17 трогательных фото усыновленных животных, которые обрели дом

Любовь способна изменить мир вокруг, и домашние животные — прекрасное тому подтверждение. Стоит бродяжкам и оставшимся на улице животным найти любящего хозяина, который о них будет заботиться, они сразу же меняются. Причем не только внешне. Да, их шерсть блестит и лоснится, они набирают в весе, а их глазки становятся чистыми, но не это главное. Собаки и коты становятся совершенно другими, и из забитых и запуганных животных они превращаются в настоящих членов семьи, способных слушать, играть и веселиться, гулять и любить до беспамятства своего хозяина. Предлагаем вам посмотреть на это волшебное преображение, которое может подарить забота о наших маленьких друзьях.

Элизабет, перед тем как обрести хозяев, какое-то время жила у бездомного, и он ее бил

Так изменилась Оливия меньше чем за год: ее взяли из приюта в августе прошлого года

Четырехмесячного Джошуа подобрали на улице, и за полгода он превратился в настоящего принца

Бонни забрали из приюта в 6 недель, и теперь это очень большая красотка

Орео, усыновленный в ноябре 2019 года, про которого сказали, что он не переживет зиму

Мистер Бин стал лучшим слушателем, но сначала его несколько месяцев лечили от чесотки

Это Марми, которая оказалась невероятно милой и любящей кошкой

Хан из маленькой забитой собаки превратился в настоящего защитника

Маленькая и боящаяся всего Спарроу спустя год стала настоящей красавицей

Как изменил дом и любящий хозяин этого парня!

Тедди примерно 9 лет, он нашел хозяина в марте: посмотрите, как он изменился за пару месяцев

Шелдон, который, даже несмотря на болезненную худобу, умел улыбаться

Маленький Фостер, который нашел хозяина в пять недель

Аксель из щенка из приюта превратился в настоящего члена семьи

Флаффи спустя шесть недель, как его забрали из приюта

Лишь пятна на носу выдают, что на фото ― один и тот же пес

Флоки, нашедший дом пять месяцев назад и удвоивший за это время свой вес