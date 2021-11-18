Кавказец напал на парня с девушкой за то, что на него «не так посмотрели»

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Скорее всего, он был пьян. А ребятам просто не повезло оказаться с ним рядом.
Драка произошла в Москве, на остановке общественного транспорта. Хотя какая там драка, кавказец одним ударом уложил парня на асфальт. По словам автора видео: за то, что тот на него «неправильно посмотрел».
А когда девушка подошла и помогла молодому человеку подняться - южанин ударил и ее. Она тоже упала на асфальт. Потом кавказец еще раз ударил и повалил парня.
Самое скверное здесь то, что оператор был, зрителей и комментаторов - тоже навалом. Но ни одного человека, который бы вмешался в ситуацию.
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"По словам женщины, прохожие молча стояли и смотрели на избиение, но не вмешивались в драку. Сама драка действительно произошла из-за того, что агрессору не понравилось, как на него посмотрели. Пострадавший же, которому помогла Журавлева, просто отполз и скрылся. Полиция не смогла его найти."
Может выслушать обе стороны? Полисменов? Свидетелей?
А под видео можно много чего написать,на заборе тоже много чего пишут.
Решите сначала,таджик или куаказец.
И если таджик,то он там паспорт предъявлял или кто таджикский там знает?
пьяного бородача на москвичей на остановке. Все произошло вчера вечером на Осеннем бульваре в Крылатском.
Оказалось, что 39-летняя Евгения Ж. не была знакома с избитым мужчиной: она просто шла за продуктами и увидела, что пострадавший лежит на земле. Евгения попыталась поднять его и прекратить избиение, но поплатилась за это: пьяный 27-летний уроженец Таджикистана, прописанный в Ростовской области, просто ударил ее и уронил на асфальт за такую смелость.
По словам женщины, прохожие молча стояли и смотрели на избиение: только худенькие мужчины осторожно постарались увести неадеквата, но не вмешивались в драку. Сама драка действительно произошла из-за того, что агрессору не понравилось, как на него посмотрели. Пострадавший же, которому помогла Журавлева, просто отполз и скрылся. Полиция не смогла его найти.
Не побоявшаяся хулигана Евгения получила ушиб глаза и перелом руки, а напавший на прохожих бородач до сих пор не задержан. Ждем Собянина с двумя миллионами и Александра Ивановича с грамотой.
https://old.fishki.net/video/4004852-net-nu-nikogda-takogo-ne-bylo.htmlhttps://old.fishki.net/video/4004852-net-nu-nikogda-takogo-ne-bylo.html
Ну нашел он какого-то парня послабее себя и что? Девчонку ударил...
Это только позор ему и его родителям, которые свинью воспитали.