FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5356 постов • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Некоторые актеры усердно готовятся к роли, а некоторые - так

Некоторые актеры усердно готовятся к роли, а некоторые - так (36 фото)

Автор:
12 декабря 2021 09:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: На съемочной площадке   актеры   голливуд   добросовестность   звезды   знаменитости   подготовка   шоу бизнес   
2399
36
На что только не идут актеры ради хорошей роли! Толстеют и худеют на десятки кило, целыми днями пропадают в спортзале и даже осваивают новые профессии. Правда, другие их коллеги считают, что незачем так напрягаться, и перед съемками едва дают себе труд познакомиться со сценарием. И не сказать, что во втором случае результаты хуже!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: На съемочной площадке   актеры   голливуд   добросовестность   звезды   знаменитости   подготовка   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
doker 2 часа назад
Когда смотрел фильм "Обитаемый остров", то понял, что ни Бондарчук, ни артисты не то что книгу не читали, а даже не слышали о Стругацких.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
550
Lexx Cocles 43 минуты назад
Вот два подхода к роли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Самые сексуальные мужчины мира за последние 30 лет: тогда и сейчас Самые сексуальные мужчины мира за последние 30 лет: тогда и сейчас Родство с президентом и другие невероятные факты о Томе Хэнксе Родство с президентом и другие невероятные факты о Томе Хэнксе Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих... Знаменитые актеры, упустившие роли мечты Знаменитые актеры, упустившие роли мечты Николас Кейдж - звезда и оригинал Николас Кейдж - звезда и оригинал
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27434



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
0
113
В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
Настоящий полковник?
3
605
Настоящий полковник?
Набирающие популярность в сообществах
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
1
23
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
Признание прав человека
0
7
Признание прав человека
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото)
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#ватермарк#приколы#новости#юмора#Разное#Жизнь#знаменитости#полиция
#фото#животные#прикол#подборка#смешные#Ynews#комментарии#интересное#кино#актеры
#интересно#люди#история#картинки#познавательно#добрые видео#СССР#дтп#сарказм#Япония

На что жалуетесь?

Вернуться