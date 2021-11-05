"Это же некрасиво": кавказцы пристали к Сергею Звереву в торговом центре

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Группа смеющихся мужчин увязалась за известным стилистом, но тот повёл себя достойно.
В сети распространилась запись, на которой видно, как молодые хихикающие кавказские мужчины преследуют шоумена. Скорее всего, безудержное веселье вызвал эпатажный внешний вид Зверева. Сначала он спокойно шёл, но в какой-то момент не выдержал столь настойчивого внимания и остановился поговорить. Стилист спокойно объяснил горцам, что "это некрасиво".
Также на записи слышен вопрос Сергея: "Скажи, я тебе чем-то мешаю?"
Однако адекватной реакции кавказцев так и не последовало.
Однако адекватной реакции кавказцев так и не последовало.
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Эти же приезжие просто бесполезный мусор.
Удивительно,что не накинулись толпой сзади..
по мне что один пропагандой занимается,выглядя как женщина - хотя он публичная личность! медийная! видя это на экранах и в масс медиа люди начинают считать это нормальным!!!!!
посмотрите на комментарии! вы только посмотрите! из-за ненависти к черным,люди готовы простить [мат]! ну и что что жополаз - за то НАШ! -люди, вы что?!
Кавказцы эти кстати давятся смехом, на самом деле не смешно им, оскорбляют они так. Как им кажется.
Видимо немного ссут всё-таки. А был бы один или двое, тихо прошли бы мимо. Стадные животные.