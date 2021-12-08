СК опубликовал видео допроса Глазова, расстрелявшего людей в МФЦ

Напомним, что дело расследуется по нескольким статьям. Сергея Глазова подозревают в "убийстве двух или более лиц, совершённое общеопасным способом", в "покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом" и в "незаконном обороте оружия".

Следствие намерено ходатайствовать об его аресте. На допросе мужчина признал свою вину. Ему предстоит пройти несколько судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.

О причинах, побудивших бывшего военного, подполковника в отставке Глазова, следствие пока не распространяется. Среди других рассматривается версия мести управляющей компании "Жилищник", которая за долги поставила заглушки на канализационные трубы некоторым жильцам дома. В их число попал и Глазов. Однако, во время задержания у мужчины в рюкзаке была обнаружена крупная сумма денег, часть из них - в иностранной валюте.

Также в соцсетях появилось фотографии с обыска жилья Глазова.В его квартире на улице Коновалова нашли доски и книги со следами от пулевых отверстий - возможно, таким образом бывший военный пристреливал переделанное оружие. Помимо этого, в квартире были обнаружены гильзы, порох, пули, глушитель и токарный станок.