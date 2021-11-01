Мертвые города – зачем в Китае строят города-призраки

Слишком оптимистичное прогнозирование будущего прироста населения и покупательской способности каждой отдельной семьи в регионах, где не так много возможностей приводят к огромному количеству пустующих районов и целых городов по всему Китаю.

Проблема таких городов, в основном, проистекает из того факта, что рынок не может переварить вновь появившуюся недвижимость из-за чрезмерно быстрого процесса строительства, а также из более серьезных структурных проблем: убыль населения, плохая среда, в том числе загрязнение воздуха, и слабая экономическая база.

Однако в отчете Standard Chartered Bank указано, что после того, как они совершили полевые поездки и изучили данный вопрос, их опасения по поводу городов-призраков сильно уменьшились, они видят улучшение ситуации в некоторых из них. Более того, в Standard Chartered Bank уверены, что общий рынок недвижимости в огромных малых и средних городах Китая все еще относительно устойчив.