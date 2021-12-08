Два нервных человека нашли друг друга: видео драки таксиста и пассажирки

В сеть попало видео, в котором девушка возле ТРЦ "Каширская плаза" в Москве подбегает к машине такси, не может открыть дверь и от досады начинает пинать машину. Когда же дверь удаётся открыть, пассажирка собирается сесть в авто, но тут нервы сдают у таксиста и он начинает бить девушку дверью своего автомобиля, а потом выкидывает её из машины.