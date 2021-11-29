15 интересных случаев, когда люди открыли для себя что-то новое

Герои из этой подборки как раз поделились такими случаями из своей жизни. Так что теперь вы можете разделить с ними эту радость открытий!
Различные открытия случаются не только в научном мире. Каждый день абсолютно разные люди вне зависимости от возраста узнают для себя что-то новое. Эти познания не обязательно несут практическую пользу или большие перемены, но ведь так приятно оказаться обладателем новой, прежде неизвестной информации.
В игрушечной машине моей жены со времён её детства были права на имя Барби, где указано её полное имя и адрес
Её полное имя Робертс Барби Миллисент, а в качестве её домашнего адреса указан адрес штаб-квартиры компании Mattel, где и производится Барби и многие другие игрушки.
Только что обнаружила, что на линзах есть номер
Включил ультрафиолетовый свет и благодаря нему случайно выяснил, что некоторые стеклянные туфельки из коллекции моей бабушки сделаны из урана
Они светятся в темноте!
Только сегодня узнала, что моя открывашка — это ещё и штопор
Оказалось, что отметины на тюбиках — это специальная маркировка, которая в зависимости от цвета говорит о составе зубной пасты
Таким образом гораздо легче подобрать ту пасту, что тебе подходит.
В мультике Футурама события происходят в будущем, поэтому на диске указана киностудия «30 Век»
Теперь я узнал, как выглядят карандаши после того, как над ними поработали термиты
Они съели всё деревянное и оставили грифели.
Благодаря дождю узнала, что когда моя куртка намокает, на ней образуются цветочные узоры
Я узнал, что выдвижной отсек моего пианино 1885 года служит подставкой для свечи
Уронил скитлс в стакан с водой. Он растворился, а вот буковка S осталась на поверхности
На обороте наклейки от компьютера можно увидеть, как устроен процессор
Вот что случается, если отполировать кокос
Мы постоянно слышали шум, а потом обнаружили это
Открытие дня: у восточных серых белок очень крепкие зубы!
Сегодня я узнал, что у нашей семьи есть крутая фамильная реликвия — этот меч!
Оказалось, что японская монета в 1 йену настолько лёгкая, что даже не нарушает натяжение поверхности воды
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Малышева этот бред в своей программе тоже несла.
Это маркировка для робота на конвейере, а не для покупателя.
Она же еще и пробка!