Водитель Яндекс высадил пассажирку, потому что ему невыгодно

«Наша служба поддержки связалась с пользователем, принесла извинения и вернула деньги за поездку. Сделали предупреждение водителю и сообщили информацию в парк, где он работает», — заявили в пресс-службе «Яндекс.Go.

Принятые меры вызывают вопросы, если водитель может передумать в процессе заказа или у него появится срочное дело, он может просто сказать, что ему невыгодно и высадить пассажира? А у вас бывали подобные случаи?