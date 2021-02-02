"Тебя шторит, мажет": клиентка накинулась на странного таксиста

1 февраля подписчица одного из краснодарских пабликов пожаловалась на таксиста. Она рассказала, что её не устроило вождение мужчины. "После посадки в машину водитель начал управлять автомобилем неадекватно, совершал резкие перестроения, ехал очень быстро, а при движении по улице Российской после Зиповской в сторону "Катюши", начал перестраиваться на встречную полосу", – пожаловалась женщина.



Пассажирка потребовала остановить такси и записала видео с мужчиной: