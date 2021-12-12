Некоторые актеры усердно готовятся к роли, а некоторые - так

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На что только не идут актеры ради хорошей роли! Толстеют и худеют на десятки кило, целыми днями пропадают в спортзале и даже осваивают новые профессии. Правда, другие их коллеги считают, что незачем так напрягаться, и перед съемками едва дают себе труд познакомиться со сценарием. И не сказать, что во втором случае результаты хуже!
Чтобы подготовиться к своей роли в «Выжившем», Леонардо Ди Каприо действительно спал внутри звериных трупов.
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А вот Майкл Гэмбон, который заменил Ричарда Харриса в роли Дамблдора в третьем фильме о Гарри Поттере, вообще не читал ни одной из книг поттерианы до появления в сериале.
«Нет смысла читать книги, потому что вы работаете со словами сценариста», - сказал Гэмбон. Многие критиковали его Дамблдора как слишком грубого, особенно после сцены в четвертом фильме, где Дамблдор спрашивает Гарри, положил ли он свое имя в кубок огня: в книге Дамблдор говорит "спокойно", а в фильме буквально кричит.
Гэмбон упомянул тот факт, что Рэйф Файнс тоже не читал книги. Однако на самом деле Файнс прочел их перед съемками - он просто еще не прочитал их, когда ему предложили роль.
Напротив, Кристофер Ли, вероятно, был одним из самых подготовленных актеров трилогии. Он всю жизнь был большим поклонником «Властелина колец» и ежегодно перечитывал его прежде, чем сыграть Сарумана в фильмах.
Ли был единственным актером в сериале, который действительно встречался с Толкиеном. Он всегда хотел сниматься в фильмах и даже брался за проходные роли волшебников, чтобы доказать, что он подойдет на роль. Кроме того, он отправил Питеру Джексону свои фото в костюме волшебника.
Нельзя сказать, что это полностью вина актера, но факт остается фактом: Кристофер Пламмер почти не готовился подготовиться к роли Джона Пола Гетти в картине «Все деньги мира». Фильм был практически завершен в начале ноября, когда было объявлено, что Пламмер заменит Кевина Спейси в роли. Замена произошла после того, как Спейси был обвинен в сексуальном насилии.
Пламмер отснялся во всех своих сценах за девять дней, причем всего через несколько недель после того, как получил роль. Он очень мало знал о семье Гетти и особо не исследовал ее. «Я действительно следовал сценарию и предложениям Ридли, которых было немного, потому что было мало времени», - сказал Пламмер в интервью. Он признался, что ему было трудно запоминать свои реплики. Он также не смотрел отснятый материал со Спейси - правда, по его словам, исключительно потому, что он не хотел копировать игру Спейси.
Несмотря на его недостаточную подготовку, игра Пламмера была одобрена критиками, и в итоге он стал самым старым человеком, когда-либо номинированным на «Оскар».
Чтобы подготовиться к роли пленной молодой матери в «Комнате», Бри Ларсон провела месяц, запершись в своем доме. Она встретилась с психологами, чтобы узнать о душевных травмах из-за плена, написала дневниковые записи для своего персонажа и сделала коллажи с персонажами.
Ларсон проводила время со своим экранным сыном Джейкобом Тремблеем за несколько недель до съемок. Они создавали игрушки, которые появлялись на экране, импровизировали на роли и играли в Лего.
Юэн МакГрегор не читал книгу Джейн Остин «Эмма» до того, как снялся в ее киноверсии в роли Фрэнка Черчилля.
Он назвал фильм худшим из того, что он сделал за свою карьеру и признался, что он не очень хорош в нем. Актер откровенно объяснил, что взялся за роль только потому, что очень хотел сделать нечто отличное от «На игле».
В тщательной (и довольно неприятной для окружающих) подготовке к роли был замечен Джаред Лето в «Отряде самоубийц». Чтобы подготовиться к роли Джокера, Лето отправлял странные подарки (например, живую крысу) коллегам по площадке и избегал общения с ними. Он также принес на площадку дохлую свинью, чтобы «создать динамику, создать элемент неожиданности, спонтанности и по-настоящему разрушить любые стены», потому что Джокер, по его мнению, не уважал чужие границы.
Лето пытался общаться с наркобаронами в инстаграме, чтобы найти вдохновение для этой роли, и, по его собственным рассказам, встречался с «людьми, которые совершили ужасные преступления... людьми, которые были помещены в лечебные учреждения на долгие годы». Он даже практиковал свой смех Джокера на Манхэттене. А когда снималась сцена в тюрьме, он настоял на том, чтобы провести там ночь в запертой камере.
Еще один актер, который никогда не читал книг, по которым снимались фильмы, где он играл, - Билли Берк, сыгравший отца Беллы, Чарли, в саге «Сумерки».
По словам Берка, ему «не хватило внимательности», чтобы прочесть книгу. Он заявил, что, поскольку большая часть информации в книгах не будет для него полезной, он «предпочел бы не знать» ее. Более того, он даже не слышал о «Сумерках», пока не встретился с Кэтрин Хардвик.
Дэниел Дэй-Льюис известен своей профессиональной игрой и тщательной подготовкой к своим ролям, но, возможно, одним из самых ярких примеров стала его подготовка к «Бандам Нью-Йорка». Он даже ходил по улицам в образе и дрался с незнакомцами.
Кроме того, он стал настоящим подмастерьем мясника. Что ж, это сработало, потому что в итоге он был номинирован на «Оскар» за свою работу.
Хотя Хью Джекман определенно проделал большую подготовительную работу, чтобы сыграть Росомаху в последующих фильмах, он не смог сделать этого для "Людей Икс", первого фильма о мутантах. Дело в том, что он был брошен на замену Дугрею Скотту уже через несколько недель после начала съемок. У него было всего три недели, чтобы привести себя в форму для роли - при том, что ранее он никогда профессионально не занимался в спортзале.
Джекман не был фанатом комиксов, никогда не читал комиксов о Людях Икс и даже не слышал о Росомахе. По правде говоря, он даже не знал, что росомаха - это реальное животное. Однако впоследствии, по его признанию, он прочел множество комиксов о Людях Икс.
Еще один недавний пример актера, который здорово подготовился к своей роли - Леди Гага в "Доме Гуччи"i. Она оставалась в образе в течение 18 месяцев, даже когда камера не работала, и девять из этих месяцев использовала акцент.
Леди Гага смотрела видео с лисами и пантерами, пытаясь использовать их для роли, и начала «жить так, чтобы везде и во всем видеть деньги». «Патриция любила красивые вещи, - говорит она. - Поэтому, если что-то не было красивым, я выбрасывала это».
А вот Тайка Вайтити практически не готовился к роли Гитлера в фильме «Кролик Джоджо». «Мне не нужно было проводить никаких исследований, и я не проводил никаких исследований. Я не основывал его на том, что я видел раньше о Гитлере», - сказал Вайтити, указав, что на самом деле он изображает не Гитлера, а его детскую воображаемую версию.
«Я просто сделал его версией себя с плохой стрижкой и маленькими дерьмовыми усиками. И с посредственным немецким акцентом», - рассказал Вайтити, заметив, что было бы «слишком странно играть настоящего Гитлера».
Писательница Энн Райс была очень недовольна выбором Тома Круза на роль Лестата в экранизации ее романа «Интервью с вампиром». Эта критика, по-видимому, задела Круза, и он решил не только внимательно прочитать книгу, но и прочесть все книги Райс, научиться играть на фортепиано, похудеть и поехать в Париж, чтобы попробовать гедонистический образ жизни Лестата. "Том проделал невероятную работу", - с одобрением призналась позже писательница, увидев его на экране.
Рэйф Сполл не читал книгу «Война миров» до того, как появился в телевизионном сериале BBC, хотя и признал, что это «еще один способ, который мог бы помочь» в изображении персонажа. Даже после съемок Сполл все еще не прочитал книгу.
Дженнифер Хадсон была выбрана Аретой Франклин, чтобы сыграть ее в биографическом фильме за несколько лет до ее смерти. Они встречались еженедельно в течение многих лет, чтобы поговорить о прошлом Ареты и роли.
Хадсон изучил старые видео и исторические кадры выступления Ареты. Она также работала с тренерами по вокалу и движению, чтобы идеально запечатлеть Арету.
Сабрина Карпентер сыграла подростка, который учится танцевать в молодежном фильме Netflix «Шаг за шагом», но, в отличие от героини, не стала заниматься хореографией.
Однако на самом деле это было не просто так. Предполагалось, что ее персонаж изо всех сил пытается научиться танцевать, поэтому незнание хореографических техник помогло ей неловко выглядеть на экране.
Натали Портман более года тренировалась, чтобы изобразить балерину в «Черном лебеде». В течение первых шести месяцев она наращивала мышцы по паре часов в день, затем перешла к занятиям по пять часов в день, а позже - и по восемь часов. Она тратила 30 минут в день только на упражнения для ног.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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