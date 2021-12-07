Покупателям пришлось задержаться в IKEA до утра

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Исполнить детскую мечту - поваляться на кроватях в IKEA, покачаться на креслах, а под занавес еще и объесться фрикадельками, - невольно исполнили шестеро покупателей гипермаркета шведской сети в датском Ольборге. После того, как на город выпало около 20 сантиметров снега за вечер, руководство магазина предложило людям остаться в магазине до утра, и те, конечно, с радостью согласились.
Шесть клиентов IKEA и около двух десятков сотрудников оказались на импровизированной пижамной вечеринке в Дании после снежной бури, которая вынудила их провести ночь в магазине. На улице в тот день выпало больше 20 сантиметров снега, в результате чего покупатели и персонал магазина в городе Ольборге оказались в ловушке, не сумев добраться до дома. Чтобы людям не пришлось отправляться в рискованное путешествие через заметенный город, магазин дал покупателям и персоналу возможность пожить одну ночь в выставочных залах магазина. Для сна им был предоставлен выбор из различных кроватей, матрасов и одеял из ассортимента магазина.
«Мы ночевали в мебельной экспозиции на первом этаже, где у нас представлены кровати, матрасы и диваны-кровати», - рассказал датской газете Ekstra Bladet менеджер магазина Питер Элмроуз.
По словам менеджера, клиенты могли выбрать для сна именно ту кровать, которую они собирались купить, и опробовать ее. Они отлично провели вечер - поскольку в IKEA, кроме мебельной экспозиции, есть еще и кафе, вечером они ели и смотрели телевизор. По словам участников, в итоге все прошло «супер хорошо», а ночь была «очень веселой».
Датская общественная телекомпания DR также сообщила, что люди, работающие в соседнем магазине игрушек, также присоединились к ночевке в стиле IKEA, поскольку они они тоже оказались в затруднительном положении из-за плохой погоды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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НО!!! "После того, как на город выпало около 20 сантиметров снега за вечер@ 20 см у них паника?????