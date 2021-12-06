Неизвестные 12 стульев: неочевидные факты о романе

К слову, 13 декабря Евгению Петрову исполняется 119 лет. Не секрет, что знаменитый одессит – брат Валентина Катаева. И ходит присказка, будто тот самый Катаев подарил паре авторов сюжет «Двенадцати стульев».

Но мало кто вспоминает о еще одном писателе – Артуре Конан-Дойле, у которого есть рассказ «Шесть Наполеонов».

Если коротко: это гипсовые бюстики, внутри одного из которых спрятана жемчужина. И вот за ней двое бандитов, один из которых в конце перерезает другому горло. Сообщество писателей не могло не заметить такого сходство. И после выхода книги Ильфу и Петрову подарили коробку с шестью пирожными «наполеон».

Малороссия