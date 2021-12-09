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Не обманешь - не пройдешь: россияне посещают магазины и ТЦ по QR-кодам от пылесосов и колбасы

Не обманешь - не пройдешь: россияне посещают магазины и ТЦ по QR-кодам от пылесосов и колбасы (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 15:57
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-code   магазин   смекалка   
2876
2
1

Очередной пример русской смекалки - оказалось, что это не так уж и сложно.

Не все согласны с поголовным введением QR-кодов и ограничением прохода в общественные места. Да и вообще, отношения у нас с правилами непростые: чем серьезней ограничения, тем сильнее их хочется нарушить).

Например, жители Ростовской области. Они поняли, что в любом ТЦ или магазине охранники проверяют QR «на отлюбись». И немедленно этим воспользовались: стали прикладывать к считывающему устройству QR-коды от алкоголя, продуктов или бытовой техники.

На такой «вопиющий факт» указ регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев:

«Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предъявляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке».

Это плохо влияет на эпидемиологическую обстановку? Да. В этом виноваты сами граждане? Тут скорее надо пообщаться с руководством «общественных мест» - если у вас «дырявая» система проверки, то этим обязательно воспользуются. Хоть обговоритесь о сознательности, всегда найдутся умельцы, которые подсунут QR от утюга. Так вот оно все и работает.

С QR-кодами развлекаются не только в Ростовской области. Есть видео из Уфы - там парень вместо прививки подсовывает код от Макдональдс и проходит в ТЦ.

Источник:

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Метки: qr-code   магазин   смекалка   
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9k
Александр 2 дня назад
Раньше одевались в рыжую жилетку РЖД и "засыпали" в вагоне, чтоб за билет не платить. Теперь покупаешь одежду технического персонала за 500р, в бейдж распечатываешь название ТЦ - и ходи, сколько влезет. Можно ещё ведро и швабру с собой носить - в ведро складывать бухло и креветки.
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5k
пирожок 2 дня назад
Вся указы губернаторов по qr кодам не законны и являются самоуправством.
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2k
александр 2 дня назад
этот народ не победить!
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20k
Ego sum qui sum 2 дня назад
дарю по щедроте душевной, с этим кодом вам везде дорога
-

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15
Сергей К. Ego sum qui sum 2 дня назад
Считал сканером на телефоне - зачет! )))
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352
Flynx Ego sum qui sum 2 дня назад
огонь
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3k
ых 2 дня назад
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17k
Vital Idol 2 дня назад
В Лос-Анжелесе латиносы уже наладили продажу карточек о вакцинации....
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200
Шурман 2 дня назад
У нас не прокатит , там сразу выдает и фотографию и имя фамилию и адрес . Блин через 2 недели опять прививаться , то вакцины у них постоянно работают то через пол года заканчивается , теперь новые приколы вакцинация + тест в аэропорту и по прилету опять тест .
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200
Шурман Mnop 2 дня назад
Бельгия , у нас полная информация выдается . Да и я ее могу проверить потому что обязан с этим приложением ходить , клиентов много а бумажник у меня не такой большой что бы штрафы потом платить .
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200
Шурман Mnop 2 дня назад
У меня права как кредитка :) да и бумажные деньги перестал носить , смысла от них 0 , в ночных магазинах принимают , ну на заправке , в обычных магазинах оплата только картой . Вчера новости смотрел , менты сделали Ковид контроль , ходили по пиццериям , кебабным и тд проверяли коды , 4 ресторанчика пришлось закрыть и штрафов понавешали по 4000 персоналу и по 25 хозяевам .
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11k
Oleg 2 дня назад
хз, у нас ответственность сразу переложили на продавцов - вход в ТЦ везде свободный. Захочешь зайти в отдел - покажи qr-код
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200
Шурман Oleg 2 дня назад
В Бельгии его проверяют скажем в спорт центрах или ресторанах , в больницу без него не зайти ( по мне так это абсурд ) человек пришел за помощью а его заставляют коды показывать . В Аэропорту выдают браслетики для привитых красный для не привитых с тестами синий , одни могут зайти в кафе или в курилку а другие нет . Про больницы , 22 октября лежал в скорой так там мне сделали тест , на вопрос накер он уже я же 2 раза привит мне сказали мы тоже привиты но 3 раза в неделю делаем тесты , в палату тебя не положат если нет теста .
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