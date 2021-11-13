15 необычных фотографий увлекательных вещей

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Мы часто забываем, что наш мир полон удивительных и необычных вещей и мест. В этом посте вы увидите увлекательные снимки, которые расширят ваш кругозор.
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Самый большой набор матрёшек, состоит из 51 куклы. Автор Юлия Березницкая. Размер самой крупной куклы -53.97 см, а самой маленькой - 0.31 см
У дельфинов Иравади очень милая и выразительная мордочка. Они живут в реках Азии. Дельфины находятся под угрозой исчезновения
Археологи нашли первый в мире искусственный глаз, который носила древняя Персидская жрица, около 4800 лет назад. Гадалка была ростом 1,8 метра. Глаз хозяйки был покрыт золотом, заставляя ее выглядеть так, как будто она обладала скрытыми способностями
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