Турист подрался с обезьянами в Таиланде, защищая сына

Райли увидел, как обезьяны роются в его сумке, где лежат деньги, паспорта и телефоны, и подошёл, чтобы отогнать животных и вернуть свои вещи. На него, а потом и на его сына бросилась одна из обезьян.





Райли удалось её отпугнуть. Он схватил сына на руки и поднял повыше, чтобы его не достали. Потом, когда ребёнок уже был в безопасности. Райли кинулся в атаку с кулаками и криками, и даже дал особо наглой обезьяне в нос. Но его всё равно успели и поцарапать, и укусить, и позже пришлось делать прививки от столбняка и бешенства.



