В Оренбурге задержали лидера ОПГ, называвшего себя "Царем богов"

Как выяснилось, "монарх" восседал на троне и одаривал отличившихся "вассалов" золотыми перстнями с изображением пауков. Теперь же восседать он будет исключительно на нарах. А может его место в психдиспансере?
В Оренбурге полицейские задержали лидера преступной группы "Близнецы", которая вымогала деньги у предпринимателей и простых жителей. Примечательно, что 41-летний авторитет именовал себя "Царем богов", а в его доме нашли трон, золото и портрет в образе монарха.
Операция проводилась 25 марта. При задержании "царь" не сопротивлялся
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ОПГ "Близнецы" у местной полиции находилась в разработке с 2019 года. За несколько лет правоохранителям удалось задержать нескольких участников банды.
Главарю банды удавалось уходить от уголовной ответственности, ссылаясь на медицинский диагноз. Однако в феврале в полицию обратился 29-летний бизнесмен, сообщивший, что в одном из развлекательных центров города на него напали неизвестные. Они его избивали, угрожали сжечь имущество и требовали деньги по надуманному поводу. Правоохранители решили задержать преступников с поличным - в момент передачи денег. Операция прошла успешно, но главаря среди задержанных не было.
После полученных следствием материалов Ленинский районный суд постановил арестовать лидера "Близнецов". Он, как и его "собратья", обвиняется в вымогательстве.
В ходе обысков полицейские также изъяли автомобиль, который разыскивает Интерпол. Машину, по сведениям следствия, угнали в одной из стран Евросоюза.
Также полиция арестовала и бронированный автомобиль лидера группировки.
"Царю богов" предъявили обвинение по ч. 2 ст. 163 УК ("Вымогательство"). Максимальное наказание по этой статье предполагает до 7 лет лишения свободы. Но полицейские не расстраиваются. Наверняка вскроются и другие темные делишки банды. Ведь "Близнецы", судя по всему, провернули их немало...
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Синоптик, бл@дь))
*этот следующий.