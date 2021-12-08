Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском

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Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев написал письмо мэру с просьбой разобраться с табличками на таджикском и узбекском в метро
По словам Фадеева, с просьбой о проверке вывесок к нему обратились местные жители, проживающие у метро «Прокшино».
«Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — отмечается в канале СПЧ.
Фадеев отмечает, что перевод вывесок противоречит положениям Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», а также п.44 Типовых правил пользования метрополитеном.
«Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», — резюмирует омбудсмен.
«Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — отмечается в канале СПЧ.
Фадеев отмечает, что перевод вывесок противоречит положениям Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», а также п.44 Типовых правил пользования метрополитеном.
«Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», — резюмирует омбудсмен.
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эти люди (в отличие от спящих сейчас на полу в Минском аэропорте) сюда РАБОТАТЬ приехали.
не хотите чтобы они сюда ехали? РАЗМНОЖАЙТЕСЬ САМИ АКТИВНЕЕ! у кого трое или хотя бы двое детей и больше можете отписывать за или против в коментах, тех же кто "не хочет нищету плодить" прошу пройти со своим мнением в жопу.