Почему в СССР высаживали тополя?

Кажется, что вся территория Советского Союза засажена только тополями. Создается впечатление, что в таком огромном государстве просто не было других деревьев. Рассказываем, почему в СССР тополи были везде.
Тополей на бывших территориях СССР так много, что это не может не вызывать вопросы.
Кажется, что представители советской власти хотели попросту истребить всех аллергиков в стране, ведь от такого количества тополей пуха очень много. Но не все так просто.
Неприхотливое растение
Тополя активно начали сажать по всему СССР в рамках программы по озеленению. В 50-х годах прошлого века стартовало активное восстановление инфраструктуры после Второй мировой войны. В государственном масштабе реализовывались строительные программы — вместе с массовым возведением домов по всему Советскому Союзу высаживали и деревья.
Учитывая масштабы озеленения, ухаживать за каждым деревцем было просто невозможно — нужен был наиболее неприхотливый вариант. И именно им стали тополи. Таким деревьям не нужен особый полив, удобрения и температурные условия. Тополи отлично себя чувствуют в умеренной климатической полосе и в субтропиках. И при этом они очень быстро растут. Такие деревья имеют вытянутую вверх и узкую крону, поэтому их можно высаживать близко друг к другу.
Экологическая польза
Но скорость роста и неприхотливость — не единственные причины. Дело в том, что тополя являются уникальными фильтрами, созданными природой. Они поглощают вредные соединения (поэтому их высаживали вдоль автомобильных дорог). Дерево является и настоящим рекордсменом по выработке кислорода — за 24 часа один тополь производит столько кислорода, сколько вдыхает за это же время четыре взрослых человека.
Неужели в СССР не думали о последствиях?
Как могли не учесть, что тополиный пух будет повсеместно? Конечно, это учитывали, но невнимательность привела к тому, что сейчас аллергики «наслаждаются» цветением этих деревьев. Дело в том, что есть тополи-мальчики и тополи-девочки. Пух производят только растения женского пола. По этой причине изначально планировали высадку исключительно «деревьев-мужчин». Но с отбором нужных саженцев, видимо, не заладилось, поэтому высаживали все подряд.
Источник:
- Дерево посреди Мертвого моря
- Треугольные стеклянные бутылки
- Почему женщины в СССР не снимали меховые шапки даже в помещениях?
- Почему в СССР Зеркала вешали таким образом?
- Насколько натуральными были соки в СССР
Понравилось26
А по поводу аллергии: тополиный пух не так уж и долго летает, при этом последние 2 года начало лета довольно дождливое и пуха вообще практически не было. Другое дело амброзия - сильнейший алерген. Говорят, что раньше с ней боролись, а сейчас эта зараза порасла вообще везде! Цветёт с начала августа и до холодов! (В прошлом году до середины ноября: 4 месяца!) Её пыльца разносится на многие километры, так что - чуть ветерок и жопа! Уже никакие лекарства не помогают. И при этом эту заразу никакая сволочь не жрёт