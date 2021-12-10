10 заброшенных городов России, где время остановилось

Пока одни города строятся и расширяются, другие приходят в запустение, ветшают и разрушаются.
Таких населенных пунктов в нашей стране достаточно. Сталкеры и некоторые фотографы-любители специально посещают подобные места, чтобы сделать эффектные кадры. В интернете можно найти немало видео заброшенных городов России.
Почему же они пустеют? Существует несколько причин:
- снижение рождаемости;
- миграция в другие города в связи с плохой экономической ситуацией (невозможность найти работу, низкий уровень заработной платы);
- отсутствие (или небольшой выбор) в городе или поселке учебных заведений;
- отсутствие инфраструктуры, досуга и развлечений;
- суровый климат;
- техногенные катастрофы и природные катаклизмы;
- создание водохранилищ.
Чем больше людей уезжает из того или иного населенного пункта, тем в большее запустение он приходит. Магазины, больницы и прочие общественные места постепенно закрываются, специалисты покидают пустеющие города. Это лишь еще больше ухудшает ситуацию, побуждая оставшихся жителей тоже уезжать из привычных мест в поисках лучшей жизни. Получается замкнутый круг.
Сколько в России заброшенных городов, точно сказать сложно. В этом материале мы расскажем о десяти населенных пунктах, в том числе поселках, покинутых людьми, а так же почему они пришли в запустение.
Чаронда
Рассказывать о заброшенных городах России мы начнем с Чаронды. Это село с красивым названием находится в Вологодской области. Впервые в исторических летописях о нем упоминается в XIII столетии, а в XVIII веке оно получило статус города. Тогда Чаронда входила в состав Новгородской губернии, и в ней жили примерно 10 000 человек. В 1920-е годы в селе было уже менее 500 человек, а в начале 2000-х — не больше 10.
Согласно некоторым данным, последний местный житель умер шесть лет назад. С тех пор село окончательно опустело.
Иультин
От некоторых фото заброшенных городов России мурашки бегут по коже. Вот и глядя на снимки упраздненного поселка Иультин в Чукотском автономном округе, тоже становится немного жутко. Десятки построек, среди которых многоэтажные дома, стоят заброшенными. Они не разрушенные, но опустевшие. Во многих зданиях в окнах до сих пор стоят стекла. Видно, что когда-то в поселке кипела жизнь, но внезапно все стихло.
В 1937 году в этих местах были обнаружены полиметаллические месторождения. Вскоре на месте будущего населенного пункта появилось два фанерных домика и палатки, в которых проживали несколько десятков человек. Сам ПГТ был основан в 1953 году. К концу 1880-х годов в Иультине проживали более 5000 человек. Однако в 1990-х добыча руды стала нерентабельна, и люди стали покидать поселок. К началу нового века в нем не осталось ни одного жителя.
Нефтегорск
Поселок городского типа в Сахалинской области, ранее называвшийся Восток, но затем переименованный в Нефтегорск, был когда-то одним из самых благоустроенных населенных пунктов на острове. Его строительство было начато в 1964 году, и к концу 1980-х годов в нем проживали около 3500 человек, в основном нефтяники и их семьи.
В 1995 году произошло сильное землетрясение, и Нефтегорск пополнил список мертвых городов России. Всего за несколько секунд все пятиэтажные дома, двухэтажные жилые здания и другие постройки были полностью или частично разрушены. Как оказалось, при строительстве использовались дешевые материалы, поэтому в результате подземных колебаний они буквально рассыпались. Погибли около 2000 человек. Город восстанавливать не стали, а тех, кому повезло выжить, переселили в другие города и поселки Сахалинской области.
Курша-2
Некоторые города-призраки России исчезли, не оставив после себя никакого следа. Как и поселок Курша-2, который когда-то существовал на территории Рязанской области. В начале 1930-х годов в нем проживали около 1000 человек. Почти все они работали на лесозаготовках. Сейчас на месте бывшего поселка стоит крест с памятной табличкой на братской могиле.
В 1936 году в другом районе Рязанской области возник пожар, который дошел до Курши-2. В результате бедствия, по официальным данным, погибли более 300 человек, а по словам свидетелей — около 1200. Еще десятки людей получили ожоги разной степени. Не исключено, что советская власть скрыла истинные масштабы трагедии. Поселок восстановили, но после окончания войны оставшихся жителей выселили.
Молога
Самым заброшенным городом, пожалуй, можно назвать Мологу, что находится в Ярославской области. Предположительно на этом месте еще в XII веке существовало некое селение, которое к XVIII столетию разрослось и получило статус уездного города. В конце XIX века в нем проживали около 7000 человек. Но уже в 1930-х годах Мологи не стало.
В советское время неподалеку от старинного поселения было решено построить водохранилище. Моложан предупредили о грядущем затоплении, и город опустел. Вскоре Молога полностью ушла под воду. Но в последние годы из-за маловодья крыши некоторых уцелевших строений показались из воды. С того момента к затопленному городу организуют экскурсии на теплоходе.
Кадыкчан
Говорят, название заброшенного города стало для него пророческим: в переводе с эвенского языка оно якобы означает «долина смерти». Кадыкчан — это поселок городского типа в Магаданской области. Во время войны здесь начали добывать уголь.
В середине 1990-х годов на шахте произошел взрыв. После этого трагического события работы были приостановлены. Поселок стал непригодным для жизни, и его жителей начали выселять. В начале 2000-х пострадавший населенный пункт перестали обеспечивать электроэнергией и отоплением. Но, не смотря на все это, некоторые жители не покидали его. Тогда население насчитывало около 800 человек, а до трагических событий в Кадыкчане проживало около 6000. К 2010 году поселок опустел.
Алыкель
Еще один населенный пункт, который вошел в наш список заброшенных городов России. Находится он в Красноярском крае и окружен тундрой.
Во времена правления Хрущева это был небольшой поселок для военных летчиков. Сначала в нем были построены только штабные здания, казарма, столовая и котельная. Кроме того, в Алыкеле имелась железнодорожная станция и, разумеется, аэродром. Позже стали строить девятиэтажные дома для семей летчиков, но проект так и не был завершен. Согласно некоторым источникам, городок пришел в запустение с распадом СССР.
Финвал
Заброшенные города на севере России и в восточной части страны не редкость. Один из них — Финвал, известный также под названиями Бечевинка и Петропавловск-Камчатский-54. Он был небольшим военным поселком, в котором проживали подводники со своими семьями, и располагался в очень живописном месте: с одной стороны — море, а по бокам — зеленые горы и холмы. Добраться в Финвал можно было только на корабле, курсировавшем раз в неделю из Петропавловска-Камчатского и обратно.
Построенный в 1960-х, поселок просуществовал до середины 90-х годов. Тогда подводные лодки, базировавшиеся в бухте Бечевинская, были перемещены в другое место, и гарнизон расформировали. Восемь жилых домов разной этажности опустели. В школе и детском саду стихло, а магазин и отделение почты прекратили свою работу.
Моховое
В наш топ заброшенных городов России вошел небольшой населенный пункт Моховое в Московской области. В середине прошлого столетия жители деревни работали на торфодобывающем предприятии. Некоторых рабочих, трудящихся во время Великой Отечественной войны признали ветеранами труда и тружениками тыла. В начале XX века в деревне проживали около 270 человек.
Одиннадцать лет назад, когда в Московской области бушевали лесные пожары, огонь добрался и до Мохового. Населенный пункт выгорел практически полностью. Жители были переселены в ближайший поселок.
Нижнеянск
Есть и такие заброшенные города России, в которых живут люди. Например, Нижнеянск в Республике Саха. В 1930-х годах на его территориях было что-то вроде перевалочного пункта. Сюда доставляли грузы по Севморпути, а далее их развозили в разные районы Якутии. Сам поселок был основан чуть позже, а в 1950-х годах построен порт.
Со временем здесь появился одноименный аэропорт с грунтовой взлетно-посадочной полосой. Однако, несмотря на то, что в поселке проживают около 200 человек, регулярные рейсы вот уже несколько лет как прекращены из-за нерентабельности. При этом ближайшие населенные пункты к Нижнеянску находятся в нескольких сотнях километров. С каждым годом население ПГТ все меньше.
Найти заброшенные города на карте не так-то просто.
Источник:
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