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Кавказец напал на парня с девушкой за то, что на него «не так посмотрели»

Кавказец напал на парня с девушкой за то, что на него «не так посмотрели» (4 фото)

Автор:
18 ноября 2021 16:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Москва   драка   кавказец   парень   
2238
4

Скорее всего, он был пьян. А ребятам просто не повезло оказаться с ним рядом.

Драка произошла в Москве, на остановке общественного транспорта. Хотя какая там драка, кавказец одним ударом уложил парня на асфальт. По словам автора видео: за то, что тот на него «неправильно посмотрел».

А когда девушка подошла и помогла молодому человеку подняться - южанин ударил и ее. Она тоже упала на асфальт. Потом кавказец еще раз ударил и повалил парня.

Самое скверное здесь то, что оператор был, зрителей и комментаторов - тоже навалом. Но ни одного человека, который бы вмешался в ситуацию.


×

Романа Ковалева там не оказалось. А очень жаль.


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Метки: Девушка   Москва   драка   кавказец   парень   
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27  комментариев
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3k
A Час назад
Я согласен что не нужно озвучивать национальность этих товарищей. Предлагаю называть их просто -черн@ж@пая тв@рь
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1k
eddie 2 минуты назад
Так он же вроде мусульманин, а им пить нельзя? Так как это получается, что его аллах уже не возьмёт?:))) так теперь можно бухать и свинину есть, всё равно не видать 18 девственниц и море вина на небесах:)))
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2k
Moon24 9 минут назад
Наглые черножопые свиньи еще будут указывать как на них смотреть ? Ишь , граждане России нашлись , которые везде у себя дома . Гнать назад в аулы к овцам и запретить появляться среди людей . Никто этих мразей не звал и никто им не рад
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20k
Альберт 9 минут назад
Налицо вырождение нации:

"По словам женщины, прохожие молча стояли и смотрели на избиение, но не вмешивались в драку. Сама драка действительно произошла из-за того, что агрессору не понравилось, как на него посмотрели. Пострадавший же, которому помогла Журавлева, просто отполз и скрылся. Полиция не смогла его найти."
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362
Mixan 18 минут назад
И девушку ударил ...Мразота ! Больше слов нет
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
И что?
Может выслушать обе стороны? Полисменов? Свидетелей?
А под видео можно много чего написать,на заборе тоже много чего пишут.

Решите сначала,таджик или куаказец.
И если таджик,то он там паспорт предъявлял или кто таджикский там знает?
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8k
Rus77 39 минут назад
Выяснила подробности вчерашнего нападения
пьяного бородача на москвичей на остановке. Все произошло вчера вечером на Осеннем бульваре в Крылатском.

Оказалось, что 39-летняя Евгения Ж. не была знакома с избитым мужчиной: она просто шла за продуктами и увидела, что пострадавший лежит на земле. Евгения попыталась поднять его и прекратить избиение, но поплатилась за это: пьяный 27-летний уроженец Таджикистана, прописанный в Ростовской области, просто ударил ее и уронил на асфальт за такую смелость.

По словам женщины, прохожие молча стояли и смотрели на избиение: только худенькие мужчины осторожно постарались увести неадеквата, но не вмешивались в драку. Сама драка действительно произошла из-за того, что агрессору не понравилось, как на него посмотрели. Пострадавший же, которому помогла Журавлева, просто отполз и скрылся. Полиция не смогла его найти.

Не побоявшаяся хулигана Евгения получила ушиб глаза и перелом руки, а напавший на прохожих бородач до сих пор не задержан. Ждем Собянина с двумя миллионами и Александра Ивановича с грамотой.
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Мне кажется, что народы северного Кавказа, это какой-то субэтнос цыган, видимо, когда цыгане шли из Индии, самые [мат] заблудились и случайно забрели на Каказкий хребет, там они получили [мат] от грузин и в страхе забились на самый северный Кавказ и пока они [мат] ослов, так и выкристализировалась такая [мат] и наглая народность с повадками циган и мозгами обезьян.
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10k
Lev Asriev Час назад
теперь каждые полчаса это постить будут?
https://old.fishki.net/video/4004852-net-nu-nikogda-takogo-ne-bylo.htmlhttps://old.fishki.net/video/4004852-net-nu-nikogda-takogo-ne-bylo.html
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−15
циновер Час назад
не все так однозначно. вероятнее всего парень 1ый оскорбил кавказца, или задел его. раскачивать не хорошо
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9k
Andrei Час назад
А что там слышно с Игорем Велицяном, сотрудником МЧС, заступившимся за пару в парке?
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
А будешь давать пи@ды, убьёшь не дай бог, всё проблем вагон и тележка, а если там нож или ствол вообще беда. Так что 151 раз подумайте что бы решать чужие проблемы, максимум звонок в полицию.
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15
Simpatico Holgazan Час назад
Всем позор! И пьяной обезьяне, и чуваку, который от таких ударов валится как мешок с гов#ом, и прохожим, которые снимают или просто спешат по своим делам. Девчонка только молодец, показала средний палец овцелюбу. Надеюсь, она не сильно пострадала.
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493
Сигизмунд Лазаревич Час назад
чурки всё нарываются и нарываются... оно конечно понятно, похолодало и в обезьянниках места на всех не хватает..
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68
rimtar Час назад
"кавказец"- не толерантно. кадыров просил прекратить. пишите как есть. дагестанец.
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10k
harlamov Час назад
Так эти ссыкуны только и могут женщин бить.
Ну нашел он какого-то парня послабее себя и что? Девчонку ударил...
Это только позор ему и его родителям, которые свинью воспитали.
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40k
dima423 2 часа назад
"Романа Ковалева там не оказалось. А очень жаль." (с) ...да погодите вы, пацан еще от прошлого раза не вылечился, а вы опять) (черный юмор если че)
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