"Тебя шторит, мажет": клиентка накинулась на странного таксиста

В Краснодаре женщина села в такси, но через некоторое время поняла, что с водителем что-то не в порядке.
1 февраля подписчица одного из краснодарских пабликов пожаловалась на таксиста. Она рассказала, что её не устроило вождение мужчины. "После посадки в машину водитель начал управлять автомобилем неадекватно, совершал резкие перестроения, ехал очень быстро, а при движении по улице Российской после Зиповской в сторону "Катюши", начал перестраиваться на встречную полосу", – пожаловалась женщина.
Пассажирка потребовала остановить такси и записала видео с мужчиной:
Пассажирка потребовала остановить такси и записала видео с мужчиной:
После просмотра видеозаписи мнения пользователей соцсетей кардинально разделились. Кто-то посчитал, что женщина права, а кто-то заявил, что у водителя ДЦП и не нужно было на него накидываться.
А у вас какое мнение сложилось о таксисте?
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