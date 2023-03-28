Турист подрался с обезьянами в Таиланде, защищая сына

Семья путешественников и видеоблогеров из Австралии отдыхала в Таиланде со своими детьми и подверглась нападению банды обезьян. Отец семейства ринулся в бой, чтобы защитить испуганного пятилетнего сына.
38-летний Райли Уайтлум и 29-летняя Элайна Караусу посетили пляж на одном из островов Пхи-Пхи. Райское местечко, идиллию которого нарушают лишь очень многочисленные и наглые обезьяны, которые совершенно не стесняются бросаться на людей или рыться в вещах отдыхающих.
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Райли увидел, как обезьяны роются в его сумке, где лежат деньги, паспорта и телефоны, и подошёл, чтобы отогнать животных и вернуть свои вещи. На него, а потом и на его сына бросилась одна из обезьян.
Райли удалось её отпугнуть. Он схватил сына на руки и поднял повыше, чтобы его не достали. Потом, когда ребёнок уже был в безопасности. Райли кинулся в атаку с кулаками и криками, и даже дал особо наглой обезьяне в нос. Но его всё равно успели и поцарапать, и укусить, и позже пришлось делать прививки от столбняка и бешенства.
Пока происходила эта баталия, жена Райли ныряла и понятия не имела о том, что произошло.
«У меня была драка с дюжиной обезьян, — сказал ей Райли. — Это следы их зубов».
Мне неловко из-за того, что я ударил обезьяну, но они пошли на Дарвина, это было страшно. Никто из людей на пляже не помог.
После стычки семья поехала в больницу, чтобы сделать прививку. И делать её потом еще пять раз в течение 20 дней. Врачи рассказали им, что в среднем к ним приходят по два человека в день после укусов обезьян.
По словам Райли, если бы они с женой знали об опасности этого пляжа, то никогда не пошли бы туда с детьми.
Райли и Элайна — не самая обычная семья. Они познакомились девять лет назад, уже через несколько недель оба бросили работу и отправились путешествовать по миру на лодке. У них даже не было опыта таких путешествий.
Но спустя несколько лет они продолжают жить именно так, несмотря на то, что у них уже появилось двое детей.
Зарабатывает эта пара, снимая видеоистории и выкладывая их на Youtube. История про нападение обезьян на Youtube — целый фильм длиной 18 минут.
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Тут и задумаешься — обезьяны действительно сами напали или их кто-то очень старался раздразнить, чтобы снять видео на интересную тему?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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