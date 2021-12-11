Русский Архимед: когда жил и что изобрел легендарный Иван Кулибин

Иван Петрович появился на свет 21 октября 1735 года в семье нижегородского торговца Петра Кулибина. С младых лет будущий изобретатель начал интересоваться различными механизмами – «как все устроено изнутри». Это было не просто увлечением, это была страсть. Еще будучи подростком, Кулибин превратил свою комнату в небольшую мастерскую, где у него были собраны все имеющиеся к тому времени инструменты и приспособления для слесарных, токарных и прочих работ.



Спасибо отцу Кулибина, который всячески поощрял увлечение сына и привозил для талантливого отпрыска книги по физике, химии и прочим естественным наукам. Со временем Кулибин-младший стал отлично разбираться в том, как устроен и работает тот или иной механизм или предмет обихода.



Мальчишка в считаные минуты мог починить механизмы любой сложности (обычно это были часы), но и мельничные жернова, и заводские машины для Кулибина тоже не были проблемой.