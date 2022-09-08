Жители Ялты устроили стихийный сбор у здания МВД, требуя расследования дела об убийстве

Через время второй подозреваемый, который сообщал, что в убийстве не участвовал, а присутствовал там только как свидетель, был задержан.

В полиции Ялты ситуацию прокомментировали так: «В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен. В дальнейшем очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Сотрудниками полиции он был оперативно задержан».



Известно, что этот самый подозреваемый, которого то отпускали, то снова задерживали, является командиром взвода так называемой "алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма". Недавно Кирилл Гонтаренко вернулся с Украины - правда, в каком качестве он туда ездил, не поясняется.