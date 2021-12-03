Древние памятники и предметы с непривычного ракурса

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Человечество за всю свою историю постоянно что-то создавало. От орудий труда до архитектуры и просто красивых предметов. Вы прекрасно знаете как выглядят самые известные из них, даже если не видели их вживую.
Все мы видели в фильмах, или на фотографиях статую Свободы, Пизанскую башню, египетского Сфинкса. Но чаще всего мы их знаем только с одного ракурса, наиболее популярного и "фотогеничного". А вот с другого тот или иной культурный объект может открыться совсем с другой стороны.
Тадж-Махал
Каждый кто впервые видит Тадж-Махал не устает поражаться его великолепию Белые башни, красивая резьба... Они отражаются в искусственных водоемах и будто парят между небом и землей.
А вот с другой стороны картина совершенно ужасная: грязь, разлагающийся мусор, заросшие сады, бедность.
А вот с другой стороны картина совершенно ужасная: грязь, разлагающийся мусор, заросшие сады, бедность.
Пизанская башня изнутри
Она расположена в итальянском городе Пиза и наиболее известна своим наклоном в результате неоднородного грунта Италии: под северной частью башни почва в разы тверже, нежели в южной. Башню несколько раз укрепляли и она по сей день остается одной из самых узнаваемых достопримечательностей. Вряд ли найдется тот, кто побывал в Италии и не сфотографировался на ее фоне в "креативной" позе, будто удерживает ее руками.
Статуя Свободы сверху
Она находится неподалеку от Манхэттена - центра Нью-Йорка. Статую построили в 1886 году, в качестве подарка от Франции к столетию американской независимости. И это не просто памятник, он выполняет функцию маяка: ориентируясь на ее свет корабли могут простроить верные маршруты.
Но Статуи Свободы нет в официальном списке маяков, так как это не основная ее функция.
Но Статуи Свободы нет в официальном списке маяков, так как это не основная ее функция.
Стоунхендж
Чаще всего мы видим эти таинственные глыбы с более близкого ракурса. Они кажутся нам гармонично вписанными в окружающую природу, несмотря на свою необычность.
Но сверху вид совсем иной: рядом современные дороги, пасутся овечки и большая автопарковка. В окружении этого современного антуража и Стоунхендж кажется обычной свалкой камней.
Но сверху вид совсем иной: рядом современные дороги, пасутся овечки и большая автопарковка. В окружении этого современного антуража и Стоунхендж кажется обычной свалкой камней.
Задняя часть египетского Сфинкса
Этот большой сфинкс расположен на западной стороне Нила в городе Эль-Гиза. Он высечен в известковой скале и представляет из себя лежащего льва на песке. Его создали в честь фараона Хефрена, которого часто сравнивали с царем природы. Длина его - 73 метра, а высота - 20 метров. Характерной его чертой является отсутствие полутораметрового носа, считается, что от отвалился под длительным воздействием ветра и влаги.
Статуи на острове Пасхи
ОДна из известных загадок человечества - это каменные статуи на острове Пасхи. Удивительно, что часть статуи, которая скрыта под землёй намного крупнее, чем та, что видна человеческому глазу.
Бонус: жонглирование
Вот так вот выглядит жонглирование, если смотреть на него сверху.
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