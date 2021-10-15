Сломал систему: уфимец прошел в торговый центр по QR-коду с пачки чипсов

Похожий эксперимент провели и в других городах. В Казани, как сообщают СМИ, молодому человеку повезло меньше, чем уфимцу. Пройти в ТЦ по QR-коду из банкомата и с чека из фастфуда ему не удалось. А вот цифровой сертификат, взятый "напрокат" у другого человека сработал. Несмотря на то, что мужчина назвал дату рождения неверно, его пропустили. Житель Калининграда так же попытался пройти в несколько ресторанов по фальшивому QR-коду о вакцинации. В двух заведениях его развернули назад, в третьем пройти удалось, назвав правильную дату рождения.

2021-10-15T11:06:11+03:00