Некоторые актеры усердно готовятся к роли, а некоторые - так

Пламмер отснялся во всех своих сценах за девять дней, причем всего через несколько недель после того, как получил роль. Он очень мало знал о семье Гетти и особо не исследовал ее. «Я действительно следовал сценарию и предложениям Ридли, которых было немного, потому что было мало времени», - сказал Пламмер в интервью. Он признался, что ему было трудно запоминать свои реплики. Он также не смотрел отснятый материал со Спейси - правда, по его словам, исключительно потому, что он не хотел копировать игру Спейси.