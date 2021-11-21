Суд отправил в СИЗО друга Нурмагомедова, подозреваемого в наезде на полицейского

Ранее адвокат подозреваемого Султан Калаев сообщал, что дело против его подзащитного искусственно раздуто, и силовик сам прыгнул на капот автомобиля. Впрочем, в этой истории до сих пор много неясных моментов. Так, из-за тонировки рассмотреть на видео, кто именно был за рулем авто, не представляется возможным. И следователи вынуждены полагаться на показания тех, кто находился в тот момент в машине - это раз.

К тому же, Идрисов утверждает, что наехал не на сотрудника ДПС, а на вооруженного бойца Росгвардии. Водитель неправильно понял указания полицейских, а потому решил, что может начать движение. А боец Росгвардии, по словам Идрисова, был без светоотражающего жилета, потому он его не заметил. И вообще, удар был не сильным, а наезд получился случайным.



«Находясь в спешке, я не осознавал тяжесть случившегося, что в принципе и подтверждается дальнейшими моими действиями, в частности, тем, что мы с моим товарищем прошли регистрацию и сели в самолет маршрутом до Москвы, а не скрылись на безлюдной территории, расположенной вокруг аэропорта», — утверждает Идрисов. А после он с Нурмагомедовым попросил друзей в Махачкале подъехать к посту ДПС и узнать, действительно ли они наехали на человека, извиниться и при необходимости возместить ему ущерб. Якобы все так и произошло, пострадавший Назаров от материальной и какой-либо иной помощи отказался, заявив, что с ним все в порядке. Поэтому бойцам ММА совершенно непонятно из-за чего весь сыр-бор.

А людям посторонним непонятно, к чему парням, сидя в самолете, нужно было скрывать то, что они летят в Москву, утверждая, что в тот момент тренируются в спортзале. Раз уж они ни в чем вообще не виноваты.