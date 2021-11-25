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Красота или уродство? Где практикуют странные процедуры

Красота или уродство? Где практикуют странные процедуры (19 фото)

Автор:
25 ноября 2021 20:59
Сообщество : Факты
Метки: Япония   красота   пирсинг   стоматология   странное   тату   фрики   
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Красота – страшная сила. С этим трудно поспорить. Однако давно известно, что в каждую эпоху и в каждом обществе были свои идеалы. Даже сейчас, в период глобализации, множество людей в разных уголках планеты практикуют не совсем стандартные способы украсить себя.


Франция

Блогер Энтони Лоффредо всегда испытывал страсть к инопланетянам. Только за прошлый год он успел разрезать себе язык, отрезать нос, уши и все тело покрыть татуировками. Не обошел стороной и глазные белки. А чтобы точно походить на пришельца – отрезал себе верхнюю губу.

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Сейчас мужчина удалил себе 2 пальца на руках, и останавливаться он не собирается. Его «план» по перевоплощению, с его слов, завершен лишь на 34%.

 

Южная Корея

Эта страна сейчас считается центром мировой пластической хирургии: культ красоты здесь не просто на пике, а возведен в абсолют. Даже при устройстве на работу в резюме в обязательном порядке прикладывается фотография, и если вы недостаточно красивы, вы можете остаться без хорошей работы.

Особенно популярны здесь операции по расширению глаз, или же по постановке двойного века. Дело в том, что у многих жителей Азии генетически отсутствует двойное веко: в засушливых азиатских пустынях так в глаза попадало меньше пыли. А теперь такую фичу природы исправляют, чтобы быть больше похожими на европейцев.

 

Китай

Здесь очень популярна операция по удлиненению ног. Китаянки, в большинстве своем достаточно низкие, и ноги из-за этого тоже кажутся короткими.

Сама операция очень болезненна и опасна. Но все равно тысячи китаянок ежегодно идут на смертельный риск, лишь бы сделать свои ноги чуточку длиннее.

 Нидерланды и Европа

Иногда девушки идут на риск не только для ног, но и для зрения.

Процедура по пирсингу в глазах появилась в Нидерландах, и распространилась по всему миру.

Азия

В Китае, Таиланде, Индии, Африке и на Ближнем Востоке культ белоснежной кожи. В большинстве стран региона белая кожа ассоциируется с молодостью и красотой.

Даже на видео с макияжем китаянок, где они из простушек преображаются в моделей, видно, что первое, что они делают – это отбеливают кожу.

Для этого применяют не уксус, как в Средневековой Европе, а самые обычные лосьоны и тональные крема.

Правда, в некоторых странах могут предложить даже хирургическое вмешательство, совсем не безопасное. Таким примером служит Таиланд, подаривший нам тренд на тайских «почти девушек». То, что это опасно для здоровья, никого не смущает.

ОАЭ

В этой ближневосточной стране популярны операции у пар. Они стремятся провести пластику, чтобы быть чуть больше похожими друг на друга.

Мило, но странно.

 

Западная Африка

В этом регионе считается, что женщина должна быть женственной.

Правда, женственность здесь воспринимается немного иначе, чем мы привыкли. Здесь считается, что красивая дама должна быть полной. Очень полной, если не сказать огромной.

Поэтому с самых юных лет девочек кормят практически на убой: по 16 тысяч калорий в день.

Африка и Амазония

Здесь принято перед самым замужеством вставлять в губу специальную пластину. Видимо, чтобы если вдруг жена окажется строптивой, хотя бы болтала поменьше.

 

Япония

В Японии очень любят котиков. И здесь также сильна медицина, в том числе пластическая хирургия. Поэтому девушки находят способы стать несколько милее – они специально искривляют себе зубы. Плюс ко всему, это якобы визуально омолаживает лицо.

Во всяком случае, так было несколько лет назад. Теперь люди, которые были вынуждены много лет носить брекеты, спрашивают: «А что, так можно было?!»

А еще несколько лет назад в этой стране появилась другая тенденция. С помощью филеров во лбу делался «бублик», и человек становился похожим на инопланетянина. Сейчас этот тренд, слава богу, отошел в прошлое.

Также здесь очень популярны различные уходовые процедуры. Например, здесь чистят ушные раковины.

И это не просто то, за что люди платят деньги. На это может уходить по 50 долларов. Здесь в специальных салонах мягко удаляют ушную серу, а сама процедура очень популярна.

 

Индонезия

Если вы считаете акул милыми – то вот вам пример красивой индонезийской улыбки.

В некоторых племенах здесь принято вытачивать зубы. Во-первых, это красиво (с). Но на самом деле, как и татуировки, это нужно было для устрашения противников, плюс ко всему, это обеспечивает баланс между телом и душой.

 

Иран

Популярная в последние годы тенденция у подростков появилась на самом деле гораздо раньше, в Иране.

Здесь уровень жизни не так уж высок, и многим не по карману пластика. А вот те, кому она по карману – всячески это показывают. Многие красавицы подчеркивают недавнюю ринопластику пластырем на носу.

Тренд в итоге распространился не только на иранок, но и приезжающих сюда за ринопластикой иностранок. Тут, в конце концов, дешевле. Да и если нос-крючок иранки смогли выпрямить, то, наверное, и с картошкой европейца справятся?

 

Южная Азия и Африка (Бирма)

Здесь было принято с самого раннего детства помещать на шею кольца, чтобы ее удлиннить. Такая шея показывала богатство и добавляла обладательнице красоты.

Правда, есть и обратная сторона медали: со временем мышцы атрофируются, и если снять всю эту красоту, под тяжестью головы она может просто сломаться.

 

Новая Зеландия

Татуировками на лице могут похвастаться не только молодые и популярные реперы, но и представители племени маори.

У них этот тренд, правда, обоснован древними традициями племени, а не хайпом и нежеланием работать в офисе.

Раньше татуировки наносились с помощью молоточков и камней, но сейчас эта техника утрачена. Поэтому приходится «страдать от цивилизации» и ходить в тату-салоны, где все стерильно.


А какие бьюти-практики кажутся странными вам?

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Метки: Япония   красота   пирсинг   стоматология   странное   тату   фрики   
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homerchik Час назад
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Савл 3 минуты назад
Спина окулиста.
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Савл 7 минут назад
Бедный Джимми Хендрикс!
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Василич 20 минут назад
А что с ними не так-то?
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3k
Egoro Полчаса назад
Блогер Энтони Лоффредо - ну это же просто эпический дол.бо.ё.б.
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1k
azuver 40 минут назад
Блогер Энтони Лоффредо,больной на всю свою башку.Так себя добровольно изуродовать, может человек с психическими отклонениями.То же самое касается японцев с бубликом во лбу.
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6k
Ruk 57 минут назад
чёт я совсем не модный...
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11k
кира Час назад
Когда у человека отсутствует мозг, это, как правило, сильно отражается на лице.
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