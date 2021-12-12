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Кто такой этот пыжик, из меха которого носили шапки в СССР?

Кто такой этот пыжик, из меха которого носили шапки в СССР? (9 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2021 10:00
Метки: СССР   головные уборы   интересно   факты   шапки   
433
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Мех в СССР уважали - правда, не всякий был по карману обычному инженеру. А уж об ушанке из престижного "пыжика" можно было лишь мечтать. Эти шапки носили, пожалуй, лишь члены Политбюро и очень значимые персоны. Что же за зверь такой жертвовал своей шубкой на головной убор сильных мира сего?

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Метки: СССР   головные уборы   интересно   факты   шапки   
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4  комментария
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alex 55 минут назад
Вспоминая школьные годы, не припомню, чтоб кто-то ходил в кролике. Пацану такая шапка, до конца зимы не хватит. Нежный мех, этот кролик, учитывая, что этими шапками школьники даже кидают друг в друга, играясь. Или вязанные были, или в основном у всех цигейковые. Коричневые. Черная считалась уже " модной". Вот цигейковая уже благополучно могла пережить не один год. Ну и теплая, конечно. " Уши" опустил, под подбородком завязал, никакой мороз не страшен. А у нас минус 40, не такое редкое явление зимой.
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Сергей 38 минут назад
пыжик был в 70-е, потом ондатру, позже норку
осталась с тех времён
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