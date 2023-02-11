15 необычных изображений разных интересностей

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Каждую секунду в мире происходит что-то удивительное и интересное, и невозможно уследить за всем на свете. В этом посте вы увидите увлекательные и любопытные кадры.
Могила принцессы Дианы расположена на изолированном острове, посреди декоративного озера и закрыта для публики
Камера, опущенная в отверстие в Антарктиде, обнаруживает самый древний лёд на Земле, приблизительно 2 миллиона лет
Приспособление для очистки телефона, встроенное в раковину в японском ресторане быстрого питания
Могила Сита Мор Сгорфьяклаха в Шотландии. Клетка над могилой предназначена не для предотвращения ограбления гробницы, а для удержания на месте пяти “проклятых камней”, которые лежат на ней
Легенда гласит, что люди, прикоснувшиеся к этим камням, заболели или умерли. С 1396 года было зарегистрировано так много странных случаев, что в конце концов в 1983 году было решено добавить железную клетку, чтобы защитить людей от проклятия.
Буффа-ди-Перреро на высоте почти 2743 метра над уровнем моря, в итальянских Доломитовых горах
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