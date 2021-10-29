Не виноватая я: в лесу под Саратовом был задержан депутат Госдумы Рашкин с тушей убитого лося

При осмотре в багажнике «Ларгуса» обнаружили убитого лося. Рашкин объяснил, что животное они не убивали, а нашли уже мертвым, поэтому решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий.

На часах в этот момент было 1:08 ночи. Как пишет телеграмм-канал SHOT: "Рашкин вышел из-за руля с грязным красным лицом и шатался из стороны в сторону".

От медицинского освидетельствования и на месте и в районой больнице депутат наотрез отказался, о чем был составлен акт.

Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет 240 тысяч рублей, если это был самец и 400 тысяч рублей, если это была самка.