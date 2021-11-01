Мертвые города – зачем в Китае строят города-призраки

Немногие знают, что в Китае много городов-призраков, и их число с каждым годом продолжает расти. Основной причиной этого является то, что китайцы «строят наперед» и надеются, что население из поселков и меньших городов переселится в города покрупнее, что не всегда происходит так быстро как хотелось бы, хотя цены на жилье в таких городах относительно низкие.
Слишком оптимистичное прогнозирование будущего прироста населения и покупательской способности каждой отдельной семьи в регионах, где не так много возможностей приводят к огромному количеству пустующих районов и целых городов по всему Китаю.
Проблема таких городов, в основном, проистекает из того факта, что рынок не может переварить вновь появившуюся недвижимость из-за чрезмерно быстрого процесса строительства, а также из более серьезных структурных проблем: убыль населения, плохая среда, в том числе загрязнение воздуха, и слабая экономическая база.
Однако в отчете Standard Chartered Bank указано, что после того, как они совершили полевые поездки и изучили данный вопрос, их опасения по поводу городов-призраков сильно уменьшились, они видят улучшение ситуации в некоторых из них. Более того, в Standard Chartered Bank уверены, что общий рынок недвижимости в огромных малых и средних городах Китая все еще относительно устойчив.
Товарно-материальные запасы в некоторых городах остаются высокими, но активность на рынке земли показывает, что у застройщиков достаточно денег и уверенности, чтобы покупать больше площадя земли; площадь продаваемых жилых домов также показывает, что динамика рынка недвижимости в малых и средних городах в целом остается стабильной.
Standard Chartered Bank с оптимизмом смотрит на то, что уровень вакантных площадей будет постепенно снижаться по мере экономического развития и улучшения инфраструктуры. Когда он достигнет своей зрелости, заполняемость вырастет до 70 ~ 90%. Standard Chartered видит нынешнюю ситуацию как часть типичного цикла развития новых городов Китая.
Среди наиболее известных китайских городов-призраков – Ордос, Цьяндученг и Темза Таун. Именно их мы и рассмотрим ниже.
Что касается Ордоса, Внутренняя Монголия, то причинами его «призрачного состояния» стало то, что:
1. Из-за взрывного роста ресурсов, вызванного их эксплуатацией, резко увеличился объем частного капитала, и способность людей к управлению финансами серьезно отстает;
2. Многие недавно построенные объекты недвижимости строятся за счет частных сборов средств, и покупатели коммерческих домов становятся продавцами;
3. Некоторые люди вернулись к бедности за короткий период времени, и у них нет денег на покупку домов;
4. Горнодобывающая промышленность не принесет большого количества населения, чтобы привлечь туда столько людей как в Пекин или Шанхай, так что, такого масштабного спроса на жилье нет.
Еще одна проблема китайского городского планирования заключается в том, что все больше людей склонны черпать вдохновение из викторианской или европейской архитектуры и строить тематические города. Например, Темза Таун, который находится в пригороде Шанхае. Церкви, каменные дороги и красные телефонные будки - полная имитация английского стиля.
Такой тематический городок можно рассматривать как еще один своего рода «город-призрак». В Темза Таун дома пустуют уже много лет, и все больше людей приходят сюда, чтобы сделать свадебные фотографии, а не поселиться здесь.
Цьяндученг, который расположен в пригороде Гуанчжоу известен своей копией Эйфелевой башни, однако китайский Париж не стал популярным, так как цены на жилье здесь достаточно высоки, и хорошей инфраструктурой город похвастаться не может.
Самыми большими проблемами внутренних городов являются чрезмерная застройка без устойчивого спроса, плохие экономические условия и сокращение численности населения (от внутренних районов до побережья), экономические преобразования и ряд проблем, вызванных истощением ресурсов (ограниченные рабочие места). Нельзя исключать и загрязненный воздух.
Решение проблемы «города-призрака» возможно, если будут выполнены следующие условия:
- Соотношение спроса и предложения будет урегулировано.
- Избыточное предложение будет устранено.
- Средняя цена продажи будет снижена.
А пока этого не произошло, на карте Китая все еще есть города-призраки, а в некоторых мегаполисах и районы-призраки, которые привлекают удивленных туристов пустыми улицами, большими высотками и необычной архитектурой.
Источник:
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1) компенсация колебаний рыночной экономики; проще начать строительство нового города, чем снижать производство бетона, металла, стекла и прочего. В итоге нет провалов в ВВП, нет увольнений рабочих, что так же положительно сказывается на экономике.
2) Готовое жилье и инфраструктура на случай непредвиденных катастроф или военных действий. В случае чего нет нужды разворачивать временное жилье для эвакуации, все уже готово.