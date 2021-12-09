Не обманешь - не пройдешь: россияне посещают магазины и ТЦ по QR-кодам от пылесосов и колбасы

Очередной пример русской смекалки - оказалось, что это не так уж и сложно.
Не все согласны с поголовным введением QR-кодов и ограничением прохода в общественные места. Да и вообще, отношения у нас с правилами непростые: чем серьезней ограничения, тем сильнее их хочется нарушить).
Например, жители Ростовской области. Они поняли, что в любом ТЦ или магазине охранники проверяют QR «на отлюбись». И немедленно этим воспользовались: стали прикладывать к считывающему устройству QR-коды от алкоголя, продуктов или бытовой техники.
На такой «вопиющий факт» указ регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев:
«Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предъявляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке».
Это плохо влияет на эпидемиологическую обстановку? Да. В этом виноваты сами граждане? Тут скорее надо пообщаться с руководством «общественных мест» - если у вас «дырявая» система проверки, то этим обязательно воспользуются. Хоть обговоритесь о сознательности, всегда найдутся умельцы, которые подсунут QR от утюга. Так вот оно все и работает.
С QR-кодами развлекаются не только в Ростовской области. Есть видео из Уфы - там парень вместо прививки подсовывает код от Макдональдс и проходит в ТЦ.
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