Душегубами становится: Как обычный пьяница держал в страхе Замоскворечье

Начало пути

Москва 20-х годов. Можно представить себе эту картину: туда-сюда снуют повозки, на площадях торгуют всем, чем только можно и нельзя.

И в этот город приезжает уже не молодой мужчина. В те послевоенные годы как-то не принято было спрашивать о том, откуда человек появился и что делал раньше. А если и были вопросы, этот человек мог легко от них уклониться. Но обо всем по порядку.

Звали его Василий Комаров. Правда, эту фамилию он носил не всегда, а при рождении получил фамилию Петров. Он родился в 1877 году в Витебской губернии в семье железнодорожного рабочего. И с самого детства Вася знал, что такое водка. Отец пил, и пил много.