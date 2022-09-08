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Жители Ялты устроили стихийный сбор у здания МВД, требуя расследования дела об убийстве

Жители Ялты устроили стихийный сбор у здания МВД, требуя расследования дела об убийстве

Автор:
08 сентября 2022 10:42
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Крым   видео   жертва   ножевое ранение   преступники   следствие   стихийный митинг   сход   убийство   ялта   
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6 сентября сего года был убит молодой мужчина. Жертве нанесли 36 ударов ножом. Предполагаемые участники преступления были задержаны, а потом одного из них решили отпустить. Узнав об этом, ялтинцы перекрыли дорогу на Морской улице, требуя объективного расследования убийства.

Убийство, в ходе которого преступники буквально забили ножом молодого мужчину, потрясло жителей Ялты. Нет, не причиной разборок с последующим трагическим финалом, а своей жестокостью. Количество ударов на теле жертвы - просто за гранью разумного. Правда, после расправы мужчины довезли пострадавшего до здания больницы (и спешно скрылись), но там ему помочь не смогли.


Известно, что накануне убийства Сухов распивал спиртные напитки в компании троих мужчин в «Автокафе». Как водится, собутыльники поспорили, и два товарища жестоко расправились с третьим. Сам инцидент попал на камеры наблюдения, а после распространился в Сети.



По горячим следам двух участников расправы задержали, а после одного из них отпустили. Узнав об этом, ялтинцы вышли на стихийный митинг. Они перекрыли улицу у здания МВД, требуя справедливого расследования дела.



Ялтинцы уверены, что отпустили одного из подозреваемых из-за его связей в правоохранительных органах.


Стихийный сход, случившийся ночью 7 сентября, собрал несколько сотен человек. Они отказывались реагировать на призывы полиции разойтись по домам. С митингующими встретилась глава городской администрации Янина Павленко.


Через время второй подозреваемый, который сообщал, что в убийстве не участвовал, а присутствовал там только как свидетель, был задержан.


В полиции Ялты ситуацию прокомментировали так: «В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен. В дальнейшем очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Сотрудниками полиции он был оперативно задержан».

Известно, что этот самый подозреваемый, которого то отпускали, то снова задерживали, является командиром взвода так называемой "алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма". Недавно Кирилл Гонтаренко вернулся с Украины - правда, в каком качестве он туда ездил, не поясняется.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Крым   видео   жертва   ножевое ранение   преступники   следствие   стихийный митинг   сход   убийство   ялта   
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34  комментария
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91k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Думаю, теперь следует проводить проверку и принимать ешение о возбуждении дела уже по сотрудникам правоохранительных органов.
Дабы подобная доверчивость не повторялась
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423
Италия Воробьёва Минуту назад
где видео с убийством?
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10k
Oleg 2 минуты назад
а что, нормальная отмазка: "Я ничего не делал!", а полицаи: "А, ну подозреваемый говорит, что он ничего не далал,то его надо отпустить." Нормально. Ведь так это и работает в полиции, да? "Я не виноват" -и сразу отпускают.
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−3
toreeniasia 24 минуты назад
недавно вернулся с Украины - недобиток залупутинский ...
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−3
toreeniasia 24 минуты назад
скоро в этом фашистнике хаймарсы порядок наведут ...
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1k
Sergius SPb Полчаса назад
Интересно.
1.Что-то не видно ножевых ударов,крови. Или я не увидел? Избиение да.
2. Видимо все четверо знакомые.
3. Двое, в черном и красном ведут себя совершенно подло, бьют из исподтишка, двое в одного, бьют когда противник повержен... И это военные?
Я конечно понимаю,что пьянка и дворовая драка...., но у нас так чебуреки себя ведут которых так не любят. И это нынешние офицеры(или кто там),да?
Наверное пенсию от РФ получают?
4. Этот в серой кофте сделал ошибку. Да,сначала по морде задире врезал,задира охолонул, но дальше "кофточка" расслабилась. Чем красная футболка и воспользовалась.
И вы запомните. Если не хотите получить внезапный нокаут.
- Не стойте рядом с оппонентом на вытянутую руку.
- Контролируйте стойку соперника.
- Не стойте к оппоненту в фас. Прикрывайте лицо плечом в полоборота.
Именно "серая кофточка" и сделала ошибку встав к оппоненту всем корпусом, а "красная футболка" по отношению к нему почти всю разборку держался в полоборота, он не расслаблялся.
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11k
Karelian Полчаса назад
В красной футболочке у темнозадых учился? Сначала в машине пытались - вдвоем никак. А как один в один, так сразу получил и притих. Только и смог то исподтишка, когда и "драка" вроде утихла. А потом стандартное чернозадое добивание нокаутированного соперника.
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4k
Мхитар 36 минут назад
Судя по видео, обычная тусня алкашей, с драками и обнимашками. Разве стоит из за этой бытовухи разжигать грандиозный скандал?
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1k
Sergius SPb 47 минут назад
Ну, там аккуратнее ибо там есть статья за дискредитацию".
У нас ныне вояки стали почти святыми и им почти все позволено.
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4k
A 54 минуты назад
Их нельзя сажать!!!! У них же "Z" на машине наклеина!!!
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−12
Thomsen Час назад
< командиром взвода так называемой "алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма" >

Всё правильно!
Не "браток", а "командир взвода роты спецназа союза ветеранов"
Не ОПГ, а "сводный полк народного ополчения"
И не "пьяная поножовщина", а "пароксизм посттравматического синдрома"
Разве человек, награждённый знаком отличия горсовета может обманывать правоохранительные органы? Менты, разумеется, поддались обаянию этого прекрасного человека и отпустили под честное слово.
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
«Недавно он вернулся с Украины», говорят знакомые убитого.(ц)
Ну всё,однозначно виновен!
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6k
КремлеКот 2 часа назад
"Известно, что накануне убийства Сухов распивал спиртные напитки в компании троих мужчин в «Автокафе». Как водится, собутыльники поспорили, и два товарища жестоко расправились с третьим."
Т.е. собутыльники замочили своего же ? Да, это, конечно, веский повод выйти на митинг.
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65
The КремлеКот 2 часа назад
в статье русским по белому написано: "Они перекрыли улицу у здания МВД, требуя справедливого расследования дела." ты вроде взрослы человек а целиком читать так и не научился, или оперативки в голове маловато?
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150
MAXIMUS КремлеКот 2 часа назад
Ты старый мудак!
Люди вышли на митинг из-за того что преступников отпустили! "Человека" который пырнул 36-раз ножом другого человека, просто отпустили!
У тебя старческая деменция что-ли?
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65
The 2 часа назад
был афганский синдром, был чеченский, будет и украинский..или кто-то думает что оттуда возвращаются одухотворёнными и возвышенными?
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65
The 2 часа назад
можно минусить до упора, однако это не избавит никого от подобных сограждан.
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65
The workmen77 2 часа назад
это понятно и очевидно, однако та часть населения что на виду ничего кроме instagram и vk не читает..поэтому и обижается и ставит минусы..
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"Количество ударов на теле жертвы - просто за гранью разумного."
Сколько раз ударить человека ножом разумно? Так, для общих знаний спрашиваю.
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5k
Бу 2 часа назад
Синева до добра не доводит.
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