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"Это же некрасиво": кавказцы пристали к Сергею Звереву в торговом центре

"Это же некрасиво": кавказцы пристали к Сергею Звереву в торговом центре (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2021 18:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: кавказцы   магазин   преследование   сергей зверев   смех   шоу бизнес   
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Группа смеющихся мужчин увязалась за известным стилистом, но тот повёл себя достойно.
В сети распространилась запись, на которой видно, как молодые хихикающие кавказские мужчины преследуют шоумена. Скорее всего, безудержное веселье вызвал эпатажный внешний вид Зверева. Сначала он спокойно шёл, но в какой-то момент не выдержал столь настойчивого внимания и остановился поговорить. Стилист спокойно объяснил горцам, что "это некрасиво".
Также на записи слышен вопрос Сергея: "Скажи, я тебе чем-то мешаю?"

Однако адекватной реакции кавказцев так и не последовало.

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Метки: кавказцы   магазин   преследование   сергей зверев   смех   шоу бизнес   
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49
Андрей Мазуренко Час назад
Зверев в отличии от этих дикарей в Армии служил,в поддержку Байкала выступает.
Эти же приезжие просто бесполезный мусор.
Удивительно,что не накинулись толпой сзади..
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−29
User_1843265 59 секунд назад
Картина маслом Единство расии с кавказскими приматами То бишь Мужчина и стая бандерлогов
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1k
Pioner76 3 минуты назад
Я не поклонник Зверева, но после етого видео зауважал. И уверен, если он увидел бы, как овцеебы толпой дубасит Русского человека, то вписался бы, а не стоял и снимал на телефон.
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111
Liberman 7 минут назад
Так то - Зверев и звери.....
по мне что один пропагандой занимается,выглядя как женщина - хотя он публичная личность! медийная! видя это на экранах и в масс медиа люди начинают считать это нормальным!!!!!
посмотрите на комментарии! вы только посмотрите! из-за ненависти к черным,люди готовы простить [мат]! ну и что что жополаз - за то НАШ! -люди, вы что?!
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311
Pterocactus 9 минут назад
Дети гор, что с них возьмёшь? Дикари.
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17k
Vital Idol 14 минут назад
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211
Алан Дедегкаев 14 минут назад
Конченные идиоты эти чехи...Это правда ненормально, выпускать их к людям.
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657
Ивановец 15 минут назад
Миниатюра "Зверев и звери".
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1k
Black_Juju 17 минут назад
А эти обезьяны вообще в курсе того что Кадыров и Зверев очень даже друг друга уважают ? Вангую что через пару дней как до Кадырова эта запись долетит (а скорее всего долетит), то увидим мы слёзные раскаяния этих героев и их родителей, мол ребята тихие, добрые, скромные.
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 18 минут назад
Они себя то в зеркале видели. Инкубаторские дебилы.
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1k
Петр Бирюков 18 минут назад
Бородатые №.14дарасы конкурента увидели))
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772
олег 20 минут назад
какой же дремучий скот вытащили из различных щелей.
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9k
kaboza 23 минуты назад
А вот Серегу щас зауважал, ну манерный, ну не стандартный, без обид слова не мог подобрать, А ВОТ ЧУРКИ НИЖЕ ПЛИНТУСА, ЛОБ ЗЕЛЕНКО КАК ЭТИ ОФЦЕТРАХИ НАДОЕЛИ, когда мусорята с них кормится перестанут и под ружье нах в их аулостаны выкинут.
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1k
Нудник Шпилкес 24 минуты назад
почему написано "молодые хихикающие кавказские мужчины"? они же не мужчины, а хихикающие макаки. и внешне похожи на обезьян
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Тот случай, когда даже Зверев выглядит достойнее "кавказа"... Б...! Не хватило ума даже не выкладывать самими снято видео о собственном же об..ре!!!
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74
Критерий Коши Полчаса назад
Даже их смех звучит как изрыгания не то ли барана, не то ли свиньи
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8k
Андрей А 36 минут назад
Как бы не нравился мне Зверев, но он по сравнению с диким чурбаньем адекватный человек
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990
Ольга 44 минуты назад
Уроды с самомнением. Приехали сюда устанавливать свои порядки. Попробовали бы так вести себя у себя в ауле. Дождутся - их начнут отсюда вышвыривать.
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6k
Trenzel2003 46 минут назад
Ну и кто из них 3,14дораз?
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4k
onebibis 48 минут назад
Зверев на работу или с работы ехал наверно. Видел его в другом месте, возле Новодевичьего монастыря, одет был нормально, с обычной причёской. Высокого роста, крепкий мужик.
Кавказцы эти кстати давятся смехом, на самом деле не смешно им, оскорбляют они так. Как им кажется.
Видимо немного ссут всё-таки. А был бы один или двое, тихо прошли бы мимо. Стадные животные.
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16k
тов.Suhov 49 минут назад
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