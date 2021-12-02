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Глава СК Бастрыкин завел уголовное дело на депутата Рашкина

Глава СК Бастрыкин завел уголовное дело на депутата Рашкина (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 12:14
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   госдума   кпрф   незаконная охота   рашкин   уголовное дело   
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Неудавшемуся охотнику на лосей грозит до 5 лет тюрьмы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин завел уголовное дело в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте. Эту "приятную" новость Рашкин встретил в больнице, куда слёг после того, как 25 ноября на заседании Госдумы его лишили депутатской неприкосновенности.

Валерию Рашкину грозит до 5 лет лишения свободы. И теперь он может выдохнуть, его бесконечные мытарства закончились, больше не нужно ломать голову, выдумывая всё новые версии о любви к лосям.

Напомним, Рашкин был задержан с тушей сохатого в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. Изначально депутат утверждал, что никого не убивал, но на следующее утро полицейские обнаружили спрятанный в канаве карабин "Браунинг", который был зарегистрирован на Рашкина.

Как бы отчаянно Рашкин не пытался отвертеться от ответственности, ему это не удалось. И даже если дело закончится уплатой штрафа и условным сроком, его политическая карьера, скорее всего, окончена. В конце концов, всегда можно устроиться куда-то ещё - в лесники пойти или открыть центр реабилитации для пострадавших от браконьеров лосей.


Впрочем, у Рашкина ещё есть слабая надежда. Коммунисты продолжают "отстреливаться":

Источник:

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Метки: Бастрыкин   госдума   кпрф   незаконная охота   рашкин   уголовное дело   
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11  комментариев
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18k
Serg2001 Час назад
Недалёкий он какой-то. Любишь красивую жизнь, дома, яхты, охоты. Надо в ЕР записываться. Это даже дети знают... )
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55k
Dominus Полчаса назад
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7k
Siddis Полчаса назад
Надо было с вертолёта автоматическим оружием охотится,тогда бы ничего ему не было
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4k
ron 36 минут назад
И главное, на него можно повесить всех нелегально убитых лосей за последние 5-6 лет.
))
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7k
Игорь 41 минуту назад
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1k
DHC 44 минуты назад
Становится всё интересней и интересней... )
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9k
Клёст 54 минуты назад
Да и пусть посадят!
Затрахала уже эта комунна хитрожопых старцев, и юных проходимцев.
Сидят в ГД и на местах, нихрена не делают, чушь собачью порят, пригрелись там в горячих цехах у печек.
Сделайте этому паразиту ,,из обреза в пузо,, чтобы людям хоть немного удовлетворённо улыбнуться..
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956
poбт Час назад
сейчас это опе*здол начнет помирать
окажется хроническим сердечником которому нужна капельница и сиделка
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