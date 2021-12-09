20 лет борьбы: как медики всего мира искореняли черную оспу

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Это была война планетарного масштаба, в которой врачи одержали над вирусом сокрушительную победу!
В XX веке вирус натуральной (черной) оспы унес жизни 300-500 миллионов человек, сообщает Википедия. А в конце 60-х годов вирус поражал порядка 10-15 миллионов непривитых людей.
12 июня 1958 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) с легкой руки Минздрава СССР приняла программу глобальной ликвидации оспы.
12 июня 1958 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) с легкой руки Минздрава СССР приняла программу глобальной ликвидации оспы.
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Картинка с сегодняшним коронавирусом. Но лозунг этот, вероятно, был актуален и тогда
Идея программы была простой, но масштабной: совместными усилиями провести вакцинацию человечества, чтобы перекрыть вирусу оспы пути распространения, пока на планете не останется один-единственный больной. Его следовало найти и посадить на карантин.
Забегая вперед скажем, что на момент начала глобальной борьбы с вирусом, этому последнему больному было всего четыре года. А когда его нашли, мальчику, ставшему квалифицированным поваром, стукнуло целых 25 годиков.
Забегая вперед скажем, что на момент начала глобальной борьбы с вирусом, этому последнему больному было всего четыре года. А когда его нашли, мальчику, ставшему квалифицированным поваром, стукнуло целых 25 годиков.
Вирус натуральной оспы (Variola virus)
Но 12 июня 1958 года еще никто не знал, где и когда сыщется этот последний пациент. В мире на тот момент насчитывалось 63 государства с очагами оспы. И все эти страны были развивающимися (то есть менее развитыми - со всеми вытекающими отсюда проблемами).
Разумеется, фантастическая идея о планетарном искоренении ̶б̶е̶д̶н̶о̶с̶т̶и̶ ̶и̶ ̶р̶а̶б̶с̶т̶в̶а̶ черной оспы могла принадлежать только одной стране - СССР.
И несмотря на то, что Советский Союз был на ножах с половиной мира и делегацию советских врачей принимали в ВОЗ довольно холодно, предложенную резолюцию приняли единогласно.
Было две причины такого единогласия: финансовая и медицинская.
1. Из колоний оспу регулярно завозили в страны первого мира. И на ее профилактику приходилось тратить по миллиарду долларов в год. Поэтому проще один раз сделать прививки всему человечеству, что обойдется всего в сто миллионов долларов.
2. От осложнений от осложнений в результате вакцинации стало погибать больше людей, чем от завозной оспы.
Разумеется, фантастическая идея о планетарном искоренении ̶б̶е̶д̶н̶о̶с̶т̶и̶ ̶и̶ ̶р̶а̶б̶с̶т̶в̶а̶ черной оспы могла принадлежать только одной стране - СССР.
И несмотря на то, что Советский Союз был на ножах с половиной мира и делегацию советских врачей принимали в ВОЗ довольно холодно, предложенную резолюцию приняли единогласно.
Было две причины такого единогласия: финансовая и медицинская.
1. Из колоний оспу регулярно завозили в страны первого мира. И на ее профилактику приходилось тратить по миллиарду долларов в год. Поэтому проще один раз сделать прививки всему человечеству, что обойдется всего в сто миллионов долларов.
2. От осложнений от осложнений в результате вакцинации стало погибать больше людей, чем от завозной оспы.
Виктор Михайлович Жданов (1914-1987), инициатор Глобальной программы ликвидации натуральной оспы ВОЗ, в должности директора института вирусологии АМН СССР, 1964 год
Напомним, что СССР был одним из государств-основателем ВОЗ и щедро жертвовал этой организации миллионы доз вакцины от оспы. А ВОЗ, в свою очередь, призвала мировые правительства прививать этим препаратом свое население.
Первая победа
Как ни странно, но первой страной, в которой удалось ликвидировать оспу, был Ирак. Тогдашний премьер-министр Абдель-Керим Касем искал дружбы Никиты Хрущева и обратился к нему за помощью.
В августе 1959 года в Багдад прилетел отряд советских медиков, которые за два месяца на санитарных буханках УАЗ исколесили всю страну, раздавая вакцину и обучая местных врачей, как ее применять. В отряде советских врачей было много женщин, так как культурные особенности Ирака не позволяли мужчинам-врачам прикасаться к представителям женского пола. И более того, советским женщинам то и дело приходилось надевать хиджабы, чтобы их приняли в том или ином поселке.
В августе 1959 года в Багдад прилетел отряд советских медиков, которые за два месяца на санитарных буханках УАЗ исколесили всю страну, раздавая вакцину и обучая местных врачей, как ее применять. В отряде советских врачей было много женщин, так как культурные особенности Ирака не позволяли мужчинам-врачам прикасаться к представителям женского пола. И более того, советским женщинам то и дело приходилось надевать хиджабы, чтобы их приняли в том или ином поселке.
Абдель-Керим Касем
Но в целом, отношение к советским врачам было доброжелательное. До 7 октября 1959 года. Тогда еще молодой Саддам Хусейн стрелял в автомобиль премьера и ранил его. Абдель-Керим Касем остался жив, но в стране начались волнения и беспорядки.
В таких условиях работать было небезопасно, и советским врачам пришлось возвращаться на родину. Но иракские медики самостоятельно смогли победить оспу - позднее там был зафиксирован всего один случай болезни, которая оказалась завозной.
В таких условиях работать было небезопасно, и советским врачам пришлось возвращаться на родину. Но иракские медики самостоятельно смогли победить оспу - позднее там был зафиксирован всего один случай болезни, которая оказалась завозной.
Но подобная программа вакцинации, где была собственная интеллигенция и квалифицированные врачи, разъяснявшие населению необходимость и важность вакцинации, имела успех только в некоторых странах - таких как Ирак и Колумбия и еще двух десятков.
Через 10 лет ВОЗ признала, что в 43 странах никакого прогресса нет - официально там оставалось порядка 200 тысяч больных оспой, а на деле, скорее всего, в десятки раз больше.
Тогда ВОЗ пришлось принимать новую программу, которая предполагала "медицинский десант" в страны, правительства которых не способны были организовать массовую вакцинацию. В общем, началось что-то в духе романов Стругацких.
Директором программы был назначен американский эпидемиолог Дэниэл Хендерсон, который продемонстрировал потрясающий успех в борьбе с завезенной в штаты оспой. Хендерсон, находясь в Женеве дирижировал работой команд врачей по всему миру. Также он предложил обратиться к новой технологии, которая позволила в разы ускорить темпы вакцинации населения развивающихся стран.
Тогда ВОЗ пришлось принимать новую программу, которая предполагала "медицинский десант" в страны, правительства которых не способны были организовать массовую вакцинацию. В общем, началось что-то в духе романов Стругацких.
Директором программы был назначен американский эпидемиолог Дэниэл Хендерсон, который продемонстрировал потрясающий успех в борьбе с завезенной в штаты оспой. Хендерсон, находясь в Женеве дирижировал работой команд врачей по всему миру. Также он предложил обратиться к новой технологии, которая позволила в разы ускорить темпы вакцинации населения развивающихся стран.
Американские военные предоставили ВОЗ безыгольные инжекторы, которые представляли из себя пневматические аппараты с педалью, вдувавшие вакцину под кожу. Аппарат появился благодаря смазочным пистолетам, на которые часто жаловались рабочие французских верфей, случайно впрыскивавшие себе смазку под кожу во время работы.
Но если такой пистолет зарядить вакциной, то один человек за смену вполне сможет привить тысячу человек. Тем более, что для его работы не требовалось электричество - только сжатый воздух.
Но если такой пистолет зарядить вакциной, то один человек за смену вполне сможет привить тысячу человек. Тем более, что для его работы не требовалось электричество - только сжатый воздух.
Бразилия, 1970 год
Такой аппарат стоил как "Фольксваген-Жук", но он себя окупал с лихвой - очистил от оспы Бразилию, Западную и Южную Африку - места, где местное население быстро собиралось по призыву местных католических священников. Им достаточно было пообещать раздачу еду, и на клич сразу сбегались индейцы-кочевники из амазонской сельвы и людоеды-пигмеи из заирского влажного леса.
В общем, борьба с вирусом продвигалась неплохо. И дела пошли еще лучше, когда доктор Бен Рубин на замену инъекционному пистолету придумал еще более мощное орудие - бифуркационную иглу. Это изобретение не только сэкономило миллионы долларов, но и позволило привлекать волонтеров без медицинской подготовки.
В общем, борьба с вирусом продвигалась неплохо. И дела пошли еще лучше, когда доктор Бен Рубин на замену инъекционному пистолету придумал еще более мощное орудие - бифуркационную иглу. Это изобретение не только сэкономило миллионы долларов, но и позволило привлекать волонтеров без медицинской подготовки.
Шаман-вредитель и игла Ивана Ладного
Выдающийся советский эпидемиолог Иван Ладный принимал активнейшее участие в глобальной программе по искоренению натуральной оспы в Замбии.
Он уничтожал один очаг за другим пока не нашел человека, который "одаривал" вирусом оспы всю страну. Эти человеком оказался шаман, который за деньги делал жителям вариоляцию. В его бамбуковой трубочке были гнойные струпья - материал больного оспой в легкой форме. Шаман делал надрез на коже затем вводил туда эту трубочку, которая с одной стороны могла вызвать иммунитет к оспе на многие годы, а с другой - спровоцировать смертельное заболевание.
Он уничтожал один очаг за другим пока не нашел человека, который "одаривал" вирусом оспы всю страну. Эти человеком оказался шаман, который за деньги делал жителям вариоляцию. В его бамбуковой трубочке были гнойные струпья - материал больного оспой в легкой форме. Шаман делал надрез на коже затем вводил туда эту трубочку, которая с одной стороны могла вызвать иммунитет к оспе на многие годы, а с другой - спровоцировать смертельное заболевание.
Иван Ладный в центре
Ладный предложил шаману махнуться не глядя - набор вариолятора на бифуркационную иглу. Шаман согласился на обмен, превратившись из вредителя в полезного помощника.
В 1970-ом году Африка считалась свободной от оспы, пока этот диагноз не поставили 9-летнему мальчику в глухой деревне. Сразу возник вопрос: откуда могла взяться оспа, если она передается только от человека к человеку. Образец материала из везикул на теле мальчика отправили в Сотрудничающий центр ВОЗ в Москве, где вирусолог Светлана Маренникова изучила вирус под электронным микроскопом, и обнаружила, что это вирус не натуральной, а обезьяньей оспы, который был известен с 1959 года. Так человечество узнало, что человек может заразится оспой и от животных.
Затем обезьянья оспа обнаружилась в Московском зоопарке - и прививать пришлось не только приматов, но и амурского тигра.
Главное открытие, которое сделали медики благодаря этому инциденту - это то, что у вируса натуральной оспы нет другого носителя, кроме человека. И следовательно, вирус можно изолировать и оставить без добычи.
Затем обезьянья оспа обнаружилась в Московском зоопарке - и прививать пришлось не только приматов, но и амурского тигра.
Главное открытие, которое сделали медики благодаря этому инциденту - это то, что у вируса натуральной оспы нет другого носителя, кроме человека. И следовательно, вирус можно изолировать и оставить без добычи.
Индийский рассадник
Главными рассадником оспы в ее самой смертоносной форме оставался Индийский субконтинент - Индия, Бангладеш, Пакистан, Непал. Генеральный директор ВОЗ Марколину Кандай по сегодняшним меркам был очень не политкорректен и не верил, что там вообще можно что-то искоренить и даже пообещал съесть покрышку от джипа, если он неправ.
И дело не только в ужасающей антисанитарии, но и в том, что в тех местах отчетность по количеству больных была была сплошь липовой. Местные эпидемиологи записались в программу ВОЗ, получали приличные зарплаты, разобрали выделенный автотранспорт для личных нужд и гнали главе ВОЗ отчеты о стопроцентной вакцинации своих областей.
И дело не только в ужасающей антисанитарии, но и в том, что в тех местах отчетность по количеству больных была была сплошь липовой. Местные эпидемиологи записались в программу ВОЗ, получали приличные зарплаты, разобрали выделенный автотранспорт для личных нужд и гнали главе ВОЗ отчеты о стопроцентной вакцинации своих областей.
Бангладеш, 1975 год
А тысячи случаев оспы списывали на плохое качество вакцин - в первую очередь советских. Но такой подлостью отличались в основном руководители, а рядовые врачи всегда были готовы вместе с сотрудниками глобальной программы всю ночь шагать по вызову до отдаленной горной деревушки.
Советские врачи тоже не верили местной фальшивой статистике и стали самостоятельно выезжать в каждый очаг заболевания.Они придумали мобилизовать для этого всех медработников района на неделю - благо Индира Ганди напрямую призвала население помогать сотрудникам ВОЗ.
Советские врачи тоже не верили местной фальшивой статистике и стали самостоятельно выезжать в каждый очаг заболевания.Они придумали мобилизовать для этого всех медработников района на неделю - благо Индира Ганди напрямую призвала население помогать сотрудникам ВОЗ.
А одна канадская студентка-волонтер придумала более хитрый способ. Она засылала на местные рынки добровольцев, которые расспрашивали там людей о том, нет ли в этих местах оспы. Полученные сведения всегда были точны. И затем на место выдвигались вакцинаторы, и после прививания к дому больного приставляли сторожа, обычно это был родственник, который должен был записывать всех приходивших.
В общем, благодаря самоотверженному труду и хитрым уловкам в 1975 году в Индии удалось искоренить оспу. Тогда директор глобальной программы Хендерсон послал гендиру ВОЗ старую покрышку от джипа. Но он, к сожалению, ее не отведал, так как к тому времени вышел в отставку.
В общем, благодаря самоотверженному труду и хитрым уловкам в 1975 году в Индии удалось искоренить оспу. Тогда директор глобальной программы Хендерсон послал гендиру ВОЗ старую покрышку от джипа. Но он, к сожалению, ее не отведал, так как к тому времени вышел в отставку.
Последний рубеж
Освободившиеся джипы и людей бросили на последний бастион оспы - в Эфиопию. Местные врачи не вели фальшивую статистику, потому что здравоохранения там не было вообще. Мусульманская часть населения оказалась более просвещенной и лояльно относилась к вакцинации - там сотрудникам ВОЗ удалось быстро ликвидировать очаги болезни.
Сильно хуже обстояли дела в православных областях, где духовенство противилось ликвидации оспы, так как занималось вариоляцией, зарабатывая на этом неплохие деньги.
Сильно хуже обстояли дела в православных областях, где духовенство противилось ликвидации оспы, так как занималось вариоляцией, зарабатывая на этом неплохие деньги.
Какое знакомое одеяние
Дошло до того, что двух вакцинаторов в этих областях даже убили. Но когда император Эфиопии Хайле Селассие был свернут, а затем задушен подушкой, новое правительство стало помогать ВОЗ, так как нуждалось в мировом признании.
А еще он очень любил наряжаться в достойные самого царя Соломона одеяния. Великий был человек...
Но новые власти не могли закрыть границу с Сомали. Однажды в пустыне Огаден сомалийские партизаны захватили бразильского специалиста по оспе и выпустили его только после личного вмешательства генсека ООН. Тут же обнаружилось, что следы оспы ведут в Сомали.
И несмотря на войну Сомали с Эфиопией сотрудники Глобальной программы смогли вычислить среди кочевников всех заболевших.
И несмотря на войну Сомали с Эфиопией сотрудники Глобальной программы смогли вычислить среди кочевников всех заболевших.
Их повезли в больницу города Марка. По пути врачам встретился приветливый парень по имени Али Маяу Маллин, который сел в джип и показывал дорогу до больницы, где работал поваром. Во время поездки молодой человек подцепил оспу и вошел в историю, так как стал тем самым последним пациентом, о котором мы рассказали в начале статьи.
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