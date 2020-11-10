Обезьяны предпочитают шум машин звукам природы

Обезьяны даже иногда спали или ухаживали за собой и друг за другом внутри звукового туннеля - они делали это исключительно под шум города. Специалисты дали этому объяснение - звуки дороги могут быть похожи на некоторые из естественных средств общения обезьян. Они используют много свиста, писка, "карканья" и шипения.