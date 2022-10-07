FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9552 поста • 1356 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
"Реакцией силовиков удовлетворён": в Ярославле задержали телефонного террориста, угрожавшего взорвать здание ФСБ

"Реакцией силовиков удовлетворён": в Ярославле задержали телефонного террориста, угрожавшего взорвать здание ФСБ

Автор:
07 октября 2022 09:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Угрозы   видео   допрос   задержали   телефонный терроризм   фсб   ярославль   
585
1
1

На допросе мужчина заявил, что на самом деле не планировал никаких взывов - просто хотел убедиться в эффективности работы силовиков. Убедился.

Телефонные террористы доставляют много хлопот полиции и силовикам. Каждый такой сигнал должен быть отработан. По счастью, подавляющее большинство из подобных вызовов оказываются ложными, а тех, кто звонил, рано или поздно находят. В Ярославле неизвестный угрожал взорвать главное здание УФСБ по Ярославской области. Силовики сработали чётко, и спустя непродолжительное время личность звонившего была установлена. "Мамкиного террориста" нашли и задержали.

×
×


Сам он пояснил, что хотел проверить эффективность работы ФСБ и остался ею доволен.

"Я сообщил, что у меня есть граната и я готов ею воспользоваться. Потом я снова позвонил в дежурную службу и сообщил, что у меня есть с собой еще два автомата, я сижу в черном джипе, припаркованном у здания УФСБ по Ярославской области, и сказал: "Давайте выходите"… Хотел убедиться, что ФСБ реагирует на такие звонки, и смогут ли они меня быстрой найти… Работой ФСБ остался доволен, ребята справились четко и очень оперативно", - сообщил задержанный.


Выяснилось, что несостоявшийся террорист находится в федеральном розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийством в 2021 году. Кроме этого, он

привлекался к уголовной ответственности за умышленое причинение тяжкого вреда здоровья. Сейчас мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ближайшее время жителю Ярославля будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Угрозы   видео   допрос   задержали   телефонный терроризм   фсб   ярославль   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Егор 41 минуту назад
Как умеем, так и работаем (с)
Выросло поколение, которое настолько не знает старых анекдотов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
18
Grystni_Kot Минуту назад
Классическое УО, в собственном соку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Едигаров 3 минуты назад
Вот странно как школы минируют каждую неделю так не могут поймать.
Как самих заминировали так сразу накрыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Олег 4 минуты назад
Гвозди-бы делать из этих людей! Проверил реакцию силовиков ценой собственных нескольких лет свободы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Sata33 12 минут назад
Ну теперь оценит еще несколько структур ))) , надеюсь не разочаруется их работой )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Monher 14 минут назад
Пора ввести карательную психиатрию!!! Таких долбо@бов станет меньше! На тюрьмашку такие нах не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Остап_Бендер_Задунайский 19 минут назад
ох и голова)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb Полчаса назад
У нас так хорошо работает судебная система, что преступники находясь на свободе вынуждены сами сдаваться органам. Чего не сделаешь лишь бы избежать призыва(ага, ведь призовут в нарушение) или перед зимой и сесть на трёхразовое питание и койкоместо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−8
111
Александр Шевченко vagdalhui Полчаса назад
Фу таким быть, это даже не стыдно - позорно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−8
Комментарий удален. Причина: трэш
−35
111
Александр Шевченко vagdalxer 36 минут назад
Сье@ись в ужасе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Александр Шевченко 44 минуты назад
Изолируйте дебила, сам не работник и другим не даёт делом заниматься. Всё детство в жопе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kleyman 48 минут назад
Кто-то скажет дурак, а на деле по тихому срулил с возможной мобилизации. Решил в прямом смысле "отсидеться".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Александр Шевченко kleyman 38 минут назад
Тоже вариант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151
Краснодар kleyman Полчаса назад
Написано что он на испытательном сроке. То есть судимый. В армию таких не берут.
И дибил к тому же, по речи на видео понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−15
Александра С 49 минут назад
А чего-же так мелко взял? Сразу бы Кремль назвал. Там бы ему еще "веселее" было бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Nigilist 51 минуту назад
ст 207 УК: по максимуму - трёшечка, впаяют однозначно, помятуя былые "заслуги"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
kalinser 56 минут назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

162842



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»
«Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»
Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке мировых тайн
Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке...
Набирающие популярность в сообществах
"Что это такое?": в Сочи нашли необычный шар посреди леса
"Что это такое?": в Сочи нашли необычный шар посреди леса
Это что, инопланетяне? В небе над Тайванем появилось странное свечение
Это что, инопланетяне? В небе над Тайванем появилось странное свечение
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#картинки#аварии#маразм#ностальгия#подборка#знаменитости#СССР
#фото#позитив#люди#история#дтп#автомобили#Ynews#интересное#сарказм#США
#интересно#Прикол#улыбнуло#Россия#фотографии#авто аварии#Разное#забавно#сатира#шоу бизнес
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов, повредившего опоры ЛЭП В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов, повредившего опоры ЛЭП СК опубликовал видео допроса Глазова, расстрелявшего людей в МФЦ СК опубликовал видео допроса Глазова, расстрелявшего людей в МФЦ ФСБ обнародовало секретные документы о самоубийстве Гитлера ФСБ обнародовало секретные документы о самоубийстве Гитлера В Москве задержали советника главы "Роскосмоса" В Москве задержали советника главы "Роскосмоса" В Москве задержали студента, планировавшего устроить в вузе "резню" В Москве задержали студента, планировавшего устроить в вузе "резню"

На что жалуетесь?

Вернуться