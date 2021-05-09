17 трогательных фото усыновленных животных, которые обрели дом

Согласитесь, усыновить кота или собаку ― это настоящий подвиг, который обязательно будет вознагражден огромной любовью.
Любовь способна изменить мир вокруг, и домашние животные — прекрасное тому подтверждение. Стоит бродяжкам и оставшимся на улице животным найти любящего хозяина, который о них будет заботиться, они сразу же меняются. Причем не только внешне. Да, их шерсть блестит и лоснится, они набирают в весе, а их глазки становятся чистыми, но не это главное. Собаки и коты становятся совершенно другими, и из забитых и запуганных животных они превращаются в настоящих членов семьи, способных слушать, играть и веселиться, гулять и любить до беспамятства своего хозяина. Предлагаем вам посмотреть на это волшебное преображение, которое может подарить забота о наших маленьких друзьях.
Элизабет, перед тем как обрести хозяев, какое-то время жила у бездомного, и он ее бил
Так изменилась Оливия меньше чем за год: ее взяли из приюта в августе прошлого года
Четырехмесячного Джошуа подобрали на улице, и за полгода он превратился в настоящего принца
Бонни забрали из приюта в 6 недель, и теперь это очень большая красотка
Орео, усыновленный в ноябре 2019 года, про которого сказали, что он не переживет зиму
Мистер Бин стал лучшим слушателем, но сначала его несколько месяцев лечили от чесотки
Это Марми, которая оказалась невероятно милой и любящей кошкой
Хан из маленькой забитой собаки превратился в настоящего защитника
Маленькая и боящаяся всего Спарроу спустя год стала настоящей красавицей
Как изменил дом и любящий хозяин этого парня!
Тедди примерно 9 лет, он нашел хозяина в марте: посмотрите, как он изменился за пару месяцев
Шелдон, который, даже несмотря на болезненную худобу, умел улыбаться
Маленький Фостер, который нашел хозяина в пять недель
Аксель из щенка из приюта превратился в настоящего члена семьи
Флаффи спустя шесть недель, как его забрали из приюта
Лишь пятна на носу выдают, что на фото ― один и тот же пес
Флоки, нашедший дом пять месяцев назад и удвоивший за это время свой вес
Источник:
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