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Турист подрался с обезьянами в Таиланде, защищая сына

Турист подрался с обезьянами в Таиланде, защищая сына

Автор:
28 марта 2023 18:17
Сообщество : Животные
Метки: видеоблогеры   животные   нападение животных   обезьяны   опасные игры   поведение животных   родители и дети   таиланд   
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Семья путешественников и видеоблогеров из Австралии отдыхала в Таиланде со своими детьми и подверглась нападению банды обезьян. Отец семейства ринулся в бой, чтобы защитить испуганного пятилетнего сына.


38-летний Райли Уайтлум и 29-летняя Элайна Караусу посетили пляж на одном из островов Пхи-Пхи. Райское местечко, идиллию которого нарушают лишь очень многочисленные и наглые обезьяны, которые совершенно не стесняются бросаться на людей или рыться в вещах отдыхающих.

Райли увидел, как обезьяны роются в его сумке, где лежат деньги, паспорта и телефоны, и подошёл, чтобы отогнать животных и вернуть свои вещи. На него, а потом и на его сына бросилась одна из обезьян.


Райли удалось её отпугнуть. Он схватил сына на руки и поднял повыше, чтобы его не достали. Потом, когда ребёнок уже был в безопасности. Райли кинулся в атаку с кулаками и криками, и даже дал особо наглой обезьяне в нос. Но его всё равно успели и поцарапать, и укусить, и позже пришлось делать прививки от столбняка и бешенства.


Пока происходила эта баталия, жена Райли ныряла и понятия не имела о том, что произошло.

«У меня была драка с дюжиной обезьян, — сказал ей Райли. — Это следы их зубов».

Мне неловко из-за того, что я ударил обезьяну, но они пошли на Дарвина, это было страшно. Никто из людей на пляже не помог.


После стычки семья поехала в больницу, чтобы сделать прививку. И делать её потом еще пять раз в течение 20 дней. Врачи рассказали им, что в среднем к ним приходят по два человека в день после укусов обезьян.


По словам Райли, если бы они с женой знали об опасности этого пляжа, то никогда не пошли бы туда с детьми.

Райли и Элайна — не самая обычная семья. Они познакомились девять лет назад, уже через несколько недель оба бросили работу и отправились путешествовать по миру на лодке. У них даже не было опыта таких путешествий.

Но спустя несколько лет они продолжают жить именно так, несмотря на то, что у них уже появилось двое детей.

Зарабатывает эта пара, снимая видеоистории и выкладывая их на Youtube. История про нападение обезьян на Youtube — целый фильм длиной 18 минут.

Тут и задумаешься — обезьяны действительно сами напали или их кто-то очень старался раздразнить, чтобы снять видео на интересную тему?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видеоблогеры   животные   нападение животных   обезьяны   опасные игры   поведение животных   родители и дети   таиланд   
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16  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Австралопитеки против обезьян.
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Трям Минуту назад
Подрался? У Чаплина в фильмах и то жестче было!
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1k
Аарон Чупа 9 минут назад
Я думаю,что было бы правильнее в данном случае кидать в них прицельно чем придётся и держать на дистанции.
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23k
Валерий 11 минут назад
Обезьяны - мерзотные создания.
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44k
turyst 12 минут назад
Обезьяны:
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821
Rom 14 минут назад
Ненавижу обезьян. Мерзкие мрази. ССут себе в рот, смердят, отвратительно выглядят.
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2k
Vladislav Grigorenko 20 минут назад
"Мне неловко из-за того, что я ударил обезьяну, но они пошли на Дарвина..." - скотина неблагодарная! Я из тебя человека сделал, а ты, сволочь такая, на меня же ещё и кидаешься!
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10k
Бритва 23 минуты назад
Турист подрался с обезьянами в Таиланде, защищая сынаПосмотреть
Турист подрался с обезьянами в Таиланде, защищая сына
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1k
Вир Норин 23 минуты назад
Обезьяны напали на Дарвина! Зачётная ирония :)
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23k
SolomonA Полчаса назад
Там нужен вот такой мужик:
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3k
VPJ Полчаса назад
Ладно. Вместо, мата, выражусь, обезъянеть, как обезъянато...
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59k
pynh Полчаса назад
Сами к обезьянам полезли. Поделом.
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46k
Максим Т. 41 минуту назад
Что-то мне подсказывает, что все началось с "щазз видосик запилю". Блохер ля.
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102k
parallax 45 минут назад
Видимо есть средства, чтобы 9 лет не работая путешествовать.
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61k
hpgjzsorqzo4 52 минуты назад
Пиндосы хуже обезьян .
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