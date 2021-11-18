Кавказец напал на парня с девушкой за то, что на него «не так посмотрели»

Драка произошла в Москве, на остановке общественного транспорта. Хотя какая там драка, кавказец одним ударом уложил парня на асфальт. По словам автора видео: за то, что тот на него «неправильно посмотрел».

А когда девушка подошла и помогла молодому человеку подняться - южанин ударил и ее. Она тоже упала на асфальт. Потом кавказец еще раз ударил и повалил парня.

Самое скверное здесь то, что оператор был, зрителей и комментаторов - тоже навалом. Но ни одного человека, который бы вмешался в ситуацию.