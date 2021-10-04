Почему в СССР Зеркала вешали таким образом?

Зеркала

Привычка располагать зеркало под потолком пришло из Царской России. В то время технология создания зеркала была сложной, поэтому стоимость на него была высока. Чтобы его приобрести, простому рабочему, пришлось бы потратить сумму, равную нескольким его зарплатам. Поэтому большинство людей довольствовались осколками.

Те же, кто мог себе позволить зеркало или каким-то образом его заполучали, относились к нему очень бережно. Чтобы исключить порчу дорого предмета, его располагать максимально высоко. А так как смотреться в него было бы невозможно, люди придумали вешать зеркало под углом. Так человек мог видеть себя, притом с головы до ног.

В СССР же зеркала начали производить в промышленном масштабе, и цена на них сильно снизилась. Советский человек мог себе позволить купить даже несколько зеркал. Тем не менее люди продолжали вешать их под углом, правда уже по привычке или для полного обзора.

Картины и фотографии в рамке

Эти предметы так же часто вешали под углом. На больших картинах это расположение обеспечивало отсутствие излишних бликов и позволяло рассмотреть подробно детали. Искусствоведы считают, что стоит пользоваться этим методом и сейчас.