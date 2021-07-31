В Таиланде сотни обезьян устроили разборки на дороге

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Стенка на стенку, нервы напряжены до предела, эмоции зашкаливают. Одна банда решила показать другой кто настоящие хозяева города Лопбури. Так мог бы начинаться неплохой боевик про гангстеров. Но в реальности все гораздо проще.
Лопбури недаром называют городом обезьян. Но если до пандемии эти милые зверьки были одной из местных достопримечательностей и приводили туристов в восторг, то сейчас это настоящая проблема для города. Местные жители уже давно привыкли, что обезьяны частенько устраивают мелкие стычки друг с другом. Но в этот раз масштабы обезьяньих разборок впечатляют.
Fight club! 🐒 Monkeys in Lopburi are at war with each other again. A shortage of food offerings from tourists is said to be the reason the crab-eating macaques have been seen brawling in recent times. #Thailand #Lopburi #Monkeys pic.twitter.com/3Sewoc4g1X— Globe - Bangkok’s News + Lifestyle (@GlobeBangkok) July 26, 2021
С исчезновением потока туристов перед городскими обезьянами встал острый вопрос о добывании себе пропитания. Зверьки привыкли, что их кормили люди, но теперь ситуация сложилась не в пользу мохнатых. Сейчас выживают сильнейшие.
Две стаи решили выяснить, кому достанется эта часть города. Обезьяны сцепились прямо на перекрестке напротив храма Пхра Кан, устроив при этом пробку для автомобилистов. Животные не обращали внимания на сигналившие машины и окрики людей.
Представитель Департамента национальных парков Матишон, комментируя случившееся, отметил, что сейчас происходит просто борьба за власть между обезьянами.
Впрочем, обезьяньи разборки начались еще в прошлом году. Тогда была поднята тема о необходимости ухода за животными во время пандемии. Но дальше разговоров дело не пошло, а обезьяны в ожидании туристов, продолжают терроризировать город.
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