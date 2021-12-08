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Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском

Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском (2 фото)

Автор:
08 декабря 2021 09:07
Метки: Москва   метро   мигранты   язык   
569
2
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев написал письмо мэру с просьбой разобраться с табличками на таджикском и узбекском в метро
По словам Фадеева, с просьбой о проверке вывесок к нему обратились местные жители, проживающие у метро «Прокшино».

«Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — отмечается в канале СПЧ.

Фадеев отмечает, что перевод вывесок противоречит положениям Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», а также п.44 Типовых правил пользования метрополитеном.

«Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», — резюмирует омбудсмен.

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Метки: Москва   метро   мигранты   язык   
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704
VOX 53 минуты назад
У нас в Латвии испокон веков живут русские. В больших городах их (русскоязычных) как правило большинство. Но табличек на русском априори нет. Это не понаехавшие! Мало того, это те самые, кто всё вокруг строил, развивал науку, медицину, промышленность и так далее. Тем не менее, всё и вся только на латышском. Почему в России такое шикарнейшее отношение к эмигрантам - совершенно непонятно. Россия вообще самая толерантная страна на континенте. Там испокон веков особо трепетное отношение ко всем нацменьшинствам и извечно же из-за этого происходят всевозможные катаклизмы и страдает собственно государствообразующий народ. В странах-лимитрофах со стороны властей и разного уровня чиновников не стыдно и даже поощряемо русских называть маргиналами и всячески их ущемлять. На этом фоне особенно гротескно смотрятся данные таблички...
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162
Javier 49 минут назад
Те, кто сейчас топит за то, чтобы убрать. Так же топили против того, чтобы убирали надписи на русском в Среднеазиатских республиках. Или это совсем другое?
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3k
Константин Час назад
На складе ПЭК на Коровинском шоссе все информационные таблички на тарабарском.
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5k
hhwost Час назад
вот странно, надписи на РУССКОМ в Турции, или на Крите, или на Брайтон-бич тамошним омбудсменам не мешают. и никого из читателей фишек не возмущают.
эти люди (в отличие от спящих сейчас на полу в Минском аэропорте) сюда РАБОТАТЬ приехали.
не хотите чтобы они сюда ехали? РАЗМНОЖАЙТЕСЬ САМИ АКТИВНЕЕ! у кого трое или хотя бы двое детей и больше можете отписывать за или против в коментах, тех же кто "не хочет нищету плодить" прошу пройти со своим мнением в жопу.
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821
Hallo FreeSpace Час назад
Да зачем убирать , это же удобно ... в некоторых странах фильмы на нескольких языках дублируют .
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47k
zloykoyot Час назад
Ну, вообще-то абсолютно логично. Мигрант должен знать русский ДО приезда на заработки. Они же и экзамен сдают вроде как.
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2k
Frank Borman Час назад
Вах! Без узбекского и таджикского, как же будет мульти-культи и толерантность в Москвабаде? Если, допустим, господин Усманов зайдет в метро, как он поймет без родного узбекского, на какой остановке выходить?
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422
阿鋒 2 часа назад
Английский оставьте и все! А то интуристу у нас реально тяжело! А гости из ближнего зарубежья пускай заново вспоминают язык международного общения бывших «братских» народов!
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36k
Александр 2 часа назад
Конечно надо убирать, потом всякие остальные начнут требовать на своих языках надписи. Мы Россия или москвабад какой то? Только Русский, в национальных регионах РУССКИЙ и местный (татария, башкирия и тд.). Остальные пусть учат, раз решили тут жить. Может еще для геев светофоры поставим как в европах?
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1k
Шпиц 2 часа назад
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4k
onebibis 2 часа назад
Как согласуются льготы на материнство предоставленные мэром Москвы именно трудовым мигрантам со здравым смыслом и лояльности к России?
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