Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском

По словам Фадеева, с просьбой о проверке вывесок к нему обратились местные жители, проживающие у метро «Прокшино».



«Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — отмечается в канале СПЧ.



Фадеев отмечает, что перевод вывесок противоречит положениям Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», а также п.44 Типовых правил пользования метрополитеном.



«Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», — резюмирует омбудсмен.