Кто такой этот пыжик, из меха которого носили шапки в СССР?

Пыжиковые шапки нежно любили, но следовали за модой. Законодателем был, как правило, глава государства, в советские годы - генсек. Правда, когда в середине 1970-х годов Л.И. Брежнев появился на трибуне Мавзолея в норковой ушанке, через короткое время все члены Политбюро быстро сменили головные уборы. Однако основная часть партработников осталась верна традиции и до самой перестройки не изменила пыжиковым шапкам.



В настоящее время добыча меха новорожденных оленят считается незаконной - из-за хищнического истребления популяция этих животных сократилась, и теперь эти северные олени находятся под охраной государства. Да и приоритеты в моде постепенно изменились. Меховые шапки носят разве что на Севере, где без них не прожить, а номенклатура все чаще ходит без головных уборов.