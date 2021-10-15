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Сломал систему: уфимец прошел в торговый центр по QR-коду с пачки чипсов

Сломал систему: уфимец прошел в торговый центр по QR-коду с пачки чипсов (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 11:06
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   видео   охрана   торговый центр   уфа   цифровой документ   эксперимент   
3448
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В Уфе, как и в некоторых других российских городах, для посещение торговых центров на входе необходимо предъявить QR-код. Таким образом власти пытаются ограничить количество людей в местах массовых скоплений и, тем самым, минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Оказалось, что этот запрет легко обойти.

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Метки: qr-код   видео   охрана   торговый центр   уфа   цифровой документ   эксперимент   
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82
Kirill Samuilov 2 часа назад
Охрана это те же люди, которым навесили "лишнюю" работу за которую наверняка не доплачивают. Пока в цепочке есть человеческий фактор расп*здяйства, ни одна, даже самая идеально выстроенная система, работать не будет.
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15
Али 14 минут назад
Итог у всего этого мероприятия с QR-кодами будет один. Бизнесу последние гвоздики в крышки гробов позагоняют, а оставшиеся выжившие будут свои убытки возмещать за счет населения. Результат - очередной неконтролируемый рост цен.
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8k
Алексей 21 минуту назад
есть у нас в области в ВК группа в жесткой опозиции ко всему "пусть говорят......" (наверное во всех областях есть).., вчера сообщение прошло - лежит под ИВЛ создатель группы, состояние очень хреновое....
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32
Faithless 38 минут назад
Все правильно охранник сказал этому блохеру, он не наделен контрольно-надзорными функциями, не имеет право ни задержать, ни проверить документы, вообще ни на что не имеет права, максимум вызвать полицию может. Ему могли даже не выдать устройство для проверки QR. Итог - бездельник, вместо того, чтоб идти работать, разоблачает ни-ху-я.
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23k
SerGProS 55 минут назад
А уже было сказано словами сатирика, пророчество:

Станет будет обязательно! Болезнь принимает здоровые формы.
Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых – лишь свидетельство живого ума и сообразительности народов, с трудом населяющих нашу страну.
Здравый смысл уже начал бродить в массах. Добредет и до верхов. © М Жванецкий
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12k
Павел 59 минут назад
Когда заболеет пусть его так же лечат.
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214
Nаnе First NameLаst Час назад
Маски в скоплении людей я ещё понимаю. но QR-код это что даёт? Вакцинированный непоймичем успешно перекашляет всех и вся вокруг точно так же, как и невакцинированный.
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5k
Bartello Час назад
Очередной раз подтверждается правило, что строгость российских законов компенсируется необязательностью, а в этот раз и особенностями, их соблюдения.
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214
Nаnе First NameLаst Bartello 58 минут назад
Так это не закон, очередное дебильное постановление, которое идёт вразрез со всеми законами и Конституции. Какие смешные слова - закон и Конституция.
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779
poбт Час назад
ублюдский высер
заранее зная где код вообще не проверяют он выё*бывается с лэйсом и квитанцией, а где проверяют показывает реальный
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2k
Денис Час назад
Не хожу в те магазины где требуют маски.
Голосую рублем.
Антител хоть ложкой жри, тесту неделя. Болел год назад.
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5k
Ruk Час назад
они там в Уфе совсем опнулись? просто перестанут ходить в такие места и всё, навряд ли кто нить будет делать сомнительную, непроверенную вакцину, только потому что его в какой то магазин или ресторан не пустили
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15
Али Ruk Полчаса назад
Я тебе более того скажу. Единственные посетители торговых центров в последние дни - это вот такие вот блогеры, проверяющие как работает эта система. Продавайки посетителей не видят. И это не только в Уфе.
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18k
Егор 2 часа назад
Ссылка coub.com
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
При таком количестве ибланов в стране неудивительно, что растет заболеваемость и смертность. Естественный отбор в действии, жалко только детей и стариков, которые попадают под раздачу из-за пох**зма таких умников
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6
aaandriets Умница-красавица 52 минуты назад
Вот кто боится, пусть и прививается. А если «это не гарантия», то зачем остальных (здоровых) травить то?
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28k
LEPA 2 часа назад
В очередной раз нас спасает всеобщий по.х.у.изм на указы властей.)))
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1k
Лёха 2 часа назад
В Москве куар код,как пишут СМИ,продержался 3 недели...
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101
Вальдемар Лёха 2 часа назад
Люди просто перестали ходить в ТЦ и рестораны, вот и отменили.
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101
Вальдемар Лёха Полчаса назад
Это я не тебе :)))
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796
Ksenia2 2 часа назад
На любой яд найдется свое противоядие, а на запрет - обходной путь. Это ж Россия.
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