"Это же некрасиво": кавказцы пристали к Сергею Звереву в торговом центре

В сети распространилась запись, на которой видно, как молодые хихикающие кавказские мужчины преследуют шоумена. Скорее всего, безудержное веселье вызвал эпатажный внешний вид Зверева. Сначала он спокойно шёл, но в какой-то момент не выдержал столь настойчивого внимания и остановился поговорить. Стилист спокойно объяснил горцам, что "это некрасиво".