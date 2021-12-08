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СК опубликовал видео допроса Глазова, расстрелявшего людей в МФЦ

СК опубликовал видео допроса Глазова, расстрелявшего людей в МФЦ (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 13:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   СК РФ   видео   допрос   подозреваемый   следствие   стрельба в МФЦ   
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На допросе бывший военный признал свою вину.

Устроивший 7 декабря стрельбу в московском МФЦ Сергей Глазов, был взят полицией. В рамках следственных мероприятий были опрошены свидетели произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях МФЦ - сообщается в пресс-релизе ведомства.

СК РФ опубликовал видео допроса подозреваемого.


Напомним, что дело расследуется по нескольким статьям. Сергея Глазова подозревают в "убийстве двух или более лиц, совершённое общеопасным способом", в "покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом" и в "незаконном обороте оружия".

Следствие намерено ходатайствовать об его аресте. На допросе мужчина признал свою вину. Ему предстоит пройти несколько судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.


О причинах, побудивших бывшего военного, подполковника в отставке Глазова, следствие пока не распространяется. Среди других рассматривается версия мести управляющей компании "Жилищник", которая за долги поставила заглушки на канализационные трубы некоторым жильцам дома. В их число попал и Глазов. Однако, во время задержания у мужчины в рюкзаке была обнаружена крупная сумма денег, часть из них - в иностранной валюте.


Также в соцсетях появилось фотографии с обыска жилья Глазова.В его квартире на улице Коновалова нашли доски и книги со следами от пулевых отверстий - возможно, таким образом бывший военный пристреливал переделанное оружие. Помимо этого, в квартире были обнаружены гильзы, порох, пули, глушитель и токарный станок.


Известно, что при задержании у Глазова изъяли пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Известно, что сегодня, 8 декабря, мужчине будет предъявлено обвинение, а завтра суд изберет Глазову меру пресечения.

Источник:

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Метки: Ynews   СК РФ   видео   допрос   подозреваемый   следствие   стрельба в МФЦ   
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18  комментариев
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11k
Kucher 51 минуту назад
Вот что любопытно. Сразу после преступления журналисты по ошибке опубликовали фото тёзки убийцы. Но теперь рожу настоящего убийцы ретушируют.
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508
zenon 7 минут назад
С первых строк понятно что он шпион. Так, как Россия в друзьях со всеми капиталистами, остаётся самая правдоподобная версия - он шпион инопланетян. У него деньги инопланетные, оружие инопланетное. Нужно только выяснить кому из инопланетарщиков он служит ящероподобном, или жабоподобным. Конечно они могут навести на самые честные власти мрак и туман и забрать его отовсюду, но им интересен феодальный суд. Будут ли тарелочники молочного и кефирного пути приглашенны на суд, что бы узреть, чем он отличается от судов в других местах Вселенной, или такой же, как за царя Гороха. На суде будут присутствовать академики Рен ТВ, для них это манна небесная наконец они докажут, каждое их слово правда и ничего кроме их правды. На Вкраїні закінчили би словами - амінь, головою об камінь.
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133
Chuchelo Patamkovoe 12 минут назад
И разрешение на оружие не понадобилось никакое.
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1k
Vadims 14 минут назад
СК опубликовал видео допроса русского Сергея Глазова, расстрелявшего людей в МФЦ.
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1k
manul74 17 минут назад
ну теперь так раком будет перемещаться всю жизнь. Добро пожаловать в черный дельфин.
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26k
Григорий 22 минуты назад
Какой-то мутный тип.
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−38
User_1843265 44 минуты назад
Как информативно и красноречиво И лицо запоминающееся !
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490
Алексей User_1843265 40 минут назад
При сильной близорукости так все выглядят.
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5k
au3 53 минуты назад
"Также в соцсетях появилось фотографии с обыска жилья Глазова"

Ну и кто слил?
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18k
sanchesS80 Час назад
Хорошо бы чтобы не соскочил на психушку. Пожизненное и пускай сидит.
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290
СергейБернатович sanchesS80 57 минут назад
Думаешь в спецпсихушке лучше чем в тюрьме? Сомневаюсь
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16k
ЦСКА Час назад
УБЛЮДОК,ВЫРОДОК,ДЕГЕНЕРАТ!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
14k
58k
Александр Ломовицкий Час назад
а где звук ?
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1k
Дмитрий Час назад
С.у.ч.а.р.а поганая..гореть ему в аду
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