Русский Архимед: когда жил и что изобрел легендарный Иван Кулибин

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Эту фамилию знают все. Она стала нарицательной - Кулибиными называют доморощенных мастеров на все руки. Но вот историю простого русского мужика, в честь которого сегодня "обзывают" и горе-мастеров, и настоящих изобретателей-самоучек, знают, увы, немногие.
Иван Петрович появился на свет 21 октября 1735 года в семье нижегородского торговца Петра Кулибина. С младых лет будущий изобретатель начал интересоваться различными механизмами – «как все устроено изнутри». Это было не просто увлечением, это была страсть. Еще будучи подростком, Кулибин превратил свою комнату в небольшую мастерскую, где у него были собраны все имеющиеся к тому времени инструменты и приспособления для слесарных, токарных и прочих работ.
Спасибо отцу Кулибина, который всячески поощрял увлечение сына и привозил для талантливого отпрыска книги по физике, химии и прочим естественным наукам. Со временем Кулибин-младший стал отлично разбираться в том, как устроен и работает тот или иной механизм или предмет обихода.
Мальчишка в считаные минуты мог починить механизмы любой сложности (обычно это были часы), но и мельничные жернова, и заводские машины для Кулибина тоже не были проблемой.
Спасибо отцу Кулибина, который всячески поощрял увлечение сына и привозил для талантливого отпрыска книги по физике, химии и прочим естественным наукам. Со временем Кулибин-младший стал отлично разбираться в том, как устроен и работает тот или иной механизм или предмет обихода.
Мальчишка в считаные минуты мог починить механизмы любой сложности (обычно это были часы), но и мельничные жернова, и заводские машины для Кулибина тоже не были проблемой.
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Отец очень гордился сыном, ну, и самим собой, разумеется, - ведь он разделял его славу: «что за чудного сына, мастера на все руки, вы взрастили Петр», - хвалили отца знакомые.
Впрочем, слава о молодом чуде-механике скоро разлетелась по всему Нижнему Новгороду. А затем вместе с купцами, разъезжавшими по России, добралась не только до медвежьих углов необъятной страны, но докатилась и до столицы.
На Кулибина обратили внимание самые высокопоставленные особы. Правда, произошло это в 1764 году, когда Ивану было уже 29 лет. Однако в этот самый момент механик-самоучка придумал, как можно разместить часовой механизм в оболочку, по форме и размеру, напоминающего яйцо.
Впрочем, слава о молодом чуде-механике скоро разлетелась по всему Нижнему Новгороду. А затем вместе с купцами, разъезжавшими по России, добралась не только до медвежьих углов необъятной страны, но докатилась и до столицы.
На Кулибина обратили внимание самые высокопоставленные особы. Правда, произошло это в 1764 году, когда Ивану было уже 29 лет. Однако в этот самый момент механик-самоучка придумал, как можно разместить часовой механизм в оболочку, по форме и размеру, напоминающего яйцо.
Это были не простые часы, а очень сложный и изящный механизм – каждый час в них распахивалась дверца, в которой появлялись крошечные человечки из золота и серебра, которые разыгрывали под музыку целое представление.
В общем, эта безделушка, преподнесенная Екатерине II в 1769 году, и открыла все двери перед Иваном Кулибиным. Императрица была поражена талантом еще довольно молодого изобретателя и назначила его заведующим механической мастерской в Санкт-Петербурге. При этом прежнего управляющего-иностранца пришлось сместить, ведь он по способностям и в подметки Кулибину не годился.
Скупая императрица
Самое забавное, что Екатерина II назначила новому управляющему жалования на 2000 рублей меньше – чай не иностранец. Но для Кулибина деньги никогда не стояли на первом месте – теперь у него появился доступ к самому современному оборудованию и есть сведения, что престиж государства и служение ему у механика тоже стоял выше денег.
В первые годы своего служения Иван Петрович занимался больше «творчеством», так как под его началом трудились блистательные мастера: инструментальщик Петр Косарев и знаменитые оптики – семья Беляевых. В общем, за первые годы они изобрели новые приборы и «всякие» машины, которые полезны в гражданской и военной архитектуре и прочем».
В число этих изобретений вошли: точные весы, морские компасы, сложные ахроматические телескопы, которые заменили более простые григорианские, а также ахроматический микроскоп.
Многие заморские гости сильно удивлялись, когда видели изобретения русского мужика. В те времена в просвещенной Европе все еще не было инструментов и приспособлений, например, для расточки и обработки внутренней поверхности цилиндров. Зато у Кулибина и компании были, собственно, отсюда и телескопы с микроскопами.
В число этих изобретений вошли: точные весы, морские компасы, сложные ахроматические телескопы, которые заменили более простые григорианские, а также ахроматический микроскоп.
Многие заморские гости сильно удивлялись, когда видели изобретения русского мужика. В те времена в просвещенной Европе все еще не было инструментов и приспособлений, например, для расточки и обработки внутренней поверхности цилиндров. Зато у Кулибина и компании были, собственно, отсюда и телескопы с микроскопами.
Мосты
Трудно представить, сколько Кулибин смог бы изобрести, если бы ему не мешали. Помимо основной работы на него сыпались заказы от императрицы и прочих вельмож. Для грузной Екатерины II Кулибину пришлось изобретать специальный лифт, для Потемкина, который любил шумные и яркие празднества – фейерверки, способные затмить родоначальников пиротехники – китайцев.
Кулибину приходилось много времени тратить на всякие безделицы, но и на серьезные проекты он время как-то выкраивал. Например, Кулибин на протяжении 30 лет (с 1770 по 1800 года) работал над созданием однопролетного стационарного моста через Неву. Он изготовил действующий макет, на котором рассчитал усилия и напряжения в различных частях моста – и это при том, что теории мостостроения в те времена еще не существовало! Опытным путем Кулибин сформулировал ряд законов сопромата, которые получили подтверждение значительно позже.
Кулибину приходилось много времени тратить на всякие безделицы, но и на серьезные проекты он время как-то выкраивал. Например, Кулибин на протяжении 30 лет (с 1770 по 1800 года) работал над созданием однопролетного стационарного моста через Неву. Он изготовил действующий макет, на котором рассчитал усилия и напряжения в различных частях моста – и это при том, что теории мостостроения в те времена еще не существовало! Опытным путем Кулибин сформулировал ряд законов сопромата, которые получили подтверждение значительно позже.
Сначала изобретатель разрабатывал мост исключительно на свои деньги, но на финальный макет, масштаб которого составлял 1:10 и достигал длины 30 метров, средства выделил граф Потемкин.
Все расчеты были представлены Академии наук и перепроверены знаменитым математиком Леонардом Эйлером. Выяснилось, что все расчеты Кулибина верны – и более того, оказалось, что мост имеет огромный запас прочности, и это при его высоте, позволявшей парусным судам проходить под ним без каких-либо операций.
Но несмотря на то, что проект Кулибина был одобрен Академией наук, правительство денег на строительство моста не выделило. Зато Кулибина наградили медалью и выделили премию.
Все расчеты были представлены Академии наук и перепроверены знаменитым математиком Леонардом Эйлером. Выяснилось, что все расчеты Кулибина верны – и более того, оказалось, что мост имеет огромный запас прочности, и это при его высоте, позволявшей парусным судам проходить под ним без каких-либо операций.
Но несмотря на то, что проект Кулибина был одобрен Академией наук, правительство денег на строительство моста не выделило. Зато Кулибина наградили медалью и выделили премию.
С 1810 Кулибин начал заниматься разработкой железных мостов. В 1814 году он представил проект трехарочного моста через Неву с подвесной проезжей частью
Интересно, что первый мост (Благовещенский) через Неву был построен лишь спустя 50 (!), хотя ничто не мешало его построить в начале века.
И еще один факт: в 1936 году был проведен экспериментальный расчет кулибинского моста современными методами. Выяснилось, что русский самоучка произвел расчеты, не сделав ни одной ошибки, хотя в его время большинство законов сопромата были неизвестны.
И еще один факт: в 1936 году был проведен экспериментальный расчет кулибинского моста современными методами. Выяснилось, что русский самоучка произвел расчеты, не сделав ни одной ошибки, хотя в его время большинство законов сопромата были неизвестны.
Палки в колеса
Отношения Кулибина с царедворцами был напряженными. Например, граф Потемкин по заветам Петра I хотел русского мужика побрить, стянуть кафтан и показывать в Европе, греясь в лучах его славы. Но Кулибин наотрез отказался от подлинного атрибута русского мужика, да и в кафтане ему было более комфортно, чем в шелках заморских. С этого момента Потемкин начал Кулибину мстить – заставлял оценивать труд изобретателя в копейки.
Но хуже всего к Кулибину относился Павел I, пришедший к власти после смерти императрицы. Он попытался вытравить из памяти современников все то, что было связано с правлением и именем его матери Екатерины II. Кулибин одним из первых почувствовал опасность и покинул Академию наук, в которой провел без малого 32 года, и отправился на родину, в Нижний Новгород.
Но хуже всего к Кулибину относился Павел I, пришедший к власти после смерти императрицы. Он попытался вытравить из памяти современников все то, что было связано с правлением и именем его матери Екатерины II. Кулибин одним из первых почувствовал опасность и покинул Академию наук, в которой провел без малого 32 года, и отправился на родину, в Нижний Новгород.
Павел I
Уже не молодой, 61-летний, но сохранивший ясность ума и твердость руки Кулибин вернулся домой. Разумеется, механик-самоучка не мог не заниматься изобретениями, правда, теперь размах воплощений его проектов в жизнь стал значительно скромнее.
Несмотря на близость к императорскому двору, Кулибин так и остался простым русским мужиком, и по простоте душевной многие свои изобретения дарил знакомым. Стоит отметить, что многие чертежи Кулибина были обманными путями приобретены иностранцами, которые впоследствии присвоили многие его изобретения.
Несмотря на близость к императорскому двору, Кулибин так и остался простым русским мужиком, и по простоте душевной многие свои изобретения дарил знакомым. Стоит отметить, что многие чертежи Кулибина были обманными путями приобретены иностранцами, которые впоследствии присвоили многие его изобретения.
Например, в 1779 Кулибин создал прожектор, однако отсутствие защиты авторского права сильно обесценили эту диковинку. Прожектор - вещь не самая нужная в быту, а вот уменьшенная его версия пользовалась успехом и устанавливалась на кареты. Но многие мастера без зазрения совести копировали "кулибинские фонари", и надо ли говорить, что изобретатель ничего с этого не имел.
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Метки: Кулибин изобретатель интересное история факты
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