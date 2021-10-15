Сломал систему: уфимец прошел в торговый центр по QR-коду с пачки чипсов

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В Уфе, как и в некоторых других российских городах, для посещение торговых центров на входе необходимо предъявить QR-код. Таким образом власти пытаются ограничить количество людей в местах массовых скоплений и, тем самым, минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Оказалось, что этот запрет легко обойти.
Молодой человек из Уфы решил проверить, как работают ограничительные меры в городе и провел эксперимент. Его интересовало, пропустит ли охрана ТЦ по фальшивому коду, не имеющему отношения к вакцинации.
Парень сфотографировал код с пачки чипсов, с квитанции об оплате коммунальных услуг, а также QR-код другого человека, который был отправлен через мессенджер, и проверил, как соблюдаются правила контроля в трех торговых центрах Уфы.
В первом ТЦ "Аркада" парню удалось пройти по коду от чипсов абсолютно беспрепятственно. Охранник на входе, не задумываясь, пропустил молодого человека, заявив, что подлинность кода не имеет никакого значения. Если его обладателя поймают сотрудники полиции, то отвечать за мошенничество придется парню, а не охране ТЦ.
Ситуация повторилась и в других торговых центрах, куда блогер входил по QR-коду с квитанции ЖКХ и чужому коду.
Ситуация повторилась и в других торговых центрах, куда блогер входил по QR-коду с квитанции ЖКХ и чужому коду.
Похожий эксперимент провели и в других городах. В Казани, как сообщают СМИ, молодому человеку повезло меньше, чем уфимцу. Пройти в ТЦ по QR-коду из банкомата и с чека из фастфуда ему не удалось. А вот цифровой сертификат, взятый "напрокат" у другого человека сработал. Несмотря на то, что мужчина назвал дату рождения неверно, его пропустили. Житель Калининграда так же попытался пройти в несколько ресторанов по фальшивому QR-коду о вакцинации. В двух заведениях его развернули назад, в третьем пройти удалось, назвав правильную дату рождения.
Тот самый случай, когда охране сказали: пускать по QR-кодам. А что это и как это работает - объяснили не всем.
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Голосую рублем.
Антител хоть ложкой жри, тесту неделя. Болел год назад.
У вас ведь тогда шанс не заболеть 98%!!! А если и заболеете, то перенесете с легкостью и без всяких проблем. Будете как у Христа за пазухой.
Тем более, что вакцинируют и стариков, и детей.
Чего вы так боитесь?
Или вся эта ваша шняга тупо не работает???