19 работ Дмитрия Маркова: скромная красота российских улиц

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За его творчеством в Инстаграме следят более 860 тысяч подписчиков, его работы выставлялись в разных странах, а в ноябре 2020 года Дмитрий дал интервью Юрию Дудю.
Дмитрий Марков — российский фотограф-документалист и волонтёр, ставший известным благодаря честным снимкам провинциальной России, которые он делает на iPhone.
Проводница поезда Псков-Москва кормит кота Феликса во время короткой остановки на Старой Руссе
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По словам женщины, Феликс приходит каждый день к хвосту поезда в 22:40 уже в течении нескольких лет. Все проводники знают кота и заранее готовят колбасу. Удивительно.
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Сладкий сон
Полёт
Когда конь повалялся
«36 лет как дурак вёлся на эти сказки про лошадей, спящих стоя», — пишет под этой фотографией Дмитрий
Даже мишка позирует
Как тебе такое, Илон Маск?
Шалаш
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