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Древние памятники и предметы с непривычного ракурса

Древние памятники и предметы с непривычного ракурса (7 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 18:59
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   история   необычное   памятники   ракурс   факты   фото   
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Человечество за всю свою историю постоянно что-то создавало. От орудий труда до архитектуры и просто красивых предметов. Вы прекрасно знаете как выглядят самые известные из них, даже если не видели их вживую.

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Метки: интересное   история   необычное   памятники   ракурс   факты   фото   
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3k
Tuskub Полчаса назад
..а вот про наличие хвоста у сфинкса - не знал...
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11k
Александр 8 минут назад
Статуя о. Пасхи была опубликована в журнале вокруг света в 80х
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6k
Ruk Полчаса назад
я так понимаю что на него посмотреть только с дорожки можно? и руками не потрогать... интересно что это за рельеф? древний? новый?

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