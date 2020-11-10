Обезьяны предпочитают шум машин звукам природы

Исследователи из финского университета провели необычный эксперимент с обезьянами. Они установили в вольере бледных сак (Pithecia pithecia) трубу, внутри которой обезьяны могли включать разные звуки - музыку, звуки джунглей или шум городского транспорта. Результаты оказались неожиданными для специалистов.
В рамках эксперимента по изучению того, как технология может улучшить существование животных в неволе, команда ученых из Университета Аалто в Финляндии установили туннель с датчиками в вольере бледных сак (Pithecia pithecia) в зоопарке Коркеасаари. Приматам предоставили возможность самим выбирать, что слушать - звуки дождя, уличный шум, успокаивающую или танцевальную музыку. Они переключали звуки, нажимая на специальные кнопки.
К удивлению специалистов, обезьяны предпочли не звуки природы - гораздо приятнее им было слушать городской шум. "Мы думали, что они будут наслаждаться более успокаивающими звуками, например, дзен-музыкой, но на самом деле они полюбили шум города," - сказала исследователь Ильена Хирски-Дуглас.
×
Обезьяны даже иногда спали или ухаживали за собой и друг за другом внутри звукового туннеля - они делали это исключительно под шум города. Специалисты дали этому объяснение - звуки дороги могут быть похожи на некоторые из естественных средств общения обезьян. Они используют много свиста, писка, "карканья" и шипения.
Довольные успехом проекта, ученые планируют и дальше проводить подобные эксперименты, чтобы улучшить жизнь животных в неволе и разнообразить их пребывание в вольерах. "Возможно, в будущем животные смогут, например, контролировать освещение или температуру в вольере," - говорят исследователи. Интерес к результатам проявили и другие зоопарки по всей Европе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ученые нашли землероек, считавшихся вымершими 50 лет назад
- Детеныш шимпанзе остался без мамы, но ее заменила плюшевая игрушка
- Ученые засняли в океане "кальмара-поросенка"
- В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных
- Горилла, потерявшая малыша год назад, наконец стала матерью
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...