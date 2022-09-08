Жители Ялты устроили стихийный сбор у здания МВД, требуя расследования дела об убийстве

6 сентября сего года был убит молодой мужчина. Жертве нанесли 36 ударов ножом. Предполагаемые участники преступления были задержаны, а потом одного из них решили отпустить. Узнав об этом, ялтинцы перекрыли дорогу на Морской улице, требуя объективного расследования убийства.
Убийство, в ходе которого преступники буквально забили ножом молодого мужчину, потрясло жителей Ялты. Нет, не причиной разборок с последующим трагическим финалом, а своей жестокостью. Количество ударов на теле жертвы - просто за гранью разумного. Правда, после расправы мужчины довезли пострадавшего до здания больницы (и спешно скрылись), но там ему помочь не смогли.
Известно, что накануне убийства Сухов распивал спиртные напитки в компании троих мужчин в «Автокафе». Как водится, собутыльники поспорили, и два товарища жестоко расправились с третьим. Сам инцидент попал на камеры наблюдения, а после распространился в Сети.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
По горячим следам двух участников расправы задержали, а после одного из них отпустили. Узнав об этом, ялтинцы вышли на стихийный митинг. Они перекрыли улицу у здания МВД, требуя справедливого расследования дела.
Ялтинцы уверены, что отпустили одного из подозреваемых из-за его связей в правоохранительных органах.
Стихийный сход, случившийся ночью 7 сентября, собрал несколько сотен человек. Они отказывались реагировать на призывы полиции разойтись по домам. С митингующими встретилась глава городской администрации Янина Павленко.
Через время второй подозреваемый, который сообщал, что в убийстве не участвовал, а присутствовал там только как свидетель, был задержан.
В полиции Ялты ситуацию прокомментировали так: «В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен. В дальнейшем очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Сотрудниками полиции он был оперативно задержан».
Известно, что этот самый подозреваемый, которого то отпускали, то снова задерживали, является командиром взвода так называемой "алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма". Недавно Кирилл Гонтаренко вернулся с Украины - правда, в каком качестве он туда ездил, не поясняется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дабы подобная доверчивость не повторялась
1.Что-то не видно ножевых ударов,крови. Или я не увидел? Избиение да.
2. Видимо все четверо знакомые.
3. Двое, в черном и красном ведут себя совершенно подло, бьют из исподтишка, двое в одного, бьют когда противник повержен... И это военные?
Я конечно понимаю,что пьянка и дворовая драка...., но у нас так чебуреки себя ведут которых так не любят. И это нынешние офицеры(или кто там),да?
Наверное пенсию от РФ получают?
4. Этот в серой кофте сделал ошибку. Да,сначала по морде задире врезал,задира охолонул, но дальше "кофточка" расслабилась. Чем красная футболка и воспользовалась.
И вы запомните. Если не хотите получить внезапный нокаут.
- Не стойте рядом с оппонентом на вытянутую руку.
- Контролируйте стойку соперника.
- Не стойте к оппоненту в фас. Прикрывайте лицо плечом в полоборота.
Именно "серая кофточка" и сделала ошибку встав к оппоненту всем корпусом, а "красная футболка" по отношению к нему почти всю разборку держался в полоборота, он не расслаблялся.
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Держите дистанцию.
Больше удивляет, что никто из мимо проходящих и не подумал ментам звонить. Один вообще остановился и смотрел на происходящее как фильм... Вот уж действительно нужно бояться равнодушных...
У нас ныне вояки стали почти святыми и им почти все позволено.
Всё правильно!
Не "браток", а "командир взвода роты спецназа союза ветеранов"
Не ОПГ, а "сводный полк народного ополчения"
И не "пьяная поножовщина", а "пароксизм посттравматического синдрома"
Разве человек, награждённый знаком отличия горсовета может обманывать правоохранительные органы? Менты, разумеется, поддались обаянию этого прекрасного человека и отпустили под честное слово.
Ну всё,однозначно виновен!
ой сколько я уже слышал как хорошие друзья которые дружили семьями на этой почве разорались
Т.е. собутыльники замочили своего же ? Да, это, конечно, веский повод выйти на митинг.
Люди вышли на митинг из-за того что преступников отпустили! "Человека" который пырнул 36-раз ножом другого человека, просто отпустили!
У тебя старческая деменция что-ли?
Почитай ещё раз внимательно.
"В полиции Ялты ситуацию прокомментировали так: «В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен. В дальнейшем очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Сотрудниками полиции он был оперативно задержан»."
Ну тогда покажи где в статье написано, что дело уже расследовали ? Проводятся оперативные мероприятия. Да, одного из них поначалу отпустили, потому что по первоначальным показаниям, в том числе и основного преступника, он прямого участия в преступлении не принимал.
Ты сотрудник органов и знаешь, что его не должны были отпускать ? Ну тогда приведи статью закона на эту тему.
Кидаться дерьмом, много ума не надо.
Сколько раз ударить человека ножом разумно? Так, для общих знаний спрашиваю.
Всё зависит от твоей точности