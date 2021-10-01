Почему женщины в СССР не снимали меховые шапки даже в помещениях?

В СССР она стала почти культовой вещью. Ее носили как женщины, так и мужчины. При этом дамы не снимали ее даже, входя в помещение. В кино, ресторане, театре и даже иногда в гостях шапка была на голове.

Почему же женщины не снимали меховой головной убор в помещениях?





Веянье моды

В советских фильмах, да и в целом на экране, часто показывали женщин, которые носили объемные меховые шапки. Это сильно повлияло на моду в СССР. Женщины начали подражать красавицам из кино. А так как в фильмах девушки часто появлялись в головных уборах не только на улице, но и в помещении, дамы переняли и эту особенность.





Показать свой статус и обеспеченность

Меховая шапка в Советском Союзе стоила дорого, далеко не все могли ее себе позволить. Цена могла равняться 2 зарплатам. Поэтому та, у которой головной убор появился в гардеробе, считалась обеспеченной. И конечно такой женщине хотелось показать свой статус. Но в СССР было не принято хвастаться финансовым положением перед другими. А шапка была легким способом привлечь к себе внимание, подчеркнуть свою обеспеченность, но при этом делать это не сильно вызывающе.





Особенный уход

Из-за дороговизны головного убора и из-за того, что покупался он на несколько лет, женщины относились к нему очень бережно. Шапку старались держать подальше от других вещей, летом хранили на 3-литровой банке и даже не клали на стол, чтобы мех снизу не стерся. Поэтому заходя в кафе, женщины предпочитали остаться в головном уборе, чтобы просто-напросто его не испортить.