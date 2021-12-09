20 лет борьбы: как медики всего мира искореняли черную оспу

Но 12 июня 1958 года еще никто не знал, где и когда сыщется этот последний пациент. В мире на тот момент насчитывалось 63 государства с очагами оспы. И все эти страны были развивающимися (то есть менее развитыми - со всеми вытекающими отсюда проблемами).



Разумеется, фантастическая идея о планетарном искоренении ̶б̶е̶д̶н̶о̶с̶т̶и̶ ̶и̶ ̶р̶а̶б̶с̶т̶в̶а̶ черной оспы могла принадлежать только одной стране - СССР.



И несмотря на то, что Советский Союз был на ножах с половиной мира и делегацию советских врачей принимали в ВОЗ довольно холодно, предложенную резолюцию приняли единогласно.



Было две причины такого единогласия: финансовая и медицинская.



1. Из колоний оспу регулярно завозили в страны первого мира. И на ее профилактику приходилось тратить по миллиарду долларов в год. Поэтому проще один раз сделать прививки всему человечеству, что обойдется всего в сто миллионов долларов.



2. От осложнений от осложнений в результате вакцинации стало погибать больше людей, чем от завозной оспы.