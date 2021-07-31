FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10521 пост • 1258 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Таиланде сотни обезьян устроили разборки на дороге

В Таиланде сотни обезьян устроили разборки на дороге (2 фото + 3 видео)

Автор:
31 июля 2021 13:58
Сообщество : Животные
Метки: видео   драка   животные   обезьяны   разборки   таиланд   
1200
2
3
Стенка на стенку, нервы напряжены до предела, эмоции зашкаливают. Одна банда решила показать другой кто настоящие хозяева города Лопбури. Так мог бы начинаться неплохой боевик про гангстеров. Но в реальности все гораздо проще.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   драка   животные   обезьяны   разборки   таиланд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
457
С того Берега моря 2 часа назад
Недавно в Москве такие же были)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Ermolai 7 минут назад
Интересно, как у них система "свой-чужой" работает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 9 минут назад
ну чисто армяне с чеченцами за контроль на кладбищем в москве мутузятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Underwood 12 минут назад
Туристы с Кавказа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Двестиграмм Полчаса назад
у них обезьЯН как у нас армЯН
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 41 минуту назад
в Москве и в области каждую неделю такие разборки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Сигизмунд Лазаревич 46 минут назад
Да на любом московском рынке такое каждый день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
LCroft 53 минуты назад
Ясно, понятно! БЛМщики подрались с ЛГБТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Olga Raudis 54 минуты назад
Нихренасе достопримечательность. Даже если брать лучшие времена, когда агрессивность не зашкаливает и они сытые и довольные (сколько они при этом должны жрать???) Представляю какой гадюшник на улицах, потому что они не только в прямом смысле ГАДЯТ дерьмом и мочой, но еще и разтаскивают мусор, повреждают строения и памятники. А если еще и голодные - нападают на детей, женщин (кусаются нехило), влазят в сады и в дома в поисках пищи и попутно круша все что подвернется. Гораздо хуже стай бродячих собак и даже крыс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ЦСКА 54 минуты назад
Такая же херня была на строительстве "Москва-сити" в 2016...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Им бы еще пару автоматов и свадьба получится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира Час назад
А где дубинки, водометы, слезоточивый газ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр Час назад
С исчезновением потока туристов перед городскими обезьянами встал острый вопрос о добывании себе пропитания. Зверьки привыкли, что их кормили люди, но теперь ситуация сложилась не в пользу мохнатых. Сейчас выживают сильнейшие.
Они с новостей про украину скопировали чтоли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Zlaja ptica Александр 37 минут назад
Я же говорю - психоз. Везде хохлы мерещатся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Кистень 2 часа назад
Прям, как негры! Отстреливать их надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
582
Питер Крузо 2 часа назад
хуже крыс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Матрасы-антистресс для женщин Матрасы-антистресс для женщин В Подмосковье ученики начальной школы запинали одноклассника ради ролика в соцсетях В Подмосковье ученики начальной школы запинали одноклассника ради ролика в соцсетях Обезьяна помогла индонезийке постирать белье Обезьяна помогла индонезийке постирать белье Отец-орангутан заботится о дочери после смерти ее мамы Отец-орангутан заботится о дочери после смерти ее мамы Обезьяны предпочитают шум машин звукам природы Обезьяны предпочитают шум машин звукам природы Милота: малыш обезьяны катается верхом на тигренке Милота: малыш обезьяны катается верхом на тигренке
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

108068



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вход рептилоидам воспрещён: всё о теориях заговора
4
196
Вход рептилоидам воспрещён: всё о теориях заговора
Как мафия возненавидела, а потом полюбила "Крёстного отца": история создания главного гангстерского фильма
3
25
Как мафия возненавидела, а потом полюбила "Крёстного отца": история создания главного...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вечерний Калейдоскоп позитивных картинок
0
2
Вечерний Калейдоскоп позитивных картинок
Вкусная Италия на снимках Витториано Растелли
0
3
Вкусная Италия на снимках Витториано Растелли
Матрасы-антистресс для женщин
Матрасы-антистресс для женщин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Россия#история#автомобили#автомир#Реакция#прикольные#девушки#олимпиада
#интересно#факты#СССР#интересное#картинки#Разное#приколы#полиция#дтп#позитив
#животные#люди#подборка#природа#кино#спорт#эстетика#красота#знаменитости#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться