Красота или уродство? Где практикуют странные процедуры

Особенно популярны здесь операции по расширению глаз, или же по постановке двойного века. Дело в том, что у многих жителей Азии генетически отсутствует двойное веко: в засушливых азиатских пустынях так в глаза попадало меньше пыли. А теперь такую фичу природы исправляют, чтобы быть больше похожими на европейцев.

Китай

Здесь очень популярна операция по удлиненению ног. Китаянки, в большинстве своем достаточно низкие, и ноги из-за этого тоже кажутся короткими.

Сама операция очень болезненна и опасна. Но все равно тысячи китаянок ежегодно идут на смертельный риск, лишь бы сделать свои ноги чуточку длиннее.