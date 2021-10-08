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Почему в СССР высаживали тополя?

Почему в СССР высаживали тополя? (3 фото)

Автор:
08 октября 2021 10:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   Тополь   дерево   интересно   пух   факты   фото   
520
3

Кажется, что вся территория Советского Союза засажена только тополями. Создается впечатление, что в таком огромном государстве просто не было других деревьев. Рассказываем, почему в СССР тополи были везде.

Тополей на бывших территориях СССР так много, что это не может не вызывать вопросы.

Кажется, что представители советской власти хотели попросту истребить всех аллергиков в стране, ведь от такого количества тополей пуха очень много. Но не все так просто.


Неприхотливое растение

Тополя активно начали сажать по всему СССР в рамках программы по озеленению. В 50-х годах прошлого века стартовало активное восстановление инфраструктуры после Второй мировой войны. В государственном масштабе реализовывались строительные программы — вместе с массовым возведением домов по всему Советскому Союзу высаживали и деревья.

Учитывая масштабы озеленения, ухаживать за каждым деревцем было просто невозможно — нужен был наиболее неприхотливый вариант. И именно им стали тополи. Таким деревьям не нужен особый полив, удобрения и температурные условия. Тополи отлично себя чувствуют в умеренной климатической полосе и в субтропиках. И при этом они очень быстро растут. Такие деревья имеют вытянутую вверх и узкую крону, поэтому их можно высаживать близко друг к другу.


Экологическая польза

Но скорость роста и неприхотливость — не единственные причины. Дело в том, что тополя являются уникальными фильтрами, созданными природой. Они поглощают вредные соединения (поэтому их высаживали вдоль автомобильных дорог). Дерево является и настоящим рекордсменом по выработке кислорода — за 24 часа один тополь производит столько кислорода, сколько вдыхает за это же время четыре взрослых человека.

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Неужели в СССР не думали о последствиях?

Как могли не учесть, что тополиный пух будет повсеместно? Конечно, это учитывали, но невнимательность привела к тому, что сейчас аллергики «наслаждаются» цветением этих деревьев. Дело в том, что есть тополи-мальчики и тополи-девочки. Пух производят только растения женского пола. По этой причине изначально планировали высадку исключительно «деревьев-мужчин». Но с отбором нужных саженцев, видимо, не заладилось, поэтому высаживали все подряд.


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Метки: СССР   Тополь   дерево   интересно   пух   факты   фото   
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8  комментариев
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46k
doker 48 минут назад
Если бы не тополиный пух, многие бы граждане не замечали приход лета...
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1k
Yow 5 минут назад
Ещё тополя дают хорошую тень: все одесские черёмушки в тени летом, в отличии от новых ЖК, где вырубают всё под корень - там пройтись летом - это настоящий челенж: раскалённый бетон, раскалённый асфальт, горячий ветер, который всегда "гуляет" возле высоток - идёшь как по сковородке.
А по поводу аллергии: тополиный пух не так уж и долго летает, при этом последние 2 года начало лета довольно дождливое и пуха вообще практически не было. Другое дело амброзия - сильнейший алерген. Говорят, что раньше с ней боролись, а сейчас эта зараза порасла вообще везде! Цветёт с начала августа и до холодов! (В прошлом году до середины ноября: 4 месяца!) Её пыльца разносится на многие километры, так что - чуть ветерок и жопа! Уже никакие лекарства не помогают. И при этом эту заразу никакая сволочь не жрёт
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17k
babuby 18 минут назад
Да ладно! Спилили уже практически все деревья!
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57k
pynh 36 минут назад
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5k
Bartello 37 минут назад
Если бы не тополя, у нас бы не было замечательной песни
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