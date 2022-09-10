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15 увлекательных фотографий необыкновенных вещей

15 увлекательных фотографий необыкновенных вещей

Автор:
10 сентября 2022 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Многогранен   Необыкновенные   мир   увлекательные   фотографии   явления   
1228
16
Мир огромен и многогранен, и к счастью, он никогда не перестанет нас удивлять. Но нам не угнаться за стремительно меняющимся временем, а ведь так хочется узнать и увидеть как можно больше нового. В этом посте вы увидите интересные кадры со всего мира.
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Источник:

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Метки: Вещи   Многогранен   Необыкновенные   мир   увлекательные   фотографии   явления   
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4  комментария
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4k
salim777 7 часов назад
Это и есть грецкий орех, идиот.
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621
Выхухоль Час назад
Последняя - дебилизм полнейший. Каннибалы хреновы, что за идиотская мода пошла, то кошек-собак выпекают, то членов семьи.
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334
adssaf afasffdsga 3 часа назад
Комментарий к фото
Буддизм это штука прикольная. И они, и их зощетнеги говорят "да это не про религию, не про богов, это про самосовершенствование", а потом такие "А вот здесь вы можете увидеть золотого Будду. Вот тут огромный хрензнаетсколькометров каменный Будда.."
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10k
Владимир 10 часов назад
>> Отечественный авиасимулятор
Отечественный? Как то сомнительно, учитывая откуда картинка в сети, как и ковролин на полу. И.. то же самое место, только уже измененное. В журнале сказано, что автор - Steve Ferris.
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