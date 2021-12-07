FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 226 постов • 36 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Покупателям пришлось задержаться в IKEA до утра

Покупателям пришлось задержаться в IKEA до утра (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 09:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: ikea   дания   забавно   история   магазин   метель   ночь в магазине   приключение   
674
5
1
Исполнить детскую мечту - поваляться на кроватях в IKEA, покачаться на креслах, а под занавес еще и объесться фрикадельками, - невольно исполнили шестеро покупателей гипермаркета шведской сети в датском Ольборге. После того, как на город выпало около 20 сантиметров снега за вечер, руководство магазина предложило людям остаться в магазине до утра, и те, конечно, с радостью согласились.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: ikea   дания   забавно   история   магазин   метель   ночь в магазине   приключение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Мухамедов Александр Ашурович 49 минут назад
Пипец конечно 20 см. снега...это однозначно армагеддон))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ГГалка 20 минут назад
.. и заодно сделали себе отличную рекламу. молодцы. всё для людей. а то же 20 см снега это опасно для жизни. это же можно уйти и никогда не вернуться. мда. и как удачно смотрите сложилось - людям разрешили спать именно в тех кроватях, которые они и хотели купить. т.е. оставили внутри магазина только тех, кто выбирал кровати? а может покупатели сомневались и их решили закрыть и не выпускать пока не решат купить ? а те кто пришёл за пуфиком, например? тех выгнали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
801
Sieras Dosk. 24 минуты назад
Это и есть гениальный мэнэджер. Уговорил 6 человек остаться из-за снега и провёл блестящую рекламную компанию своего магазина. Учитесь у профи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Позитив Полчаса назад
Прикольно, я бы тоже в Икее зарубился бы))
НО!!! "После того, как на город выпало около 20 сантиметров снега за вечер@ 20 см у них паника?????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick Час назад
очень неплохая водка, т.е. аквавит в ольборге. рекомендую любителя травяных настоек.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кто эти люди? Кто эти люди? Три курьёзных ситуации, происшедших с советскими спортсменами на Олимпийских играх Три курьёзных ситуации, происшедших с советскими спортсменами на Олимпийских играх Одноногий Джош Сандквист вновь нарядился на Хэллоуин Одноногий Джош Сандквист вновь нарядился на Хэллоуин Автор безумных изобретений несет радость в мир Автор безумных изобретений несет радость в мир Как хорошо, что этих видов спорта больше не существует! Как хорошо, что этих видов спорта больше не существует! Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26022



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Тут всё моё, и мы оттуда родом
6
214
Тут всё моё, и мы оттуда родом
Фотограф и модели: 40 лет спустя
1
38
Фотограф и модели: 40 лет спустя
Набирающие популярность в сообществах
Вкус детства: почему коровье молоко такое вкусное?
0
7
Вкус детства: почему коровье молоко такое вкусное?
Бабушка Мороз: Снегурочка из Якутии готова составить конкуренцию скандальному памятнику Аленке
0
9
Бабушка Мороз: Снегурочка из Якутии готова составить конкуренцию скандальному...
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Когда рассчитался по кредиту
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#люди#кино#в мире#аварии#комментарии#как приготовить#автомобили
#фото#картинки#история#интересное#Ynews#дтп#вкусно#мемы#Жизнь#забавно
#интересно#факты#приколы#ватермарк#подборка#позитив#истории#СССР#Рецепт#зима

На что жалуетесь?

Вернуться