"Реакцией силовиков удовлетворён": в Ярославле задержали телефонного террориста, угрожавшего взорвать здание ФСБ

На допросе мужчина заявил, что на самом деле не планировал никаких взывов - просто хотел убедиться в эффективности работы силовиков. Убедился.
Телефонные террористы доставляют много хлопот полиции и силовикам. Каждый такой сигнал должен быть отработан. По счастью, подавляющее большинство из подобных вызовов оказываются ложными, а тех, кто звонил, рано или поздно находят. В Ярославле неизвестный угрожал взорвать главное здание УФСБ по Ярославской области. Силовики сработали чётко, и спустя непродолжительное время личность звонившего была установлена. "Мамкиного террориста" нашли и задержали.
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Сам он пояснил, что хотел проверить эффективность работы ФСБ и остался ею доволен.
"Я сообщил, что у меня есть граната и я готов ею воспользоваться. Потом я снова позвонил в дежурную службу и сообщил, что у меня есть с собой еще два автомата, я сижу в черном джипе, припаркованном у здания УФСБ по Ярославской области, и сказал: "Давайте выходите"… Хотел убедиться, что ФСБ реагирует на такие звонки, и смогут ли они меня быстрой найти… Работой ФСБ остался доволен, ребята справились четко и очень оперативно", - сообщил задержанный.
Выяснилось, что несостоявшийся террорист находится в федеральном розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийством в 2021 году. Кроме этого, он
привлекался к уголовной ответственности за умышленое причинение тяжкого вреда здоровья. Сейчас мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ближайшее время жителю Ярославля будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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АНТИФИШКИ
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Выросло поколение, которое настолько не знает старых анекдотов...
Как самих заминировали так сразу накрыли.
И дибил к тому же, по речи на видео понятно.