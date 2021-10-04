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Почему в СССР Зеркала вешали таким образом?

Почему в СССР Зеркала вешали таким образом? (2 фото)

Автор:
04 октября 2021 07:32
Сообщество : Факты
Метки: СССР   зеркало   интересно   удивительно   факты   фото   
1408
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В большинстве домов времен СССР можно было заметить необычное расположение зеркал, картин и фотографий. Их вешали высоко и под углом. На это у владельцев домов было несколько вполне логичных причин.

Зеркала

Привычка располагать зеркало под потолком пришло из Царской России. В то время технология создания зеркала была сложной, поэтому стоимость на него была высока. Чтобы его приобрести, простому рабочему, пришлось бы потратить сумму, равную нескольким его зарплатам. Поэтому большинство людей довольствовались осколками.

Те же, кто мог себе позволить зеркало или каким-то образом его заполучали, относились к нему очень бережно. Чтобы исключить порчу дорого предмета, его располагать максимально высоко. А так как смотреться в него было бы невозможно, люди придумали вешать зеркало под углом. Так человек мог видеть себя, притом с головы до ног.

В СССР же зеркала начали производить в промышленном масштабе, и цена на них сильно снизилась. Советский человек мог себе позволить купить даже несколько зеркал. Тем не менее люди продолжали вешать их под углом, правда уже по привычке или для полного обзора.


Картины и фотографии в рамке

Эти предметы так же часто вешали под углом. На больших картинах это расположение обеспечивало отсутствие излишних бликов и позволяло рассмотреть подробно детали. Искусствоведы считают, что стоит пользоваться этим методом и сейчас.

Фотографии и картины вешали под потолок для их безопасности. Такое расположение не давало случайно задеть их во время посиделок, выполнения домашних дел и перестановки мебели. Кстати, таким образом картины и фотографии вешали не только в России.

Сейчас такое расположение зеркал, фотографий и картин можно встретить в деревнях. Особенно часто оно встречается в домах у пожилых людей. В современных же домах вешать зеркала под углом нет необходимости. Чтобы увидеть себя, можно просто купить большое зеркало.

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Метки: СССР   зеркало   интересно   удивительно   факты   фото   
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5  комментариев
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22k
Очевидное-Невероятное Час назад
Все намного проще - пыль намного меньше садится на такую поверхность.
чтобы картину или зеркало с лицевой стороны лишний раз не протирать
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15k
ЦСКА 55 минут назад
На верхнем фото слева не СССР! Как минимум царская Россия.....
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