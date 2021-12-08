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Два нервных человека нашли друг друга: видео драки таксиста и пассажирки

Два нервных человека нашли друг друга: видео драки таксиста и пассажирки (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 23:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   драка   конфликт пассажирка такси   пассажирка   перенервничал   таксист   
1165
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У всех бывают трудные дни и плохое настроение. Когда встречаются два человека не в духе, итог непредсказуем. Так случилось и с девушкой, которая распсиховалась из-за того, что не могла открыть дверь машины и водителя, которого это выбесило. 
В сеть попало видео, в котором девушка возле ТРЦ "Каширская плаза" в Москве подбегает к машине такси, не может открыть дверь и от досады начинает пинать машину. Когда же дверь удаётся открыть, пассажирка собирается сесть в авто, но тут нервы сдают у таксиста и он начинает бить девушку дверью своего автомобиля, а потом выкидывает её из машины.
Наверное, тариф был "комфорт минус", так как в итоге девушке пришлось убегать от разъярённого водителя. Хорошо хоть не палец откусил, как это случилось с женщиной, которая хотела просто сфотографировать номер диспетчерской службы, указанной на такси.

Источник:

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Метки: Москва   драка   конфликт пассажирка такси   пассажирка   перенервничал   таксист   
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18  комментариев
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17
Терра Инкогнито 2 часа назад
Такое ощущение, что видео обрезано, и мы не видим начало конфликта. Но если мы видим начало, то я за мужика! Если бы какая-то овца подскочила и начала пинать мою машину, то ответ был бы таким же.
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945
Миша 12 минут назад
Кто первым халат надел, тот и психиатр. Плохое настроение у неё...

Теперь ей хорошо стало, настроение поднялось, и дышится легче.
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139
MAKAPka 55 минут назад
Мужик ? Да он чуть больше метра в кепке
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6k
BenderRodriguez Час назад
Ну и чем это быдло лучше кавказцев или азиатов? Зато считают себя очень культурными и развитыми.
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167
KS Час назад
Я ожидал чего-то такого...
Ссылка www.youtube.com
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445
Mr White Man 2 часа назад
ТП, кароч.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
опять, обрезано((( ща, гадать начнём...мож, отвергнутая любовница его какая?!
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26k
Ozonx Ozonx 2 часа назад
Девушка пытается открыть дверь, а таксист в это время сдает назад. Девушка испугалась и поэтому постучала по машине, как могла, чтобы водитель обратил на нее внимание и остановился.
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−5
Мурчелло 2 часа назад
Ты называл меня, неадекватной,
Сердился и кричал, что так нельзя!
То девственной была, а то развратной,
Всегда была не там, не тут, не та!

Я соглашалась забываясь хмелем,
В объятьях одиночества дрожа.
Мечтала стать огромным, сильным зверем,
Чтоб посмотреть тогда в твои глаза!

Как женщины, меня совсем не стало!
Из чувств жива расчётливая месть.
И с радостью я чётко осознала,
Что проросла сквозь душу, волчья шерсть.

Восторг! Я-зверь, играю коготками..
Ты удивлён, испуган.. всё равно!
К тебе я прикоснусь не ноготками
И так, как ты заслуживал давно!

Ведь я неадекватна, это правда!
И став такой какую ты хотел,
Меня не сделать женщиной обратно
И жить с волчицей твой теперь удел!
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752
IOON 2 часа назад
Наверное, тариф был "комфорт минус", так как в итоге девушке пришлось убегать от разъярённого водителя.
Спасибо, зашло!!!)))))))))))))))
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Милые бранятся только тешатся
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10k
Кыся 3 часа назад
Так он вообще в этот момент задом ехал, какого хрена она к нему залезть пыталась? Это примерно как на трамвай раньше на ходу вскакивали.
А дверь она и не могла открыть, они же на ходу блокируются. Пока таксист сам свою дверь не открыл, тем самым сняв блокировку.
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1k
Сергей Ковалев 3 часа назад
Женщины они ,конечно, не от мира сего ,но зачем же было бить ?
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13k
Владислав Грецов 3 часа назад
быдляцкое буйство...
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1k
флоМастер 3 часа назад
пральна сделал, еще пинка под ж.о.п.у не мешало бы...
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3k
Mowgley 3 часа назад
"но тут нервы сдают у таксиста"
====================
Терпеливый мужик, целых 4 секунды терпел.
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