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19 работ Дмитрия Маркова: скромная красота российских улиц

19 работ Дмитрия Маркова: скромная красота российских улиц (20 фото)

Автор:
02 декабря 2021 08:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дмитрий Марков:   Жизнь   Россия   красота   люди   улицы   фото   
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За его творчеством в Инстаграме следят более 860 тысяч подписчиков, его работы выставлялись в разных странах, а в ноябре 2020 года Дмитрий дал интервью Юрию Дудю.

Дмитрий Марков — российский фотограф-документалист и волонтёр, ставший известным благодаря честным снимкам провинциальной России, которые он делает на iPhone.

Проводница поезда Псков-Москва кормит кота Феликса во время короткой остановки на Старой Руссе

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По словам женщины, Феликс приходит каждый день к хвосту поезда в 22:40 уже в течении нескольких лет. Все проводники знают кота и заранее готовят колбасу. Удивительно.

В России по улицам ходят медведи

Выживут только художники

Реабилитационный центр для аистов

Саней далёких одинокий бег

Мальчик с гитарой

Трое в повозке, не считая мужчины

Пожар

Продавец обуви

Счастливое детство

На эскалаторе

Двое и церковь

Дворовая романтика

Сладкий сон

Полёт

Когда конь повалялся

«36 лет как дурак вёлся на эти сказки про лошадей, спящих стоя», — пишет под этой фотографией Дмитрий

Даже мишка позирует

Как тебе такое, Илон Маск?

Шалаш

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Метки: Дмитрий Марков:   Жизнь   Россия   красота   люди   улицы   фото   
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