Неизвестные 12 стульев: неочевидные факты о романе

«Может быть, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?» - пожалуй, одна из самых известных фраз Остапа Бендера. Потрясающи роман «Двенадцать стульев» подарили многим людям те самые моменты смеха над книгой и осмысления того, что в жизни далеко не все потеряно. Рассказываем о не самых известных фактах о двух романах.
Наполеон
К слову, 13 декабря Евгению Петрову исполняется 119 лет. Не секрет, что знаменитый одессит – брат Валентина Катаева. И ходит присказка, будто тот самый Катаев подарил паре авторов сюжет «Двенадцати стульев».
Но мало кто вспоминает о еще одном писателе – Артуре Конан-Дойле, у которого есть рассказ «Шесть Наполеонов».
Если коротко: это гипсовые бюстики, внутри одного из которых спрятана жемчужина. И вот за ней двое бандитов, один из которых в конце перерезает другому горло. Сообщество писателей не могло не заметить такого сходство. И после выхода книги Ильфу и Петрову подарили коробку с шестью пирожными «наполеон».
Малороссия
Краеведы, знакомые с романом, утверждают: Старгород – это Старобельск Луганской области. Рядом с ним находились деревня Чмыровка и Лучанск (тот же Луганск).
Почему это место? Именно здесь в свое время побывали писатели в командировке. И жизнь жителей их вдохновила на создание такого городка.
Прототип Остапа
Сложно поверить, что человек, похожий на Остапа Бендера, мог существовать в реальности. Но Валентин Катаев поддержал всеобщее мнение: Остап был списан с Осипа Беньяминовича Шора, одесского авантюриста.
Этот человек затем служил в уголовном розыске и имел то самое атлетическое телосложение и черноморский характер.
Также журналисты писали, что в 1918-1919 годах Шор, возвращаясь из Петрограда в Одессу, выступал в роли Великого Комбинатора. Он то представлялся художником и устраивался на пароход, то назывался гроссмейстером, практически не умея играть в шахматы, то выдавал себя за агента антисоветской организации, то обещал жениться на пухленькой даме.
Но в 1937 году Осип Шор на пять лет попал в лагерь, а под конец жизни работал проводником в поездах. Умер он в 1978 году.
Правда, есть расхожее мнение, что прототипом Остапа мог быть сам Катаев.
«Катаев примерно так выглядел, примерно так шутил. Кстати, на портрете в первом книжном издании портрет Остапа Бендера – портрет Валентина Катаева», - отмечает комментатор первого полного варианта романа Давид Фельдман.
Другие прототипы
Опять же, Валентин Катаев рассказывал, что практически все персонажи списаны с него и с друзей-знакомых. Правда, о себе он говорил, что с него списали инженера Брунса.
Племянница первой жены Катаева Людмила Коваленко рассказывала, что прототипом Эллочки-людоедки стала ее тетя Тамара Сергеевна, которая работала ретушером, Фимы Собак – стала подруга Тамары Раиса Сокол, которая затем стала фронтовой медсестрой.
Обе они были очень дружны и постоянно говорили о различных вещах.
А вот Воробьяниновым стал двоюродный дядя Петрова и Катаева – когда-то он был председателем уездной управы.
Шахматы
Идею «Межпланетного шахматного турнира» выдвинул журнал «Метрополитэн ревю». Журналисты в шутку предлагали организовать матч между Землей и Марсом в Сахаре. А вот в городе Корк был действительно дан матч одновременной игры на 50 досках, который якобы давал знаменитых русский гроссмейстер Царицын.
Правда, ирландцы – на то и ирландцы, и уже во время игры библиотекарь шахматного клуба разоблачил самозванца: им оказался безработный Дерек Лекман. В ходе игры он успел проиграть 14 партий.
Затем о такой партии в Васюках написали в австралийском «Сиднее Джорнал». Там авторский коллектив воспроизвел произошедшее в романе и перенес действие в Австралию, переименовав Остапа в Остина Бенда.
Главы
В первой версии романа, напечатанного в журнале «30 дней» было 37 глав, в первой книжной версии – 41, а во втором издании осталось 40 глав. Некоторые из знатоков связывают такое изменение с требованиями цензуры. Ко всему прочему, появились существенные сокращения, исключены сомнительные шутки и добавлена динамика. Оттуда пропала чересчурная злободневность, пародии на литераторов и другие детали. В изначальном виде роман был выпущен лишь в 1997 году.
К слову, был и спин-офф «Двенадцати стульев»: в журнале «30 дней» под названием «Прошлое регистратора загса» были напечатаны главы о дореволюционной жизни Кисы Воробьянинова.
Кому понравился роман
Удивительно, но плод советской литературы оценили не только советские граждане, но и русская эмиграция.
«Ильф и Петров, два необычайно одаренных писателя, решили, что если взять в герои проходимца авантюрной складки, то, что бы они не написали о его похождениях, критиковать их с политической точки зрения все равно будет невозможно, поскольку <...> героя плутовского романа нельзя обвинять в том, что он плохой коммунист или коммунист недостаточно хороший», - отмечал в интервью придирчивый к советской литературе Набоков.
Экранизации
Роман экранизировали очень много и очень часто. Но мало кто знает, что одну из них снял Мэл Брукс, режиссер, известный своими комедиями. Сам он сыграл дворника Тихона.
В нацистской Германии тоже сняли экранизацию. Действие там перенесли в Австрию, Воробьянинова назвали Феликсом Рабе, Остапа – Алоисом Хафбауэром, количество стульев увеличили до 13, а в титры не взяли фамилию Ильфа. Конечно, из-за его происхождения.
Безусловно, роман стал культовой классикой ранней советской литературы. В следующий раз мы расскажем вам о «Золотом теленке». А вам импонировал Остап?
Источник:
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Там концовка лучше, чем в фильме!
в книге и на представленой фотографии прототипа на голове одета "капитанка"
на иллюстрациях и в кино Остап Ибрагимович упорно в фуражке
(фуражка с кокардой Киевской милиции у Сына турецкоподданного тоже была
но в саквояже.
который в экранизации категорически попадать отказался ,кроме разве что унылого гвна с Меньшиковым