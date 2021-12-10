«Юнона» и «Авось»: почему эта опера никогда не будет популярна в Японии

Рок-опера Рыбникова и Вознесенского – это история беззаветной любви. Камергер Резанов и юная Кончита. "Я тебя никогда не увижу" и вот это всё. Чем же недовольны японцы? Попробую рассказать своими словами.
Русская Америка
Итак, в конце 18 века у Российской Империи имелось несколько факторий на Аляске. Две частные компании купцов Шелихова и Лебедева занимались скупкой пушнины у алеутов, эскимосов и калифорнийских индейцев. К началу 19 века одна компания фактически поглотила другую. Лебедев обанкротился и бесславно покинул берега Аляски, зато Шелихов стал монополистом.
Зятем Шелихова как раз был Николай Резанов. Действительный статский советник, вхож ко Двору Его Величества. Не без помощи министра финансов Н. Румянцева он протолкнул императору идею об организации торговой Российско–Американской Компании.
Российско–Американская Компания не была государственным учреждением. Это была частная фирма по образцу Британской Ост-Индской компании. Резанов добился привилегий и государственных дотаций для своей монополии. Ему нужны были люди, оружие, военные и ссыльные для обустройства колоний. Но главное – деньги и продовольствие.
Указом императора была организована кругосветная экспедиция во главе с Крузенштерном, которая должна была описать и исследовать берега Японии, Сахалина и Курильских островов. В итоге, посольство в Японию закончилось ничем, японцы не захотели общаться с гайдзинами.
Резанов и Крузенштерн разругались, экспедиция вернулась в Петербург через два года после отплытия. Резанов остался на Аляске в Ново-Архангельске (г. Ситка, США). И тут его осенило. Он приказал заложить два корабля: бриг и тендер. Познакомившись с двумя молодыми офицерами Хвостовым и Давыдовым, он воодушевил их высокопарными словами о подвигах и о великих делах. Об истинных планах Резанова офицеры не догадывались.
Я тебя никогда не увижу
Между тем, продовольствия в Ново-Архангельске не хватало. Резанов вместо постройки брига решил купить корабль торговца Вульфа "Juno", который как раз зашел в порт. Это была балтиморская каперская шхуна, с пробоиной в борту, но с запасами продовольствия. Балтиморские шхуны зарекомендовали себя как быстрые и маневренные корабли. Они могли легко догонять торговые суда, и так же легко могли уйти от военных.
Корабль наскоро отремонтировали, установили дополнительные две пушки к восьми имеющимся, и "Юнона", так её перекрестили на русский лад, отправилась под командованием Хвостова в Калифорнию.
Резанов собирался наладить торговые отношения с испанской колонией в заливе Сан-Франциско. Он остановился у местного коменданта Аргуэльо и пожелал встретиться с губернатором Калифорнии. Но переговоры с губернатором зашли в тупик. Испанцам было разрешено торговать только с метрополией. Никакие международные контакты не приветствовались.
Не знаю, я не верю в любовь в 44 года. Скорее всего Резанов воспользовался расположением дочки коменданта, чтобы семья повлияла на губернатора. Он вскружил ей и её семейству голову: балы, дворцы, камергеры, канделябры и кавалергарды. Как же, знатный дворянин! Из Европы! Однако, официальное предложение он ей всё же сделал. Губернатор Калифорнии плюнул, махнул рукой, и чтобы поскорее отделаться от незваных гостей, нагрузил "Юнону" провиантом под завязку.
Три кружки рома, полный ход!
Тендер "Авось" был спущен на воду как раз к приходу "Юноны" из Калифорнии. В июне 1806 года корабли отправились к берегам Сахалина. По пути корабли разделились. Резанов собирался сам возглавить экспедицию по усмирению самураев, но вдруг передумал и решил ехать в Петербург. Он оставил невнятные указания Хвостову и Давыдову и сошел в Охотске.
В указании говорилось, чтобы офицеры ограничились разведкой, налаживали контакты с айну, местным населением Сахалина, дарили им подарки и объявляли их подданными Империи. С японцами предлагалось действовать на своё усмотрение.
Резанов испугался ответственности за активные действия в отношении Японии. Он не знал, как на это отреагирует Император. Поэтому, как настоящий государственный деятель, он переложил всю ответственность на подчиненных. Отменить миссию он уже не мог: корабли построены, экспедиция подготовлена, средства освоены. Надо действовать!
Лейтенант Хвостов понял всё буквально. Он жаждал подвигов. В октябре 1806 года он зашел в залив Анива. Целью был опорный пункт Кусюнокатан японского княжества Мацумаэ. Хвостов посетил селение айнов, раздал им гуманитарную помощь и подарки, и объявил их подданными Российской Империи.
Потом моряки направились в факторию японцев. После недолгих приветствий они связали хозяев, разграбили склады и магазины. Все постройки фактории, а так же храм и рыбацкие лодки в селении были сожжены. Добыча включала 600 мешков риса, четырех пленных, много сакэ, посуды, тканей.
Весной 1807 года Хвостов и Давыдов повторяют набег. В мае «Юнона» и «Авось» прибыли на остров Итуруп к поселку Найбо. Обстреляв его из пушек, они сошли на берег, забрали продовольствие и оружие, опорный пункт сожгли. Тех, кто не успел сбежать взяли в плен.
По той же схеме события развивались в бухте Сяна.
В конце июня «Юнона» и «Авось» подошли к Сахалину и сожгли сторожевой пост Рутака вместе со складом.
В начале июля возле острова Ребун захватили и сожгли японское торговое судно. Через три дня обстреляли и ограбили еще одно, подвернувшееся по пути. Далее – остров Рисири: конфисковано имущество двух японских судов, береговые постройки сожжены.
Разорив прибрежные поселки, Хвостов и Давыдов взяли курс на Охотск. Пленных отпустили.
Мичман Давыдов, командир тендера "Авось", вспоминал, что теплый прием, оказанный ему в одной из факторий, поначалу смягчил его сердце. Однако долг был превыше всего. Японцы поинтересовались у гостей, «не будут ли их резать». Гости проявили гуманизм и хозяев резать не стали. Но факторию, конечно, сожгли.
Итоги
Камергер Резанов умер в результате черепно-мозговой травмы, которую получил после падения с лошади по дороге с Дальнего Востока в Петербург. Похоронен в Красноярске.
Лейтенант Хвостов и мичман Давыдов - командиры "Юноны" и "Авося" были арестованы и официально осуждены за самоуправство. Позже утонули в Неве, после вечеринки пьяными свалившись с моста.
Донна Мария де ла Консепсьон Марселла Аргуэльо больше года каждое утро ходила на мыс, садилась на камни и смотрела на океан. В 1808 году ей сообщили о смерти Резанова и освободили от данного ею обещания, но она приняла монашество и посвятила всю жизнь благотворительности. Кончита умерла в городе Монтерей в 1857 году, пережив Резанова на 50 лет.
В 2000 году в Красноярске на могиле Резанова поставили памятник — белый крест, на одной стороне которого написано «Камергер Николай Петрович Резанов. 1764—1807. Я тебя никогда не увижу», а на другой — «Мария де ла Консепсьон Марцела Аргуэлло. 1791—1857. Я тебя никогда не забуду».
Шериф Монтерея развеял над могилой горсть земли с могилы Кончиты, а затем взял немного земли с могилы Резанова, которую позже развеял на могиле Кончиты.
Интересно отношение государственных властей к поступку Хвостова и Давыдова. Официально, они не считались на службе у государства, но жалование за время японской экспедиции им было выплачено, воинские звания остались. Они участвовали в экспедиции находясь как бы в "отпуске". По сути, это была первая "гибридная война".
Японские власти после экспедиции "Юноны" и "Авося" окончательно разорвали отношения с иностранными государствами. Они начали укреплять береговые линии, реформировать армию и флот.
В 1811 году японцы захватили российского исследователя Головнина на острове Кунашир и удерживали его в плену два года. Освободили его только после уверений с российской стороны, что действия Хвостова и Давыдова носили частный характер и не отражали политику государства.
Тендер "Авось" разбился о скалы и затонул в 1808 году. "Юнона" затонула в 1811. По сути, всё, чем прославились эти корабли – это пиратские набеги на прибрежные поселения Японии.
Вот такая грустная история.
Источник:
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А насчет оперы чушь .Типа, почему в РФ не не любят произведения Вагнера потому что он любимый композитор Гитлера итд.