Покупателям пришлось задержаться в IKEA до утра

Шесть клиентов IKEA и около двух десятков сотрудников оказались на импровизированной пижамной вечеринке в Дании после снежной бури, которая вынудила их провести ночь в магазине. На улице в тот день выпало больше 20 сантиметров снега, в результате чего покупатели и персонал магазина в городе Ольборге оказались в ловушке, не сумев добраться до дома. Чтобы людям не пришлось отправляться в рискованное путешествие через заметенный город, магазин дал покупателям и персоналу возможность пожить одну ночь в выставочных залах магазина. Для сна им был предоставлен выбор из различных кроватей, матрасов и одеял из ассортимента магазина.