Почему в СССР высаживали тополя?

Тополей на бывших территориях СССР так много, что это не может не вызывать вопросы.

Кажется, что представители советской власти хотели попросту истребить всех аллергиков в стране, ведь от такого количества тополей пуха очень много. Но не все так просто.

Неприхотливое растение

Тополя активно начали сажать по всему СССР в рамках программы по озеленению. В 50-х годах прошлого века стартовало активное восстановление инфраструктуры после Второй мировой войны. В государственном масштабе реализовывались строительные программы — вместе с массовым возведением домов по всему Советскому Союзу высаживали и деревья.

Учитывая масштабы озеленения, ухаживать за каждым деревцем было просто невозможно — нужен был наиболее неприхотливый вариант. И именно им стали тополи. Таким деревьям не нужен особый полив, удобрения и температурные условия. Тополи отлично себя чувствуют в умеренной климатической полосе и в субтропиках. И при этом они очень быстро растут. Такие деревья имеют вытянутую вверх и узкую крону, поэтому их можно высаживать близко друг к другу.

Экологическая польза

Но скорость роста и неприхотливость — не единственные причины. Дело в том, что тополя являются уникальными фильтрами, созданными природой. Они поглощают вредные соединения (поэтому их высаживали вдоль автомобильных дорог). Дерево является и настоящим рекордсменом по выработке кислорода — за 24 часа один тополь производит столько кислорода, сколько вдыхает за это же время четыре взрослых человека.