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15 необычных фотографий увлекательных вещей

15 необычных фотографий увлекательных вещей (16 фото)

Автор:
13 ноября 2021 19:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   вещи   кругозор   мир   снимки   увлекательные   
4730
16
Мы часто забываем, что наш мир полон удивительных и необычных вещей и мест. В этом посте вы увидите увлекательные снимки, которые расширят ваш кругозор.
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Метки: Необычные   вещи   кругозор   мир   снимки   увлекательные   
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12k
koleos72 2 часа назад
У кота 7 пальцев?!
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Corvus Corax Полчаса назад
"Краеугольный камень нетронутой пирамиды, один из немногих сохранившихся"
Аффтар, в школу!
Это навершие.
Краеугольный камень первый камень, который кладут в основание строения. Принимает на себя основную тяжесть и определяет расположение здания.
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