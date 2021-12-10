10 заброшенных городов России, где время остановилось

Сколько в России заброшенных городов, точно сказать сложно. В этом материале мы расскажем о десяти населенных пунктах, в том числе поселках, покинутых людьми, а так же почему они пришли в запустение.





Чаронда

Рассказывать о заброшенных городах России мы начнем с Чаронды. Это село с красивым названием находится в Вологодской области. Впервые в исторических летописях о нем упоминается в XIII столетии, а в XVIII веке оно получило статус города. Тогда Чаронда входила в состав Новгородской губернии, и в ней жили примерно 10 000 человек. В 1920-е годы в селе было уже менее 500 человек, а в начале 2000-х — не больше 10.