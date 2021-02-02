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"Тебя шторит, мажет": клиентка накинулась на странного таксиста

"Тебя шторит, мажет": клиентка накинулась на странного таксиста (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 12:13
Сообщество : Таксисты
Метки: вещества   дцп   краснодар   пассажирка   такси   таксист   
724
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В Краснодаре женщина села в такси, но через некоторое время поняла, что с водителем что-то не в порядке.

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Метки: вещества   дцп   краснодар   пассажирка   такси   таксист   
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40k
Raush 24 минуты назад
Я вот только не пойму, как человек с ДЦП может работать в такси... Это же ответственность. Он может сам себя возить может, но доверять жизни людей... непонятно как-то.
Сам я если честно не понял, больной он или упоротый. В процессе видео где-то казалось укуреный (унюханый, уколотый), а в какой-то момент напомнил Сергеича из Камеди (не лицом)...
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531
Колючий 12 минут назад
Солевой?
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 15 минут назад
Откуда эта мать детей таким специфическим сленгом владеет?
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10k
Евгений 21 минуту назад
Если у водителя ДЦП - это не даёт ему право на опасное вождение. Другой вопрос что бабе это опасное вождение могло почудиться - видеозаписи его нет.
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9k
Алексей 22 минуты назад
Я этот контенгент оч хорошо знаю,у парня заболевание
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824
Олег 24 минуты назад
Во-первых с ДЦП не дают права. Во-вторых он под бутиратом
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35
Племянник Путина Полчаса назад
тётка то похоже в теме....
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1k
Михаил 36 минут назад
По видео процентов на 80 у него ДЦП, хотя я не доктор(но посмотреть могу). Она может не видела никогда таких людей вот ей и померещилось что он едет "неправильно".
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8k
ГородДомов 37 минут назад
да он в нУль . он космосе ...
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