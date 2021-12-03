Древние памятники и предметы с непривычного ракурса

Она расположена в итальянском городе Пиза и наиболее известна своим наклоном в результате неоднородного грунта Италии: под северной частью башни почва в разы тверже, нежели в южной. Башню несколько раз укрепляли и она по сей день остается одной из самых узнаваемых достопримечательностей. Вряд ли найдется тот, кто побывал в Италии и не сфотографировался на ее фоне в "креативной" позе, будто удерживает ее руками.