Не виноватая я: в лесу под Саратовом был задержан депутат Госдумы Рашкин с тушей убитого лося

Скандального депутата Государственной Думы РФ Валерия Рашкина задержали сегодня ночью в Лысогорском районе Саратовской области.
По сообщению информационного агентства Регион 64, ночью 29 октября сотрудники местного охотнадзора остановили в угодьях белый автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 66-летнего депутата Государственной Думы восьмого созыва Валерия Рашкина. В одной с ним машине находился также 49-летний Александр Гношев, по предварительным данным безработный.
В ходе проверки выяснилось, что автомобиль оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.
При осмотре в багажнике «Ларгуса» обнаружили убитого лося. Рашкин объяснил, что животное они не убивали, а нашли уже мертвым, поэтому решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий.
На часах в этот момент было 1:08 ночи. Как пишет телеграмм-канал SHOT: "Рашкин вышел из-за руля с грязным красным лицом и шатался из стороны в сторону".
От медицинского освидетельствования и на месте и в районой больнице депутат наотрез отказался, о чем был составлен акт.
Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет 240 тысяч рублей, если это был самец и 400 тысяч рублей, если это была самка.
В авторском телеграмм-канале общественный деятель Борис Якименко прокомментировал задержание Валерия Рашкина так: "Рашкину, проигравшему выборы, но все таки просочившемуся в Думу как радиация, сквозь стены, похоже не дают покоя лавры Брежнева, любившего смело охотиться на привязанного к столбу кабана. Но Брежнев хотя бы охотился трезвым. Судя по тому, что Рашкин отказался от медосвидетельствованиям, он был еще и пьян".
Политолог Сергей Карнаухов в своем телеграмм-канале пишет:
"8 июля 2018 года вступили в силу изменения и поправки в Уголовном кодексе РФ в части ужесточения наказания за незаконную охоту (статья 258 УК РФ).
Теперь за убитого лося браконьеру грозит штраф до 1 млн. рублей или до 5 лет лишения свободы.
Безусловно, как распределялись роли в группе: Рашкин - Гношев, покажет расследование. Здесь может выясниться много отягчающих обстоятельств. Кого они убили, самку лося или самца. Было ли использовано служебное положение Рашкина или других лиц. Обстоятельств для выяснения достаточно. У следствия есть чем заняться. Это серьёзное преступление. И это только то, что случайно стало известно. А что еще скрывает депутатский мандат Рашкина?"
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«Получается, что мы справедливо возмущаемся варварским убийством жирафа в Дании, а своим, доморощенным живодерам, все сходит с рук»,- недоумевает парламентарий. По его мнению, необходимо ужесточить ответственность за преступления, предусмотренные статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Кста, где комменты, шо бояр с депутатскими корками не тормозят? Нестыковка или сбой? Или как что опять не так произошло?
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Скандального депутата Государственной Думы РФ Валерия Рашкина задержали сегодня ночью в Лысогорском районе Саратовской области.
Ну никак не удержаться, чтобы в прошлое страны не плюнуть, да, Борис Якименко? Ты-то в своей жизни что сделал, чтобы иметь право судить того, за кем посуду мыть не достоин?
Вы с товарищем приняли радикальное решение, погрузить тушу лося в машину и отвезти в участок, но целый лось никак не влезет, по этому вы разделали тушу.
Это же так очевидно, ведь депутат, тем более коммунист, никогда не будет расхищать гос имущество, депутат коммунист рождён кристально честным человеком.
Если они не убивали, а нашли тушу, хочется спросить они вообще идиоты или хотят показать, что все окружающие таковые? С детства учат, что мёртвых животных нужно обходить стороной, причина их смерти не известна, инфекция или бешенство, может рядом волки или медведь. Сомневаюсь, что они не убивали лося, скорее всего и ружье там было, просто умолчали, а это значит, что они еще и огнестрельное оружие пьяными использовали.
Двое приятелей выехали на природу, попить лимонад, а тут мимо пробегал лось, запрыгнул в открытый багажник, захлопнул крышку и саморасчленился.
По лесу катался,
Завалил свинья лося,
Поймали-обосрался.
Мало того что опозорил нынешних "коммунистов" со своим антинародным мнением насчёт прививок, так ещё и гнилой человек оказался. Прощелыга и хапуга и конъюнктурщик и делец-барыга этот рашкин-(тридварашкин).
Ему с либерастом навальным (мошенником) одну камеру на двоих делить надо. Или как там в колониях для осужденных происходит.
Только так!