15 интересных случаев, когда люди открыли для себя что-то новое

Различные открытия случаются не только в научном мире. Каждый день абсолютно разные люди вне зависимости от возраста узнают для себя что-то новое. Эти познания не обязательно несут практическую пользу или большие перемены, но ведь так приятно оказаться обладателем новой, прежде неизвестной информации.

В игрушечной машине моей жены со времён её детства были права на имя Барби, где указано её полное имя и адрес