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Суд отправил в СИЗО друга Нурмагомедова, подозреваемого в наезде на полицейского

Суд отправил в СИЗО друга Нурмагомедова, подозреваемого в наезде на полицейского (4 фото)

Автор:
21 ноября 2021 21:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Нурмагомедов   наезд на полицейского   полиция   сизо   суд   
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Ранее лихого водители оставили под домашним арестом, а после ужесточили наказание.

11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы водитель легкового авто с тонированными стеклами проигнорировал требование остановиться и наехал на полицейского. Позже выяснилось, что в машине находились родственник известного бойца ММА Хабиба Усман Нурмагомедов и его приятель Камал Идрисов.

Оба на допросе заявили, что за рулем был Идрисов - его отправили под домашний арест после предъявления обвинения о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы). А Нурмагомедова, проходившего под делу свидетелем, отпустили без применения меры пресечения.

Камал Идрисов

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Сегодня стало известно, что Советский суд г. Махачкалы ужесточил меру пресечения Камалу Идрисову, заменив домашний арест на СИЗО, где он пробудет до 11 января 2022 года. При этом, после переквалификации на вторую статьи 317 УК РФ («Применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти»). Идрисову грозит до десяти лет лишения свободы.



Ранее адвокат подозреваемого Султан Калаев сообщал, что дело против его подзащитного искусственно раздуто, и силовик сам прыгнул на капот автомобиля. Впрочем, в этой истории до сих пор много неясных моментов. Так, из-за тонировки рассмотреть на видео, кто именно был за рулем авто, не представляется возможным. И следователи вынуждены полагаться на показания тех, кто находился в тот момент в машине - это раз.


К тому же, Идрисов утверждает, что наехал не на сотрудника ДПС, а на вооруженного бойца Росгвардии. Водитель неправильно понял указания полицейских, а потому решил, что может начать движение. А боец Росгвардии, по словам Идрисова, был без светоотражающего жилета, потому он его не заметил. И вообще, удар был не сильным, а наезд получился случайным.

«Находясь в спешке, я не осознавал тяжесть случившегося, что в принципе и подтверждается дальнейшими моими действиями, в частности, тем, что мы с моим товарищем прошли регистрацию и сели в самолет маршрутом до Москвы, а не скрылись на безлюдной территории, расположенной вокруг аэропорта», — утверждает Идрисов. А после он с Нурмагомедовым попросил друзей в Махачкале подъехать к посту ДПС и узнать, действительно ли они наехали на человека, извиниться и при необходимости возместить ему ущерб. Якобы все так и произошло, пострадавший Назаров от материальной и какой-либо иной помощи отказался, заявив, что с ним все в порядке. Поэтому бойцам ММА совершенно непонятно из-за чего весь сыр-бор.


А людям посторонним непонятно, к чему парням, сидя в самолете, нужно было скрывать то, что они летят в Москву, утверждая, что в тот момент тренируются в спортзале. Раз уж они ни в чем вообще не виноваты.


Как бы то ни было, кажется, Идрисов попал в серьезную передрягу, а вот закончится ли она реальным сроком или в последний момент обойдется, покажет время.



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Метки: Ynews   Нурмагомедов   наезд на полицейского   полиция   сизо   суд   
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8  комментариев
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7k
Dima 2 часа назад
Какие позитивные новости на выходных, то один обезьян с бойфрендом самовыпилился, на Приоре обезьян разложился, да и тут Борцуху-братуху прикрыли на время!
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7k
babsbaberley 36 минут назад
Отпечатки пальцев с руля, дверных ручек снять не захотели? Опросить свидетелей, которые могли видеть, когда они садились в машину или выходили в аэропорту. Кто из них вообще раньше чаще пользовался этой машиной.
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26k
Григорий 37 минут назад
Присел паренек. Если отсидишь в СИЗО хоть чуть-чуть, то срок нарисуют по любому - иначе виновата система, а система виноватой быть не может.
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1k
Алексей Час назад
И регистраторов, конечно, нет.
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13k
Nikita Час назад
Все новое это хорошо забытое старое.
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584
vijilante 2 часа назад
Посмотрим : - Появление группы лиц Кавказской национальности в общественном месте без намордника;
- Неподчинение сотруднику полиции;
- Незаконный въезд на территорию аэропорта; - Покушение на убийство сотрудника полиции находящегося при исполнении группой лиц;
- Причинение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции;
- Противоправные действия группой лиц в отношении сотрудника полиции находящегося при исполнении;
- Злостное хулиганство группой лиц;
Нууу... 10 лет строгого режима - это вариант "лайтс".
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