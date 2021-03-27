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В Оренбурге задержали лидера ОПГ, называвшего себя "Царем богов"

В Оренбурге задержали лидера ОПГ, называвшего себя "Царем богов" (9 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 13:14
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   Царь богов   главарь банды   задержание   опг   оренбург   полиция   суд   
1792
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Как выяснилось, "монарх" восседал на троне и одаривал отличившихся "вассалов" золотыми перстнями с изображением пауков. Теперь же восседать он будет исключительно на нарах. А может его место в психдиспансере?

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Метки: Вымогательство   Царь богов   главарь банды   задержание   опг   оренбург   полиция   суд   
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13  комментариев
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580
Гарик Час назад
Идиот лет на 30 промахнулся с этим видом деятельности. Ну ничего, в камере тоже есть трон, в углу.
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1k
Палыч 4 минуты назад
Петушара!

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3k
Владимир 6 минут назад
в 90х что ли заморозился.
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3k
Vladimir Taranovich 14 минут назад
Не по-царски как-то в кухне на троне восседать))
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29k
Юр21 14 минут назад
...Здравствуйте - царь, царь, очень приятно царь...(с)
А с головёночкой то у царя видно беда...
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54
Предмет ненависти 15 минут назад
судя по зобу эстрогенистый царёк, в тюрячке оценят.
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12k
Yasen_Perec Полчаса назад
Не судимый и не моряк, с какого перепугу у него "роза ветров" на каждом шагу.
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8k
Клёст Yasen_Perec 19 минут назад
Может в гидрометеорологическом техникуме учился?
Синоптик, бл@дь))
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Тьфу ты Царь, каждый Губер, Мэр, да любой их зам. так живут и тоже из бывших ОПГ или к ним имеют прямое отношение и чё ?
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1k
DarkMan666 Час назад
Был царь богов а станет петух петухов
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375
Собака 2 часа назад
Не того "царя" взяли, он в другом месте!
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150k
☭Cheкаво☭ Собака Час назад
адепты Бога Навльного, взяли уже вашего "царя."
*этот следующий.
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61k
Доктор Джонс Собака 56 минут назад
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