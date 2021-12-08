Два нервных человека нашли друг друга: видео драки таксиста и пассажирки

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У всех бывают трудные дни и плохое настроение. Когда встречаются два человека не в духе, итог непредсказуем. Так случилось и с девушкой, которая распсиховалась из-за того, что не могла открыть дверь машины и водителя, которого это выбесило.
В сеть попало видео, в котором девушка возле ТРЦ "Каширская плаза" в Москве подбегает к машине такси, не может открыть дверь и от досады начинает пинать машину. Когда же дверь удаётся открыть, пассажирка собирается сесть в авто, но тут нервы сдают у таксиста и он начинает бить девушку дверью своего автомобиля, а потом выкидывает её из машины.
Наверное, тариф был "комфорт минус", так как в итоге девушке пришлось убегать от разъярённого водителя. Хорошо хоть не палец откусил, как это случилось с женщиной, которая хотела просто сфотографировать номер диспетчерской службы, указанной на такси.
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Теперь ей хорошо стало, настроение поднялось, и дышится легче.
Сердился и кричал, что так нельзя!
То девственной была, а то развратной,
Всегда была не там, не тут, не та!
Я соглашалась забываясь хмелем,
В объятьях одиночества дрожа.
Мечтала стать огромным, сильным зверем,
Чтоб посмотреть тогда в твои глаза!
Как женщины, меня совсем не стало!
Из чувств жива расчётливая месть.
И с радостью я чётко осознала,
Что проросла сквозь душу, волчья шерсть.
Восторг! Я-зверь, играю коготками..
Ты удивлён, испуган.. всё равно!
К тебе я прикоснусь не ноготками
И так, как ты заслуживал давно!
Ведь я неадекватна, это правда!
И став такой какую ты хотел,
Меня не сделать женщиной обратно
И жить с волчицей твой теперь удел!
Спасибо, зашло!!!)))))))))))))))
А дверь она и не могла открыть, они же на ходу блокируются. Пока таксист сам свою дверь не открыл, тем самым сняв блокировку.
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Терпеливый мужик, целых 4 секунды терпел.