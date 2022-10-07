"Реакцией силовиков удовлетворён": в Ярославле задержали телефонного террориста, угрожавшего взорвать здание ФСБ

Сам он пояснил, что хотел проверить эффективность работы ФСБ и остался ею доволен.

"Я сообщил, что у меня есть граната и я готов ею воспользоваться. Потом я снова позвонил в дежурную службу и сообщил, что у меня есть с собой еще два автомата, я сижу в черном джипе, припаркованном у здания УФСБ по Ярославской области, и сказал: "Давайте выходите"… Хотел убедиться, что ФСБ реагирует на такие звонки, и смогут ли они меня быстрой найти… Работой ФСБ остался доволен, ребята справились четко и очень оперативно", - сообщил задержанный.





Выяснилось, что несостоявшийся террорист находится в федеральном розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийством в 2021 году. Кроме этого, он

привлекался к уголовной ответственности за умышленое причинение тяжкого вреда здоровья. Сейчас мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ближайшее время жителю Ярославля будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.