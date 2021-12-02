Глава СК Бастрыкин завел уголовное дело на депутата Рашкина

Неудавшемуся охотнику на лосей грозит до 5 лет тюрьмы.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин завел уголовное дело в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте. Эту "приятную" новость Рашкин встретил в больнице, куда слёг после того, как 25 ноября на заседании Госдумы его лишили депутатской неприкосновенности.
Валерию Рашкину грозит до 5 лет лишения свободы. И теперь он может выдохнуть, его бесконечные мытарства закончились, больше не нужно ломать голову, выдумывая всё новые версии о любви к лосям.
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Напомним, Рашкин был задержан с тушей сохатого в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. Изначально депутат утверждал, что никого не убивал, но на следующее утро полицейские обнаружили спрятанный в канаве карабин "Браунинг", который был зарегистрирован на Рашкина.
Как бы отчаянно Рашкин не пытался отвертеться от ответственности, ему это не удалось. И даже если дело закончится уплатой штрафа и условным сроком, его политическая карьера, скорее всего, окончена. В конце концов, всегда можно устроиться куда-то ещё - в лесники пойти или открыть центр реабилитации для пострадавших от браконьеров лосей.
Впрочем, у Рашкина ещё есть слабая надежда. Коммунисты продолжают "отстреливаться":
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- Не виноватая я: в лесу под Саратовом был задержан депутат Госдумы Рашкин с тушей убитого лося
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))
Затрахала уже эта комунна хитрожопых старцев, и юных проходимцев.
Сидят в ГД и на местах, нихрена не делают, чушь собачью порят, пригрелись там в горячих цехах у печек.
Сделайте этому паразиту ,,из обреза в пузо,, чтобы людям хоть немного удовлетворённо улыбнуться..