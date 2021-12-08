СК опубликовал видео допроса Глазова, расстрелявшего людей в МФЦ

На допросе бывший военный признал свою вину.
Устроивший 7 декабря стрельбу в московском МФЦ Сергей Глазов, был взят полицией. В рамках следственных мероприятий были опрошены свидетели произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях МФЦ - сообщается в пресс-релизе ведомства.
СК РФ опубликовал видео допроса подозреваемого.
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Напомним, что дело расследуется по нескольким статьям. Сергея Глазова подозревают в "убийстве двух или более лиц, совершённое общеопасным способом", в "покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом" и в "незаконном обороте оружия".
Следствие намерено ходатайствовать об его аресте. На допросе мужчина признал свою вину. Ему предстоит пройти несколько судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.
О причинах, побудивших бывшего военного, подполковника в отставке Глазова, следствие пока не распространяется. Среди других рассматривается версия мести управляющей компании "Жилищник", которая за долги поставила заглушки на канализационные трубы некоторым жильцам дома. В их число попал и Глазов. Однако, во время задержания у мужчины в рюкзаке была обнаружена крупная сумма денег, часть из них - в иностранной валюте.
Также в соцсетях появилось фотографии с обыска жилья Глазова.В его квартире на улице Коновалова нашли доски и книги со следами от пулевых отверстий - возможно, таким образом бывший военный пристреливал переделанное оружие. Помимо этого, в квартире были обнаружены гильзы, порох, пули, глушитель и токарный станок.
Известно, что при задержании у Глазова изъяли пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.
Известно, что сегодня, 8 декабря, мужчине будет предъявлено обвинение, а завтра суд изберет Глазову меру пресечения.
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Ну и кто слил?