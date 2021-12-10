«Юнона» и «Авось»: почему эта опера никогда не будет популярна в Японии

Три кружки рома, полный ход!



Тендер "Авось" был спущен на воду как раз к приходу "Юноны" из Калифорнии. В июне 1806 года корабли отправились к берегам Сахалина. По пути корабли разделились. Резанов собирался сам возглавить экспедицию по усмирению самураев, но вдруг передумал и решил ехать в Петербург. Он оставил невнятные указания Хвостову и Давыдову и сошел в Охотске.





В указании говорилось, чтобы офицеры ограничились разведкой, налаживали контакты с айну, местным населением Сахалина, дарили им подарки и объявляли их подданными Империи. С японцами предлагалось действовать на своё усмотрение.



Резанов испугался ответственности за активные действия в отношении Японии. Он не знал, как на это отреагирует Император. Поэтому, как настоящий государственный деятель, он переложил всю ответственность на подчиненных. Отменить миссию он уже не мог: корабли построены, экспедиция подготовлена, средства освоены. Надо действовать!



Лейтенант Хвостов понял всё буквально. Он жаждал подвигов. В октябре 1806 года он зашел в залив Анива. Целью был опорный пункт Кусюнокатан японского княжества Мацумаэ. Хвостов посетил селение айнов, раздал им гуманитарную помощь и подарки, и объявил их подданными Российской Империи.



Потом моряки направились в факторию японцев. После недолгих приветствий они связали хозяев, разграбили склады и магазины. Все постройки фактории, а так же храм и рыбацкие лодки в селении были сожжены. Добыча включала 600 мешков риса, четырех пленных, много сакэ, посуды, тканей.





Весной 1807 года Хвостов и Давыдов повторяют набег. В мае «Юнона» и «Авось» прибыли на остров Итуруп к поселку Найбо. Обстреляв его из пушек, они сошли на берег, забрали продовольствие и оружие, опорный пункт сожгли. Тех, кто не успел сбежать взяли в плен.



По той же схеме события развивались в бухте Сяна.



В конце июня «Юнона» и «Авось» подошли к Сахалину и сожгли сторожевой пост Рутака вместе со складом.



В начале июля возле острова Ребун захватили и сожгли японское торговое судно. Через три дня обстреляли и ограбили еще одно, подвернувшееся по пути. Далее – остров Рисири: конфисковано имущество двух японских судов, береговые постройки сожжены.



Разорив прибрежные поселки, Хвостов и Давыдов взяли курс на Охотск. Пленных отпустили.



Мичман Давыдов, командир тендера "Авось", вспоминал, что теплый прием, оказанный ему в одной из факторий, поначалу смягчил его сердце. Однако долг был превыше всего. Японцы поинтересовались у гостей, «не будут ли их резать». Гости проявили гуманизм и хозяев резать не стали. Но факторию, конечно, сожгли.