Водитель Яндекс высадил пассажирку, потому что ему невыгодно

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Жительница Минска решила съездить по делам и вернуться домой, для этого она вбила два адреса при заказе такси. По пути водитель вдруг понял, что ему так невыгодно и решил закончить поездку.
Свои действия таксист решил объяснить. «Чем дольше поездка, мне невыгодно. Так понятно? Чем дольше я езжу с клиентом, тем меньше я зарабатываю», — заявил таксист. Пассажирка начала снимать на видео и сообщила, что пожалуется в службу поддержки, но водителя это ничуть не испугало. «Вы думаете, я не могу написать?! Что он меня, отключит, думаете? Ваша поездка закончится здесь», — решил закончить спор таксист. Девушка из машины вышла и ссориться с водителем не стала, но всё же обратилась в службу поддержки. Хорошо что всё закончилось без драки, в отличие от вчерашней истории, где таксист избил пассажирку .
«Наша служба поддержки связалась с пользователем, принесла извинения и вернула деньги за поездку. Сделали предупреждение водителю и сообщили информацию в парк, где он работает», — заявили в пресс-службе «Яндекс.Go.
Принятые меры вызывают вопросы, если водитель может передумать в процессе заказа или у него появится срочное дело, он может просто сказать, что ему невыгодно и высадить пассажира? А у вас бывали подобные случаи?
Принятые меры вызывают вопросы, если водитель может передумать в процессе заказа или у него появится срочное дело, он может просто сказать, что ему невыгодно и высадить пассажира? А у вас бывали подобные случаи?
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