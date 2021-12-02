Глава СК Бастрыкин завел уголовное дело на депутата Рашкина

Как бы отчаянно Рашкин не пытался отвертеться от ответственности, ему это не удалось. И даже если дело закончится уплатой штрафа и условным сроком, его политическая карьера, скорее всего, окончена. В конце концов, всегда можно устроиться куда-то ещё - в лесники пойти или открыть центр реабилитации для пострадавших от браконьеров лосей.

Впрочем, у Рашкина ещё есть слабая надежда. Коммунисты продолжают "отстреливаться":