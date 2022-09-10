15 увлекательных фотографий необыкновенных вещей

Мир огромен и многогранен, и к счастью, он никогда не перестанет нас удивлять. Но нам не угнаться за стремительно меняющимся временем, а ведь так хочется узнать и увидеть как можно больше нового. В этом посте вы увидите интересные кадры со всего мира.

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Инопланетный пейзаж Гуйлинь, Китай 0 Источник:

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Озеро Луиза в национальном парке Банф, Канада 0 Источник:

Парное захоронение скифских мужа и жены найдено недалеко от Тернополя, Украина (около 1000 г. до н.э.). Раскопки производились в 1998 году 0 Источник:

Аквадом в Берлине, Германия, представляет собой цилиндрический аквариум из акрилового стекла высотой 25 метров, со встроенным прозрачным лифтом 0 Источник:

Одинокий маяк в Исландии 0 Источник:

Палатки в которых живут бедуины в Сахаре 0 Источник:

Авиасимулятор в 2002 году 0 Источник:

Яйцо акулы, его ещё называют "кошелёк русалки" 0 Источник:

Ресторан в Юнане, выглядит как птичья колония 0 Источник:

У почтового голубя нарост на клюве удивительно похож на огромный грецкий орех 0 Источник:

Самая огромная в мире каменная статуя Будды, строительство которой было начато в 713 году нашей эры и завершено ровно за 90 лет, “Великий Будда Лешань” 0 Источник:

Самый высокий в мире открытый лифт поднимается на невероятную высоту 326 метров по горной скале в Чжанцзяцзе, Китай 0 Источник:

Построенный в восемнадцатом веке, это одно из старейших сооружений муниципалитета Хаттфьельдаль в Норланде, Норвегия 0 Источник:

Мечеть шейха Лотфоллы в Исфахане, Иран 0 Источник: