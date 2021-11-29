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15 интересных случаев, когда люди открыли для себя что-то новое

15 интересных случаев, когда люди открыли для себя что-то новое (16 фото)

Автор:
29 ноября 2021 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   вещи   интересно   познавательно   удивительно   фото   
888
16

Герои из этой подборки как раз поделились такими случаями из своей жизни. Так что теперь вы можете разделить с ними эту радость открытий!

Различные открытия случаются не только в научном мире. Каждый день абсолютно разные люди вне зависимости от возраста узнают для себя что-то новое. Эти познания не обязательно несут практическую пользу или большие перемены, но ведь так приятно оказаться обладателем новой, прежде неизвестной информации.


В игрушечной машине моей жены со времён её детства были права на имя Барби, где указано её полное имя и адрес

×
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Её полное имя Робертс Барби Миллисент, а в качестве её домашнего адреса указан адрес штаб-квартиры компании Mattel, где и производится Барби и многие другие игрушки.


Только что обнаружила, что на линзах есть номер

Включил ультрафиолетовый свет и благодаря нему случайно выяснил, что некоторые стеклянные туфельки из коллекции моей бабушки сделаны из урана

Они светятся в темноте!


Только сегодня узнала, что моя открывашка — это ещё и штопор

Оказалось, что отметины на тюбиках — это специальная маркировка, которая в зависимости от цвета говорит о составе зубной пасты

Таким образом гораздо легче подобрать ту пасту, что тебе подходит.


В мультике Футурама события происходят в будущем, поэтому на диске указана киностудия «30 Век»

Теперь я узнал, как выглядят карандаши после того, как над ними поработали термиты

Они съели всё деревянное и оставили грифели.


Благодаря дождю узнала, что когда моя куртка намокает, на ней образуются цветочные узоры

Я узнал, что выдвижной отсек моего пианино 1885 года служит подставкой для свечи

Уронил скитлс в стакан с водой. Он растворился, а вот буковка S осталась на поверхности

На обороте наклейки от компьютера можно увидеть, как устроен процессор

Вот что случается, если отполировать кокос

Мы постоянно слышали шум, а потом обнаружили это

Открытие дня: у восточных серых белок очень крепкие зубы!

Сегодня я узнал, что у нашей семьи есть крутая фамильная реликвия — этот меч!

Оказалось, что японская монета в 1 йену настолько лёгкая, что даже не нарушает натяжение поверхности воды

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Метки: Фотоподборка   вещи   интересно   познавательно   удивительно   фото   
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5  комментариев
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29k
Snork Snorkoff 48 минут назад
Интересно, через сколько лет она узнает, что её открывашка еще и бутылочная пробка?
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5k
Roman 48 минут назад
"таким образом гораздо легче подобрать ту пасту, что тебе подходит."

Малышева этот бред в своей программе тоже несла.
Это маркировка для робота на конвейере, а не для покупателя.
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19k
SolomonA 51 минуту назад
"Только сегодня узнала, что моя открывашка это ещё и штопор"
Она же еще и пробка!
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48k
noName 58 минут назад
"коллекции моей бабушки сделаны из урана"-тогда бы бабушка светилась и без ультра фиолета. Сделаны из уранового СТЕКЛА!
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