезьян пришли больше тысячи хвостатых участников

На фестиваль обезьян пришли больше тысячи хвостатых участников (13 фото)

Автор:
12 декабря 2021 11:58
Сообщество : Путешествия
Метки: Лопбури   Событие   животные   кормление обезьян   обезьяны   путешествие   таиланд   фестиваль   
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В городке Лопбури в центральном Таиланде с конца 1980-х годов проводится ежегодный фестиваль кормления обезьян. В рамках фестиваля город накрывает столы для хвостатых героев дня, выгружая на них до двух тонн фруктов и овощей. По словам организаторов, особенно обезьянам нравятся дурианы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лопбури   Событие   животные   кормление обезьян   обезьяны   путешествие   таиланд   фестиваль   
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