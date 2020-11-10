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Обезьяны предпочитают шум машин звукам природы

Обезьяны предпочитают шум машин звукам природы (5 фото)

Автор:
10 ноября 2020 11:27
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   зоопарк   обезьяна   обезьяны   ученые   фото   эксперименты   
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Исследователи из финского университета провели необычный эксперимент с обезьянами. Они установили в вольере бледных сак (Pithecia pithecia) трубу, внутри которой обезьяны могли включать разные звуки - музыку, звуки джунглей или шум городского транспорта. Результаты оказались неожиданными для специалистов.
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Метки: дикая природа   животные   зоопарк   обезьяна   обезьяны   ученые   фото   эксперименты   
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1  комментарий
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au3 3 часа назад
В звуках природы обезьяны, видимо, слышат и знакомые себе звуки опасносту. Врядь ли такое понравится....
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