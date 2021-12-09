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20 лет борьбы: как медики всего мира искореняли черную оспу

20 лет борьбы: как медики всего мира искореняли черную оспу (21 фото)

Автор:
09 декабря 2021 23:10
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: СССР   вирус   история   массовая вакцинация   натуральная оспа   
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Это была война планетарного масштаба, в которой врачи одержали над вирусом сокрушительную победу!
В XX веке вирус натуральной (черной) оспы унес жизни 300-500 миллионов человек, сообщает Википедия. А в конце 60-х годов вирус поражал порядка 10-15 миллионов непривитых людей.

12 июня 1958 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) с легкой руки Минздрава СССР приняла программу глобальной ликвидации оспы.
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Первая победа

Как ни странно, но первой страной, в которой удалось ликвидировать оспу, был Ирак. Тогдашний премьер-министр Абдель-Керим Касем искал дружбы Никиты Хрущева и обратился к нему за помощью.

В августе 1959 года в Багдад прилетел отряд советских медиков, которые за два месяца на санитарных буханках УАЗ исколесили всю страну, раздавая вакцину и обучая местных врачей, как ее применять. В отряде советских врачей было много женщин, так как культурные особенности Ирака не позволяли мужчинам-врачам прикасаться к представителям женского пола. И более того, советским женщинам то и дело приходилось надевать хиджабы, чтобы их приняли в том или ином поселке.

Шаман-вредитель и игла Ивана Ладного

Выдающийся советский эпидемиолог Иван Ладный принимал активнейшее участие в глобальной программе по искоренению натуральной оспы в Замбии.

Он уничтожал один очаг за другим пока не нашел человека, который "одаривал" вирусом оспы всю страну. Эти человеком оказался шаман, который за деньги делал жителям вариоляцию. В его бамбуковой трубочке были гнойные струпья - материал больного оспой в легкой форме. Шаман делал надрез на коже затем вводил туда эту трубочку, которая с одной стороны могла вызвать иммунитет к оспе на многие годы, а с другой - спровоцировать смертельное заболевание.

Индийский рассадник

Главными рассадником оспы в ее самой смертоносной форме оставался Индийский субконтинент - Индия, Бангладеш, Пакистан, Непал. Генеральный директор ВОЗ Марколину Кандай по сегодняшним меркам был очень не политкорректен и не верил, что там вообще можно что-то искоренить и даже пообещал съесть покрышку от джипа, если он неправ.

И дело не только в ужасающей антисанитарии, но и в том, что в тех местах отчетность по количеству больных была была сплошь липовой. Местные эпидемиологи записались в программу ВОЗ, получали приличные зарплаты, разобрали выделенный автотранспорт для личных нужд и гнали главе ВОЗ отчеты о стопроцентной вакцинации своих областей.

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Метки: СССР   вирус   история   массовая вакцинация   натуральная оспа   
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Владимир 7 часов назад
Что б этой болезнью переболели наши нацики в Латвии! Просто молю Бога!
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