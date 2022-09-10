15 увлекательных фотографий необыкновенных вещей

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Мир огромен и многогранен, и к счастью, он никогда не перестанет нас удивлять. Но нам не угнаться за стремительно меняющимся временем, а ведь так хочется узнать и увидеть как можно больше нового. В этом посте вы увидите интересные кадры со всего мира.
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Парное захоронение скифских мужа и жены найдено недалеко от Тернополя, Украина (около 1000 г. до н.э.). Раскопки производились в 1998 году
Аквадом в Берлине, Германия, представляет собой цилиндрический аквариум из акрилового стекла высотой 25 метров, со встроенным прозрачным лифтом
Самая огромная в мире каменная статуя Будды, строительство которой было начато в 713 году нашей эры и завершено ровно за 90 лет, “Великий Будда Лешань”
Самый высокий в мире открытый лифт поднимается на невероятную высоту 326 метров по горной скале в Чжанцзяцзе, Китай
Построенный в восемнадцатом веке, это одно из старейших сооружений муниципалитета Хаттфьельдаль в Норланде, Норвегия
Источник:
АНТИФИШКИ
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Отечественный? Как то сомнительно, учитывая откуда картинка в сети, как и ковролин на полу. И.. то же самое место, только уже измененное. В журнале сказано, что автор - Steve Ferris.