В Таиланде сотни обезьян устроили разборки на дороге

Лопбури недаром называют городом обезьян. Но если до пандемии эти милые зверьки были одной из местных достопримечательностей и приводили туристов в восторг, то сейчас это настоящая проблема для города. Местные жители уже давно привыкли, что обезьяны частенько устраивают мелкие стычки друг с другом. Но в этот раз масштабы обезьяньих разборок впечатляют.