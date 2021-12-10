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Водитель Яндекс высадил пассажирку, потому что ему невыгодно

Водитель Яндекс высадил пассажирку, потому что ему невыгодно (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 00:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: высадка пассажира   жадность таксистов   минск   наглый водитель   таксист   яндекс такси   
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Жительница Минска решила съездить по делам и вернуться домой, для этого она вбила два адреса при заказе такси. По пути водитель вдруг понял, что ему так невыгодно и решил закончить поездку. 
Свои действия таксист решил объяснить. «Чем дольше поездка, мне невыгодно. Так понятно? Чем дольше я езжу с клиентом, тем меньше я зарабатываю», — заявил таксист. Пассажирка начала снимать на видео и сообщила, что пожалуется в службу поддержки, но водителя это ничуть не испугало. «Вы думаете, я не могу написать?! Что он меня, отключит, думаете? Ваша поездка закончится здесь», — решил закончить спор таксист.  Девушка из машины вышла и ссориться с водителем не стала, но всё же обратилась в службу поддержки. Хорошо что всё закончилось без драки, в отличие от вчерашней истории, где таксист избил пассажирку .
«Наша служба поддержки связалась с пользователем, принесла извинения и вернула деньги за поездку. Сделали предупреждение водителю и сообщили информацию в парк, где он работает», — заявили в пресс-службе «Яндекс.Go.
Принятые меры вызывают вопросы, если водитель может передумать в процессе заказа или у него появится срочное дело, он может просто сказать, что ему невыгодно и высадить пассажира? А у вас бывали подобные случаи?

Источник:

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Метки: высадка пассажира   жадность таксистов   минск   наглый водитель   таксист   яндекс такси   
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14  комментариев
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26k
Батончик с маком Час назад
Вообще невозможно пользоваться такси. Хрен поймёшь их расценки. Раньше платили за километры и это было справедливо
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364
Папай 57 минут назад
Девушке куча лайков и поддержка за самообладание, культуру общения и логику! Минчанки вы СУПЕР!!
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5k
maclay Час назад
А Янда и правда уже, рабовладельцем себя чувствует !
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2k
Заряд бодрости Час назад
демпинг устроили не водители, а яндекс-убер-ситимобил агрегаторы, которые решили влезть на устоявшийся рынок. А страдают пассажиры. Глобалистам это спортивный интерес, как бои гладиаторов- скуку развеять
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14k
Александр Час назад
Чушь какая-то... Вроде, когда заказываешь такси, заранее обговорен и маршрут, и оплата... Или в Белоруссии как-то по другому?
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21k
Ватаку Накомоде Час назад
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ водителю? Да за такое штраф и пинок под зад сразу должен быть.
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364
Папай Шурави 55 минут назад
Тебя не Бача звали в 345?
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Nika
пишу, летаю, читаю.
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